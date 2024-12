Guida TV Sky Cinema e NOW: Ma Chi Ti Conosce?, Domenica 8 Dicembre 2024

Domenica 8 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Ma chi ti conosce? racconta una brillante e romantica storia che unisce Simona Tabasco e Antonio Folletto nei panni di due personaggi apparentemente incompatibili ma legati da un filo magico. Silvia, un’aspirante violinista dalla sensibilità artistica, incontra Alessio, un piastrellista romano pragmatico e lontano dal mondo delle arti. Entrambi scoprono che un misterioso incantesimo d’amore li collega attraverso i secoli, portandoli a confrontarsi con emozioni profonde e sorprendenti. Tra ironia, sentimento e situazioni imprevedibili, la trama esplora il potere delle connessioni umane e dell’amore eterno. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, L’attimo fuggente vede un memorabile Robin Williams nel ruolo del professor John Keating, un insegnante di letteratura che rivoluziona il metodo educativo di un rigido college. Grazie al suo approccio anticonformista, Keating ispira i suoi allievi a vedere il mondo da nuove prospettive e a trovare la loro voce. Attraverso poesie e sfide contro le regole tradizionali, il film esplora temi come la libertà di pensiero, la passione per la vita e il coraggio di essere sé stessi. Con momenti intensi e commoventi, questa pellicola premio Oscar rimane un classico senza tempo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Ben-Hur è il leggendario kolossal di William Wyler che ha segnato la storia del cinema con ben 11 premi Oscar. La trama segue la vita del principe Giuda Ben-Hur, tradito dal suo amico d’infanzia Messala e costretto alla schiavitù. Il suo percorso di vendetta e redenzione culmina nella celeberrima corsa delle bighe, una delle sequenze più iconiche del grande schermo. Con Charlton Heston nel ruolo principale, il film intreccia temi epici, religiosi e umani in una narrazione maestosa e coinvolgente.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Ritorno al Futuro - Parte III conclude la trilogia cult di Robert Zemeckis, portando Marty McFly e il dottor Emmett Brown nel Far West del 1885. Marty, interpretato da Michael J. Fox, viaggia indietro nel tempo per salvare l’amico Doc Brown, minacciato da un pistolero locale. Tra duelli, invenzioni improvvisate e la costruzione di una locomotiva a vapore per tornare al futuro, il film combina avventura, humor e un’emozionante celebrazione dell’amicizia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Un uomo sopra la legge vede Liam Neeson nei panni di un allevatore veterano del Vietnam che si ritrova a proteggere un bambino in fuga da un cartello del narcotraffico. Ambientato al confine tra Messico e Stati Uniti, il film mescola azione e dramma personale, esplorando i temi della giustizia e del sacrificio in un contesto pericoloso e spietato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Al vertice della tensione è un thriller adrenalinico basato sul personaggio di Jack Ryan, creato da Tom Clancy. Il giovane analista della CIA, interpretato da Ben Affleck, si trova coinvolto in una corsa contro il tempo per fermare un gruppo di terroristi intenzionati a scatenare un conflitto globale. Con Morgan Freeman al suo fianco, il film offre una miscela di intrighi, azione e dilemmi geopolitici.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, The Terminal, diretto da Steven Spielberg, racconta la straordinaria storia di Viktor Navorski, interpretato da Tom Hanks. Bloccato nell’aeroporto JFK a causa di un colpo di stato nel suo paese d’origine, Viktor trasforma il terminal nel suo rifugio, stringendo amicizie e trovando l’amore in una hostess, interpretata da Catherine Zeta-Jones. Con un tono leggero e toccante, il film esplora l’adattabilità umana e il potere dei legami inaspettati. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Ferrari di Michael Mann approfondisce la vita di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver. Ambientato a Modena nel 1957, il film esplora le sfide professionali e personali dell’imprenditore, dalla crisi del suo impero automobilistico alle difficoltà coniugali con sua moglie Laura, interpretata da Penelope Cruz. Ossessionato dalla perfezione delle sue auto e dalla competizione, Ferrari si confronta con il costo emotivo delle sue ambizioni. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Ocean’s Twelve riunisce il cast stellare guidato da George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Nel sequel della celebre saga, la banda di Danny Ocean affronta nuove sfide in Europa, tentando di realizzare tre spettacolari colpi per ripagare un debito con un pericoloso rivale. Con un mix di eleganza, humor e colpi di scena, il film conferma lo stile unico della serie.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 1 segna l’inizio di una nuova serie poliziesca. Vincenzo Palmieri, agente sotto copertura dell’Interpol, torna a Napoli per chiudere con il passato. Affiancato dalla commissaria Sonia Ascarelli, si trova a indagare su un misterioso omicidio avvenuto al porto, in un intreccio di segreti e pericoli. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il cattivo poeta è un dramma storico che vede Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio. Il film, ambientato nel 1936, segue un giovane federale incaricato di sorvegliare il poeta, ormai in esilio al Vittoriale. Tra politica, arte e conflitti interiori, la storia esplora gli ultimi anni di una delle figure più controverse del Novecento.

