Guida TV Sky Cinema e NOW: La Coda Del Diavolo, Giovedi 12 Dicembre 2024

Giovedi 12 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, La coda del diavolo, un avvincente action-thriller tratto dal libro di Maurizio Maggi, con Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli. Ambientato in una Sardegna fredda e cupa, il film esplora un misterioso e crudele delitto: una giovane ragazza viene trovata morta, ma dietro il suo tragico destino si cela una verità sconvolgente. L'indagine trascina i protagonisti in un vortice di segreti, intrighi e oscuri risvolti, mettendo in discussione tutto ciò che pensavano di sapere. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Free State of Jones, un dramma storico con Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw. Durante la Guerra Civile Americana, Newton Knight, un contadino stanco della tirannia dell’esercito confederato, decide di ribellarsi. Unendo un gruppo eterogeneo di disertori, schiavi fuggitivi e donne, Knight crea un vero e proprio stato indipendente nel cuore del Sud, sfidando le regole sociali e politiche del tempo. Il film esplora i temi della libertà e della giustizia in un’epoca di divisione e oppressione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, The Amazing Mr. Blunden, un adattamento Sky Original che rivisita un classico racconto gotico natalizio. Una donna riceve una proposta insolita dal misterioso Mr. Blunden: diventare la custode di una vecchia casa, apparentemente infestata da spiriti. Accompagnata dai suoi figli, la donna scopre che la dimora nasconde segreti inquietanti, e un incontro con il passato cambia per sempre le loro vite.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Chi ha incastrato Roger Rabbit, un capolavoro diretto da Robert Zemeckis, vincitore di 3 Oscar, che unisce live-action e animazione. Ambientato negli anni ’40, il film segue le vicende del coniglio Roger Rabbit, accusato di omicidio. Disperato, Roger si rivolge a un detective umano, Eddie Valiant, per scagionarsi. Tra inseguimenti rocamboleschi e colpi di scena, il film celebra il fascino senza tempo del cinema. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Codice: Swordfish, un elettrizzante action movie con John Travolta, Hugh Jackman e Halle Berry. Un ex hacker, appena uscito di prigione, viene reclutato da un carismatico e pericoloso terrorista per violare un sofisticato sistema bancario. Tra azione frenetica e intrighi tecnologici, il film si addentra in un mondo di inganni e segreti. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, La figlia del generale, un thriller con John Travolta che svela i lati oscuri del mondo militare. Il brutale omicidio della figlia di un generale in una base militare porta alla luce terribili segreti e verità nascoste. L’indagine, condotta da un esperto ufficiale, rivela un intreccio di scandali e tradimenti, mettendo a nudo le dinamiche di potere all’interno dell’esercito.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Yesterday, una commedia romantica diretta da Danny Boyle. Dopo un misterioso blackout globale, un giovane musicista scopre di essere l’unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Deciso a sfruttare questa incredibile opportunità, il protagonista si trova però a dover affrontare dilemmi morali e sentimentali, in una storia che celebra la musica e l’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, After Yang, un’intensa opera premiata al Sundance Festival con Colin Farrell. In un futuro in cui gli androidi convivono con gli esseri umani, una famiglia deve affrontare la perdita di Yang, un androide che rappresentava molto di più di un semplice aiuto domestico. Il film esplora i legami familiari, l’umanità e la memoria in una narrazione poetica e profonda. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Lo stagista inaspettato, una commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Un settantenne in pensione, desideroso di tornare attivo, accetta un ruolo di stagista in un’azienda di moda. Tra momenti divertenti e toccanti, il film esplora l’amicizia e la crescita personale, dimostrando che non è mai troppo tardi per ricominciare.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Maschi contro femmine, una commedia di Fausto Brizzi che intreccia le storie di vari personaggi alle prese con tradimenti, incomprensioni e riconciliazioni. Tra risate e momenti di riflessione, il film esplora le dinamiche delle relazioni moderne, con un cast corale che include Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Dostoevskij Ep. 5 e 6, gli episodi conclusivi della serie che vedono il detective Vitello affrontare il killer Dostoevskij in un drammatico confronto finale. Mentre il cerchio si stringe, le motivazioni dei due personaggi si intrecciano in un climax che sfida le loro convinzioni e il loro destino.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

La coda del diavolo

Luca Argentero è il protagonista di un action-thriller con Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli, tratto dal libro di Maurizio Maggi. In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Free State of Jones

Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw in un dramma storico. Guerra civile americana: un contadino si ribella ai soprusi dell'esercito confederato e crea uno stato indipendente.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Amazing Mr. Blunden

Adattamento Sky Original di un classico racconto gotico di Natale. Una donna riceve dal misterioso Mr. Blunden l'offerta di lavorare come custode di una casa che potrebbe essere infestata.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Chi ha incastrato Roger Rabbit

3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice: Swordfish

Action con John Travolta, Hugh Jackman e Halle Berry. Un esperto hacker, appena uscito di prigione, viene assoldato da un pericoloso terrorista per violare il computer di una banca.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La figlia del generale

John Travolta in un thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare. Un ufficiale deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale. Dall'indagine emergono terribili retroscena.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Yesterday

Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

After Yang

Colin Farrell nel film targato Sky Original, premiato al Sundance Festival. Nel futuro, i membri di una famiglia devono fare i conti con il malfunzionamento dell'androide che vive con loro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lo stagista inaspettato

Commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Stufo della pensione, un settantenne accetta un posto da stagista senior in un’azienda di moda, dove sarà l'assistente di una giovane manager.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Maschi contro femmine

Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia sbanca-botteghino di Fausto Brizzi che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dostoevskij Ep. 5 e 6

Vitello rintraccia Esposito, il fornitore di armi di Dostoevskij, e lo obbliga a chiedere al killer di raggiungerli, per arrivare al face to face definitivo. Vitello e Dostoevskij, il momento della resa dei conti, due esseri umani uniti ma lontani, arrivati a combattere contro il loro destino.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)