Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 16 Dicembre 2024

Lunedi 16 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Suspense HD alle 21:45 sul canale 306, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 3 - Oltre il confine, terzo episodio della serie poliziesca che rinnova l’eredità del celebre personaggio. Questa volta, Napoli è sconvolta da un aumento di vittime a causa di una nuova droga pericolosa. Vincenzo e Sonia, determinati a fermare il traffico, scoprono che l'origine della sostanza si trova ad Amburgo. Il loro viaggio in Germania li porta a indagare in territori inesplorati e pericolosi, dove emergono complicità personali e colpi di scena drammatici. Una morte improvvisa metterà a dura prova le loro convinzioni e il loro legame. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Pulp Fiction, il film-simbolo di Quentin Tarantino che ha ridefinito il cinema moderno. Vincitore di un Oscar, un Golden Globe e della Palma d'Oro a Cannes, il capolavoro intreccia storie di criminalità, amore e redenzione attraverso personaggi indimenticabili come il carismatico Vincent Vega (John Travolta), la misteriosa Mia Wallace (Uma Thurman) e il pugile in fuga Butch Coolidge (Bruce Willis). Tra dialoghi brillanti, scene iconiche e una colonna sonora leggendaria, il film trasporta gli spettatori in un vortice di emozioni e adrenalina. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, A Christmas Reunion, una romantica commedia natalizia con Denise Richards e Patrick Muldoon. Alla vigilia di Natale, Amy riceve in eredità una panetteria, ma la sorpresa più grande è scoprire di doverla gestire insieme al suo ex fidanzato, Jack. Tra ricordi del passato e incomprensioni, i due si ritrovano a collaborare per salvare l’attività e creare un dolce speciale per le feste. Tra risate e momenti di tenerezza, la magia del Natale offrirà loro una seconda possibilità.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Lassie - Una nuova avventura, un emozionante family movie che riporta sullo schermo il cane più amato del cinema. Durante una vacanza in Alto Adige, Flo e Lassie scoprono una rete di misteriose sparizioni di cani di razza. Con l’aiuto di nuovi amici, tra cui Pippa, un coraggioso Jack Russell Terrier, Lassie intraprende una missione per ritrovare i cani scomparsi e smascherare i responsabili. Azione, avventura e il legame indissolubile tra Flo e Lassie rendono questo film imperdibile per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, King Kong, il kolossal di Peter Jackson vincitore di tre Oscar. Ambientato negli anni ’30, il film segue una troupe cinematografica che, alla ricerca di un set spettacolare, raggiunge un’isola remota abitata da creature gigantesche. Tra di esse c’è Kong, un gorilla colossale che instaura un legame unico con Ann Darrow (Naomi Watts). La loro straordinaria connessione sarà messa alla prova quando Kong verrà catturato e portato a New York, dando vita a una serie di eventi drammatici e spettacolari. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Emily, il suggestivo biopic dedicato a Emily Brontë, l'autrice di Cime tempestose. Frances O'Connor debutta alla regia raccontando la vita tormentata e la creatività rivoluzionaria di Emily (Emma Mackey). L’arrivo di un giovane pastore sconvolge gli equilibri della famiglia Brontë, portando Emily a esplorare emozioni intense e contraddittorie che daranno vita al suo capolavoro letterario. Un viaggio intimo e poetico nella mente di una delle scrittrici più enigmatiche della storia.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Voglia di tenerezza, un classico premiato con cinque Oscar che racconta la complessa relazione tra una madre autoritaria, Aurora (Shirley MacLaine), e sua figlia Emma (Debra Winger). Nel corso di una vita intera, le due donne si confrontano con gioie e dolori, trovando modi inaspettati per restare unite nonostante le differenze. L’interpretazione magnetica di Jack Nicholson nei panni di Garrett, l’affascinante vicino di casa, aggiunge un tocco di ironia e dolcezza a questa storia commovente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Il genio della truffa, una commedia sofisticata diretta da Ridley Scott con Nicolas Cage e Sam Rockwell. Roy, un truffatore brillante ma ossessionato da regole maniacali, vede la sua vita capovolta quando scopre di avere una figlia adolescente. Mentre cerca di instaurare un rapporto con lei, deve affrontare le conseguenze di un colpo rischioso, tra inganni e rivelazioni che mettono a dura prova il suo talento per la truffa.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Un oggi alla volta, un dramedy romantico che tocca il cuore. Marco, un giovane prossimo alla maturità, sbaglia a memorizzare un numero di telefono, finendo per conoscere Aria, una ragazza affetta da una malattia degenerativa. Il loro incontro casuale si trasforma in un viaggio emotivo e trasformativo che li porta a scoprire l'importanza di vivere pienamente ogni momento. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Pearl Harbor, il kolossal sentimentale di Michael Bay ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima dell’attacco giapponese, due piloti americani, Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Hartnett), si innamorano della stessa donna, Evelyn (Kate Beckinsale). Tra amore, sacrificio e momenti di devastazione, il film racconta l’eroismo e il dolore di uno dei momenti più significativi della storia.

