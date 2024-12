Guida TV Sky Cinema e NOW: Un anno difficile, Mercoledi 4 Dicembre 2024

Mercoledi 4 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Un anno difficile

Bruno e Albert sono due amici pieni di debiti e incapaci di dare un senso e una solidità alle loro vite. L'occasione di cambiare potrebbe essere la frequentazione di un gruppo di ecologisti che vogliono salvare il pianeta.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dostoevskij - Ep. 3 e 4

Serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo, presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Dal 27 novembre tutti gli episodi subito disponibili in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'amore non va in vacanza

Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Beautiful Creatures - La sedicesima luna

Emma Thompson e Jeremy Irons in un fantasy a tinte romantiche. In bilico fra il Bene e il Male, il destino di due adolescenti innamorati si lega attorno a un oscuro segreto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

True Lies

Harry è sposato con la dolce Helen, con la quale conduce una vita di coppia serena, a tratti anche noiosa. La donna, però, non sa del secondo lavoro di suo marito: egli è un agente segreto dell'antiterrorismo americano, ora in missione in Svizzera per distruggere il capo di una cellula, Salim.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa - Il risveglio del male

Horror demoniaco dal regista di "Hole - L'abisso" e prodotto da Sam Raimi, che rilancia la saga de "La casa" iniziata negli anni 80.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Endless

Teen-movie paranormale di Scott Speer. L’unione degli innamorati Riley e Chris viene spezzata da un incidente d’auto. Rimasta in vita, Riley si convince che Chris la contatti dall'Aldilà.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il caso Minamata

Johnny Depp nel biopic Sky Original. 1971: il fotografo Eugene Smith indaga sui casi di avvelenamento in un villaggio giapponese, causati dall'inquinamento delle industrie chimiche.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Zamora

Debutto alla regia di Neri Marcorè, anche nel cast con Giovanni Storti. Per accontentare il suo capo, amante del calcio, un giovane contabile si finge abile portiere.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Chi segna vince

Commedia sportiva dell'ironico Taika Waititi con Micheal Fassbender. Dopo un'umiliante sconfitta ,la nazionale delle Samoa Americane ingaggia un nuovo allenatore.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Cattive acque

Dai produttori di "Green Book", un biopic di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway. Un avvocato sfida una potente multinazionale accusandola di aver inquinato l'acqua di un lago.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)