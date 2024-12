Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Venerdi 6 Dicembre 2024

Venerdi 6 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Assassinio sull’Orient Express, Kenneth Branagh riporta sul grande schermo il celebre romanzo di Agatha Christie, dirigendo e interpretando l’iconico detective Hercule Poirot. Durante un viaggio sul leggendario treno Orient Express, un passeggero viene trovato assassinato. In un’atmosfera claustrofobica e sospesa nel tempo, Poirot deve risolvere il mistero interrogando un gruppo di passeggeri, tutti sospettati e ognuno con segreti da nascondere. Il cast stellare, che include Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp, dona profondità a una storia ricca di tensione e colpi di scena. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Per un pugno di dollari, primo capitolo della celebre trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone. Clint Eastwood, nel ruolo che lo ha consacrato come icona del western, interpreta un misterioso pistolero che arriva in un piccolo villaggio conteso da due famiglie rivali di contrabbandieri. Con astuzia e abilità, manipola entrambe le fazioni per i propri scopi, in un intreccio che mescola azione, suspense e lo stile unico di Leone. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Non c’è più religione, una commedia esilarante di Luca Miniero con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio. Su una piccola isola del Mediterraneo, la preparazione di un presepe vivente scatena una serie di malintesi e situazioni surreali. Tra culture diverse e antichi rancori, gli abitanti si trovano a dover collaborare per salvare la tradizione, in una storia che riflette sul dialogo e l’integrazione con tono leggero ma incisivo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Ritorno al futuro, un classico senza tempo diretto da Robert Zemeckis. Michael J. Fox è Marty McFly, un adolescente degli anni ’80 che, grazie alla DeLorean modificata da uno scienziato eccentrico, Doc Brown, si ritrova catapultato nel 1955. Lì incontra i suoi giovani genitori e deve fare in modo che si innamorino, altrimenti rischia di scomparire dal presente. Una commedia avventurosa che unisce fantascienza, umorismo e momenti indimenticabili. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Cella 211, un thriller spagnolo ad alta tensione che esplora il lato oscuro della vita carceraria. Juan, una guardia penitenziaria al suo primo giorno di lavoro, rimane intrappolato in una rivolta. Per sopravvivere, finge di essere un detenuto, trovandosi costretto a confrontarsi con il carismatico leader dei prigionieri e con le difficili dinamiche interne al carcere. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, 1921 - Il mistero di Rookford, un ghost-thriller avvolto in un’atmosfera inquietante. Rebecca Hall interpreta una scrittrice scettica, specializzata nello smascherare fenomeni paranormali. Quando viene chiamata a indagare su un collegio dove si dice che appaiano fantasmi, si trova di fronte a eventi inspiegabili che metteranno alla prova le sue convinzioni.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Matrimonio con sorpresa, una commedia romantica targata HBO. Un truffatore sposa la figlia di un influente senatore per mettere le mani sui fondi della famiglia, ma il piano prende una piega inaspettata quando si innamora sinceramente della sua nuova moglie. Tra equivoci e situazioni romantiche, il film esplora il valore dell’amore e della redenzione. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Dieci minuti, diretto da Maria Sole Tognazzi. Bianca, interpretata da Barbara Ronchi, attraversa una crisi personale e decide di dedicare dieci minuti al giorno a fare qualcosa di nuovo. Questo semplice atto di volontà la conduce a scoperte inaspettate su se stessa e sul mondo che la circonda, in una storia di crescita e rinascita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Miss Detective, una commedia spassosa con Sandra Bullock. L’agente Gracie Hart viene infiltrata in un concorso di bellezza per sventare un attentato. Inizialmente goffa e fuori posto, Gracie si trasforma in una concorrente credibile, dando vita a momenti esilaranti e a una riflessione ironica sugli stereotipi di genere.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Padri e figlie, un dramma familiare diretto da Gabriele Muccino. Russell Crowe è Jake Davis, uno scrittore di successo che, dopo la morte della moglie, cerca di crescere la figlia Katie, interpretata da Amanda Seyfried. Attraverso flashback e presente, il film esplora i legami familiari e l’eredità emotiva che segna le relazioni tra genitori e figli. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Changeling, un potente biopic diretto da Clint Eastwood. Angelina Jolie interpreta Christine Collins, una madre disperata che combatte contro il sistema per dimostrare che il bambino riportatole dopo un rapimento non è suo figlio. Ambientato nella Los Angeles del 1928, il film denuncia la corruzione e l’arroganza delle autorità, raccontando una storia di straordinaria forza e determinazione.

