Guida TV Sky Cinema e NOW: Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Martedi 10 Dicembre 2024

Martedi 10 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre racconta una delle interpretazioni più iconiche di Robin Williams. Daniel Hillard, un attore disoccupato con un talento straordinario per le imitazioni, è un padre devoto che non riesce a sopportare di stare lontano dai suoi figli dopo il divorzio. Per riavvicinarsi a loro, si traveste da anziana governante britannica e si fa assumere dall’ex moglie. Tra situazioni esilaranti e momenti toccanti, il film esplora temi come la famiglia, il sacrificio e l’amore incondizionato. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Back to Black offre un’intensa rappresentazione della vita di Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela, sotto la regia di Sam Taylor-Johnson. Il biopic ripercorre l’ascesa della cantautrice inglese da giovane promessa del jazz a superstar mondiale, intrecciando la sua carriera con la tumultuosa relazione con Blake Fielder-Civil. Il film esplora il lato più fragile e complesso dell’artista, soffermandosi sugli eventi che hanno ispirato capolavori come l’album "Back to Black" e culminando con la sua tragica scomparsa nel 2011. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, La cena di Natale, diretto da Marco Ponti, è il sequel di "Io che amo solo te" e vede Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido in una storia ricca di tensioni e ironia. Durante la vigilia di Natale, nella famiglia Scagliusi emergono segreti, schermaglie amorose e situazioni imbarazzanti, che mettono alla prova i legami familiari. Sullo sfondo, la magia delle festività si intreccia con drammi e risate, offrendo un ritratto caotico ma autentico delle relazioni umane.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Instant Family è una commedia emozionante che racconta la storia di Pete ed Ellie, una coppia di quarantenni che decide di adottare un bambino per allargare la famiglia. Tuttavia, si trovano ad accogliere non uno, ma tre fratelli, trasformando la loro vita in un vortice di caos, risate e momenti commoventi. Con Mark Wahlberg e Rose Byrne, il film esplora i temi dell’accettazione, della genitorialità e dell’amore incondizionato. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Arma letale 4, diretto da Richard Donner, vede Mel Gibson e Danny Glover tornare nei panni degli agenti Riggs e Murtaugh. In questa avventura, i due devono affrontare un pericoloso traffico di immigrati clandestini gestito dalla mafia cinese a Los Angeles. Azione mozzafiato, umorismo tagliente e un cast affiatato rendono questo capitolo un degno epilogo della saga. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, L’avvocato del diavolo è un thriller soprannaturale che mescola ambizione e mistero. Kevin Lomax, un giovane avvocato di talento interpretato da Keanu Reeves, accetta un’offerta da uno studio legale prestigioso guidato da un enigmatico capo, Al Pacino. Ma mentre la carriera di Kevin decolla, iniziano a manifestarsi eventi oscuri che mettono in pericolo la sua anima e il suo matrimonio. Con Charlize Theron nel ruolo della moglie di Kevin, il film offre una riflessione inquietante sul potere e sulle scelte morali.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Michael, diretto da Nora Ephron, racconta una storia originale e divertente con John Travolta nel ruolo di un angelo poco convenzionale. Dotato di ali ma con tutti i vizi degli esseri umani, Michael entra nella vita di due giornalisti di Chicago, portandoli in un viaggio che cambierà le loro vite in modi inaspettati. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, L’ordine del tempo, diretto da Liliana Cavani, si concentra su un gruppo di amici che si ritrovano in una villa sul mare durante un weekend estivo. La scoperta di un imminente impatto di un asteroide sulla Terra li costringe a riflettere sulle loro vite, sui legami e sui segreti che li uniscono, in un intreccio di emozioni e tensione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, E noi come s***zi rimanemmo a guardare è una commedia originale Sky diretta da Pif. La storia segue Arturo, un uomo licenziato da un algoritmo che trova lavoro come rider. Tra difficoltà e nuove speranze, Arturo trova conforto in Stella, un ologramma che rappresenta il suo ideale di compagnia, sollevando interrogativi sulla società contemporanea.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli - Ep. 2 Scuorno continua con le vicende di Vincenzo e Sonia, impegnati in un caso che mette in luce le ombre più inquietanti della città, mentre Palmieri conduce un’indagine personale contro un nemico che sembra intoccabile. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Philomena narra con delicatezza il viaggio di una donna alla ricerca del figlio sottrattole decenni prima. Grazie all’aiuto di un giornalista, scoprirà verità inaspettate, in una storia che tocca il cuore e l’anima.

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre

Uno dei personaggi più riusciti del grande Robin Williams. Per stare vicino ai figli dei quali ha perso l'affidamento, un uomo si traveste da donna e si fa assumere dall'ex moglie.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Back to Black

Marisa Abela è Amy Winehouse nel biopic sulla cantautrice inglese, diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film ne ripercorre l'ascesa a superstar mondiale e l'amore tossico per Blake Fielder-Civil che ha ispirato il suo album più famoso, fino alla morte avvenuta nel 2011.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La cena di Natale

Sequel di "Io che amo solo te" di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Schermaglie e adulteri turbano l’unità della famiglia Scagliusi alla vigilia di Natale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Instant Family

Emozionante commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne. Due quarantenni decidono di adottare un figlio ma non immaginano di ritrovarsi in casa tre fratelli e il caos più totale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Arma letale 4

Mel Gibson e Danny Glover contro la mafia cinese nel quarto capitolo della saga diretta da Richard Donner. La coppia di agenti deve sgominare un traffico di clandestini a Los Angeles.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'avvocato del diavolo

Cult thriller soprannaturale con Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Un giovane talentuoso avvocato viene assunto in un prestigioso studio legale, dove un nemico infernale trama nell'ombra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Micheal

John Travolta, Andie MacDowell e William Hurt in una commedia di Nora Ephron. Un bizzarro angelo con due lunghe ali e tutti i vizi degli umani entra nella vita di due cronisti di Chicago.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'ordine del tempo

Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

E noi come st***zi rimanemmo a guardare

Commedia Sky Original di e con Pif, Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. Licenziato a causa di un algoritmo, Arturo trova lavoro come rider e si consola con Stella, ologramma nato da una app.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Piedone - Uno sbirro a Napoli - Ep. 2 Scuorno

Vincenzo e Sonia indagano sulla morte di una ragazza di 17 anni che sembra un caso di revenge porn. La ricerca della soluzione si fa più complicata quando i due poliziotti si scontrano con uno dei politici più importanti della città. Nel frattempo, Palmieri conduce un’altra indagine all’insaputa di tutti: quella sul latitante Eduardo Iodice, che tutti credono morto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Philomena

Stephen Frears dirige Judi Dench in un intenso biopic premiato a Venezia. Irlanda,1952: una ragazza partorisce un bimbo che le viene sottratto. 50 anni dopo andrà alla sua ricerca.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)