Guida TV Sky Cinema e NOW: Padri e figlie, Giovedi 5 Dicembre 2024

Giovedi 5 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Padri e figlie, un intenso dramma familiare diretto da Gabriele Muccino, con Russell Crowe e Amanda Seyfried. La storia esplora il difficile rapporto tra Jake, uno scrittore premiato con il Pulitzer ma devastato da gravi disturbi psicologici, e sua figlia Katie. Dopo la morte della moglie, Jake lotta per crescere Katie da solo, ma le sue fragilità lo portano a prendere decisioni che segneranno profondamente la vita della figlia. Anni dopo, ormai adulta, Katie si trova a dover affrontare i traumi di un’infanzia complicata, mentre cerca di costruire una sua vita stabile. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Changeling, un biopic emozionante diretto da Clint Eastwood e interpretato da Angelina Jolie. Ambientato nella Los Angeles del 1928, il film segue la drammatica vicenda di Christine Collins, una madre che lotta contro un sistema corrotto dopo che suo figlio viene rapito. Quando la polizia le restituisce un bambino sostenendo che sia suo figlio, Christine si rende conto che non è così e intraprende una coraggiosa battaglia per scoprire la verità, scontrandosi con istituzioni ostili e manipolatorie. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Cosa fai a Capodanno?, una commedia irriverente con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber. Un gruppo di sconosciuti si ritrova in una baita isolata per festeggiare il nuovo anno in modo non convenzionale: come scambisti. Tra equivoci, segreti inconfessabili e situazioni imprevedibili, la serata si trasforma in un susseguirsi di colpi di scena comici e momenti imbarazzanti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Un poliziotto alle elementari, una spassosa commedia diretta da Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger nei panni di un poliziotto burbero costretto a infiltrarsi come insegnante in una scuola elementare. La sua missione è trovare la moglie di un narcotrafficante, ma si ritroverà alle prese con una classe di bambini scatenati, imparando importanti lezioni di vita e scoprendo un lato di sé che non conosceva. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Transformers - Il risveglio, il nuovo capitolo della saga ambientato negli anni ’90. Noah Diaz, un ex militare che fatica a trovare il suo posto nel mondo, si allea con l’autobot Mirage e con un’archeologa esperta, Elena, per contrastare una minaccia globale rappresentata dai Terrorcon. Tra battaglie epiche e straordinarie trasformazioni, il destino del pianeta è appeso a un filo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Il postino suona sempre due volte, un noir avvincente con Jack Nicholson e Jessica Lange, basato sul romanzo di James M. Cain. Nella California degli anni ’30, Frank, un vagabondo, si innamora della sensuale Cora, moglie di un uomo molto più anziano. I due, travolti dalla passione, complottano per liberarsi del marito di Cora, ma le loro azioni scatenano una spirale di conseguenze inaspettate.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, I guardiani del destino, un intrigante film di fantascienza ispirato a un racconto di Philip K. Dick, con Matt Damon ed Emily Blunt. David Norris, un politico ambizioso, si innamora di Elise, una ballerina talentuosa. Tuttavia, una misteriosa organizzazione cerca di separarli, rivelandogli che il loro amore non è previsto nel "piano" che guida il destino dell’umanità. David lotta contro le forze invisibili per scegliere il proprio destino. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Un gelido inverno, un intenso dramma con Jennifer Lawrence. Ree Dolly, una sedicenne del Missouri, vive in condizioni di estrema povertà con la madre malata e i fratelli piccoli. Quando il padre scompare lasciando in pegno la loro casa per una cauzione, Ree si mette sulle sue tracce, sfidando il silenzio ostile della comunità locale. Il film esplora il coraggio e la determinazione in un contesto di crudele realtà. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, La mia banda suona il pop, una commedia scanzonata di Fausto Brizzi. Una vecchia band degli anni ’80 si riunisce per un concerto a San Pietroburgo, ma ciò che sembra essere un evento celebrativo si trasforma presto in un piano rocambolesco, tra situazioni comiche e un mix di nostalgia e caos.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Un anno difficile, una commedia francese con Pio Marmaï e Jonathan Cohen. Bruno e Albert, amici pieni di debiti, si avvicinano a un gruppo di ecologisti per dare una svolta alle loro vite. Tra risate e momenti di riflessione, il film esplora il tema dell’impegno sociale in chiave ironica. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Dostoevskij, una serie noir firmata dai Fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi. Proseguono le indagini del tormentato poliziotto, mentre il suo passato doloroso riaffiora, intrecciandosi con i misteri di una Roma cupa e inquietante.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Padri e figlie

Intenso dramma familiare di Gabriele Muccino con Russell Crowe e Amanda Seyfried. Katie affronta i traumi di un'infanzia difficile, vissuta con un padre affetto da disturbi psicofisici.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Changeling

Biopic diretto da Clint Eastwood con Angelina Jolie. Los Angeles, 1928: una donna afferma che il bambino che le hanno riportato dopo un rapimento non è suo figlio, ma nessuno le crede.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Cosa fai a Capodanno?

Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber in una commedia dai piccanti equivoci. Un gruppo di scambisti si riunisce in una baita di montagna per festeggiare il nuovo anno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un poliziotto alle elementari

Ivan Reitman dirige Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia. Per inchiodare un narcotrafficante, un poliziotto deve lavorare sotto copertura in una classe di piccole pesti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Transformers - Il risveglio

Nuovo capitolo della saga Transformers, ambientato negli anni '90. L'ex militare Noah Diaz si allea con l'autobot Mirage e con un'archeologa per salvare la Terra dai Terrorcon.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il postino suona sempre due volte

Jack Nicholson e Jessica Lange nel noir di culto diretto da Bob Rafelson, dal romanzo di James M. Cain. Nella California rurale degli anni '30, due amanti elaborano un piano omicida.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

I guardiani del destino

Matt Damon ed Emily Blunt in un film di fantascienza da un racconto di Philip K. Dick. Un politico newyorkese scopre che dei misteriosi emissari impediscono l'amore tra lui e una ballerina.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un gelido inverno

Jennifer Lawrence in un avvincente dramma premiato al Sundance. Missouri: una sedicenne deve rintracciare il padre per evitare di perdere la casa dove vive con la madre malata e i fratelli.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La mia banda suona il pop

Commedia corale di Fausto Brizzi con Christian De Sica e Diego Abatantuono. La reunion di una celebre band anni 80, per una serata a San Pietroburgo, innesca una serie di colpi di scena.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un anno difficile

Bruno e Albert sono due amici pieni di debiti e incapaci di dare un senso e una solidità alle loro vite. L'occasione di cambiare potrebbe essere la frequentazione di un gruppo di ecologisti che vogliono salvare il pianeta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dostoevskij - Ep. 3 e 4

Serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo, presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Dal 27 novembre tutti gli episodi subito disponibili in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)