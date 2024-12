Guida TV Sky Cinema e NOW: La mummia, Domenica 1 Dicembre 2024

Domenica 1 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, La mummia (2017) ti trasporta in un'avventura mozzafiato che fonde azione e mistero. Tom Cruise interpreta un esploratore che si trova faccia a faccia con la regina Ahmanet, risvegliata dopo millenni di prigionia. Sofia Boutella è straordinaria nel ruolo della vendicativa regina, mentre Russell Crowe porta una nota intrigante con il suo enigmatico Dr. Jekyll. Il film esplora temi come il potere, la vendetta e i segreti di un mondo antico che si scontra con la modernità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Normal Heart è un potente dramma basato su una storia vera. Ambientato a New York nel 1981, vede Julia Roberts nei panni di una dottoressa che, insieme a uno scrittore interpretato da Mark Ruffalo, si batte per portare all'attenzione del pubblico l'emergente crisi dell'HIV. Questo film emozionante esplora il dolore, la lotta per la giustizia e il coraggio di affrontare l'indifferenza sociale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Una poltrona per due è una commedia natalizia indimenticabile diretta da John Landis. Eddie Murphy e Dan Aykroyd regalano interpretazioni esilaranti in questa storia di scambi di identità e vendetta. Quando due perfidi finanzieri decidono di giocare con le vite delle persone per una scommessa, i risultati sono tanto caotici quanto divertenti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Kung Fu Panda 3 continua le avventure di Po, l'amabile panda doppiato da Jack Black. Questa volta, Po deve affrontare il potente Kai, un avversario che minaccia di distruggere tutto ciò che ama. Per vincere, Po deve trasformare i suoi pacifici compaesani in una vera squadra di guerrieri kung fu, in un mix di azione, humor e lezioni di vita. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Midway ti immerge in una delle battaglie più cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Diretto da Roland Emmerich, il film racconta gli eventi eroici che portarono la Marina americana a ribaltare le sorti della guerra contro l'Impero giapponese. Woody Harrelson e Dennis Quaid offrono interpretazioni intense in questo spettacolare war movie. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Nessuna verità è un thriller diretto da Ridley Scott. Leonardo DiCaprio interpreta un agente della CIA incaricato di catturare un leader terrorista in Giordania. Con Russell Crowe come suo ambiguo supervisore, il film esplora il confine sottile tra lealtà, inganno e sacrificio personale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, 7 ore per farti innamorare è una commedia romantica che unisce ironia e tenerezza. Giampaolo Morelli dirige e interpreta la storia di un giornalista che si iscrive a un corso per imparare l'arte della seduzione, nel tentativo di riconquistare la sua ex. Con Serena Rossi e Diana Del Bufalo, il film regala momenti spassosi e toccanti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Parla con lei è un capolavoro di Pedro Almodóvar, premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. La storia intreccia le vite di un giornalista e di un infermiere, le cui vite ruotano attorno a due donne in coma. Profondo, poetico e toccante, il film esplora il tema della comunicazione e dell'amore in forme straordinarie. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco è un heist movie che combina suspense e humor. George Clooney e Brad Pitt guidano un gruppo di fuorilegge nel tentativo di mettere a segno una delle rapine più audaci mai viste. Il cast stellare e la regia brillante rendono il film un piacere assoluto da guardare.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, La coda del diavolo continua a esplorare le atmosfere oscure della Sardegna, dove il brutale omicidio di una giovane donna apre le porte a un mistero ancora più grande. Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli regalano interpretazioni intense in questo thriller ricco di suspense. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Unbroken, diretto da Angelina Jolie e scritto dai fratelli Coen, racconta la straordinaria storia vera di Louis Zamperini, un atleta olimpico divenuto eroe di guerra. Catturato dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, Zamperini affronta prove inimmaginabili con resilienza e determinazione, in un film che celebra il coraggio umano.

La mummia (2017)

Avventura con Tom Cruise, Sofia Boutella e Russell Crowe. La regina di un mondo arcaico, risvegliata da un sonno millenario, scatena sul mondo la sua sete di vendetta.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Normal Heart

Julia Roberts e Mark Ruffalo in una commovente produzione HBO. New York, 1981: uno scrittore e una dottoressa ingaggiano una lotta per sensibilizzare l'opinione pubblica sul virus HIV.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una poltrona per due

John Landis dirige Eddie Murphy e Dan Aykroyd nella piu' classica delle commedie natalizie. Per una scommessa, due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 3

Terzo capitolo della spassosa saga animata con l'inarrestabile panda Po. Per affrontare il perfido Kai, Po insegna i segreti del kung fu ai miti abitanti del suo villaggio natale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Midway

War movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Giugno, 1942: nell'atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all'attacco della flotta imperiale giapponese

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nessuna verità

Leonardo DiCaprio e Russell Crowe in un action di Ridley Scott. Un agente della Cia accetta una pericolosa missione in Giordania per catturare un leader terrorista di Al Qaeda.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

7 ore per farti innamorare

Giampaolo Morelli dirige e interpreta una commedia romantica con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Un giornalista segue un corso di 'arte del rimorchio' per riconquistare la sua ex.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Parla con lei

Oscar alla sceneggiatura a un capolavoro scritto e diretto da Pedro Almodovar. Si intrecciano i destini di un giornalista e dell'infermiere di una clinica dove giacciono due donne in coma.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco

Colpo grosso a Las Vegas per George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle. Un ex galeotto raduna dieci complici per rapinare un caveau nella capitale del gioco d'azzardo

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La coda del diavolo

Luca Argentero è il protagonista di un action-thriller con Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli, tratto dal libro di Maurizio Maggi. In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Unbroken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)