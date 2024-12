Guida TV Sky Cinema e NOW: Maschi contro femmine, Mercoledi 11 Dicembre 2024

Mercoledi 11 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Maschi contro femmine, la commedia campione d’incassi di Fausto Brizzi con un cast stellare composto da Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi. Il film intreccia le vite di uomini e donne alle prese con crisi sentimentali, tradimenti e la costante ricerca della felicità. Tra momenti esilaranti e riflessioni sulla complessità delle relazioni moderne, questa pellicola esplora le differenze tra i sessi con ironia e sensibilità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, gli episodi 5 e 6 di Dostoevskij, la serie noir di Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo. Vitello riesce a rintracciare Esposito, il misterioso fornitore di armi di Dostoevskij, e lo costringe a convocare il killer per un confronto definitivo. Nel faccia a faccia finale tra Vitello e Dostoevskij, due anime tormentate ma legate da un destino ineluttabile, si consuma una resa dei conti intensa e drammatica che cambierà per sempre le loro vite. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Fatman, un thriller originale con Mel Gibson nei panni di un Babbo Natale decisamente fuori dal comune. Santa Claus, in crisi per i suoi affari sempre più precari, deve affrontare un killer professionista assoldato da un ragazzino viziato e insoddisfatto del regalo ricevuto. Il film mescola azione e dark humor in un’avventura natalizia unica nel suo genere.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Tata Matilda e il grande botto, il secondo capitolo delle avventure della bambinaia magica interpretata da Emma Thompson. In questa commedia per tutta la famiglia, una madre stressata, interpretata da Maggie Gyllenhaal, si trova sopraffatta dai suoi tre figli e dai nipoti, tutti capricciosi e ingestibili. L’arrivo di Tata Matilda porterà ordine e una serie di lezioni di vita indimenticabili. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, World War Z, un adrenalinico disaster movie con Brad Pitt. Un virus letale trasforma gli esseri umani in zombie assetati di carne, scatenando il caos globale. Gerry Lane, un ex investigatore delle Nazioni Unite, intraprende una missione disperata contro il tempo per trovare una soluzione e salvare l’umanità dall’annientamento. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Il rapporto Pelican, un thriller avvincente con Julia Roberts e Denzel Washington, tratto dal bestseller di John Grisham. Darby Shaw, una brillante studentessa di legge, scopre una cospirazione mortale che coinvolge alti funzionari governativi e i Servizi Segreti. La sua indagine la porterà a lottare per la sopravvivenza in una corsa contro il tempo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Sapori e dissapori, una commedia romantica ambientata nel mondo della cucina. Catherine Zeta-Jones interpreta Kate, una chef perfezionista la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di Zoe, la nipotina che le viene affidata, e di Nick, un nuovo sous chef dal carattere affabile. Tra rivalità professionali e affetti nascosti, il film esplora l’arte di trovare l’equilibrio tra lavoro e sentimenti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, We are Marshall, un dramma ispirato a una storia vera con Matthew McConaughey. Dopo un devastante incidente aereo che decima una squadra di football universitario, il nuovo allenatore si impegna a ricostruire il team e a restituire speranza a un’intera comunità. Un racconto emozionante di resilienza e unità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Il professore matto, il remake della celebre commedia con Eddie Murphy in un’esilarante interpretazione multipla. Sherman Klump, un gentile professore obeso, sperimenta un siero che lo trasforma in un alter ego carismatico e spavaldo, Buddy Love. Tuttavia, gli effetti collaterali imprevedibili complicano la sua vita in modi esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, una delle interpretazioni più amate di Robin Williams. Daniel Hillard, un padre divorziato, si traveste da tata per stare vicino ai suoi figli. Il suo alter ego, Mrs. Doubtfire, diventa rapidamente parte integrante della famiglia, dando vita a una commedia toccante e ricca di momenti esilaranti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Back to Black, il biopic sulla vita della leggendaria Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela e diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film racconta l’ascesa della cantante, il suo turbolento amore con Blake Fielder-Civil, e il tragico declino che ha ispirato le sue canzoni più iconiche, fino alla sua prematura scomparsa nel 2011.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Maschi contro femmine

Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia sbanca-botteghino di Fausto Brizzi che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dostoevskij Ep. 5 e 6

Vitello rintraccia Esposito, il fornitore di armi di Dostoevskij, e lo obbliga a chiedere al killer di raggiungerli, per arrivare al face to face definitivo. Vitello e Dostoevskij, il momento della resa dei conti, due esseri umani uniti ma lontani, arrivati a combattere contro il loro destino.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fatman

Thriller con Mel Gibson nei panni di un Babbo Natale particolare. Santa Claus è in crisi e deve salvarsi dal killer assoldato da un perfido ragazzino, scontento del suo regalo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tata Matilda e il grande botto

Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

World War Z

Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un virus micidiale che trasforma gli uomini in mostri ingordi di carne umana sta infettando il pianeta. Un impiegato dell’ONU corre contro il tempo per salvare l'umanità dall'estinzione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il rapporto Pelican

Julia Roberts e Denzel Washington nel thriller di Alan J. Pakula tratto dal bestseller di John Grisham. Una studentessa di legge svela una macabra cospirazione che coinvolge i Servizi Segreti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sapori e dissapori

Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

We are Mashall

Dal regista di "Charlie's Angels", un'emozionante storia vera con Matthew McConaughey. Dopo un tragico incidente, un allenatore fa di tutto per ricostruire la squadra di football

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il professore matto

Eddie Murphy nel remake, premiato con 1 Oscar, di una celebre commedia. Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono incontrollabili.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre

Uno dei personaggi più riusciti del grande Robin Williams. Per stare vicino ai figli dei quali ha perso l'affidamento, un uomo si traveste da donna e si fa assumere dall'ex moglie.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Back to Black

Marisa Abela è Amy Winehouse nel biopic sulla cantautrice inglese, diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film ne ripercorre l'ascesa a superstar mondiale e l'amore tossico per Blake Fielder-Civil che ha ispirato il suo album più famoso, fino alla morte avvenuta nel 2011.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)