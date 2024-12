Guida TV Sky Cinema e NOW: Un figlio di nome Erasmus, Mercoledi 18 Dicembre 2024

Mercoledi 18 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Un figlio di nome Erasmus, una commedia dolceamara che esplora amicizia, amore e responsabilità. Quattro amici quarantenni – Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo – si ritrovano a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che avevano amato durante il loro Erasmus in Portogallo. Tre di loro sapevano di condividere questa relazione, mentre Jacopo, oggi alto prelato del Vaticano, credeva di essere l’unico fidanzato ufficiale. Tra memorie del passato e tensioni del presente, scoprono che Amalia ha lasciato loro un’inattesa eredità: un figlio, concepito con uno di loro. Il film alterna momenti di leggerezza a riflessioni sul tempo e le scelte di vita. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Terraferma, un dramma di Emanuele Crialese che affronta con sensibilità il tema dell’immigrazione. Su un’isola siciliana, la routine quotidiana degli abitanti viene sconvolta dallo sbarco di un gruppo di clandestini. La pellicola segue le vicende di una famiglia locale che si trova a dover scegliere tra la solidarietà e il rispetto delle rigide leggi imposte dalla società. Con una regia evocativa e toccante, il film ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia, raccontando una realtà difficile ma profondamente umana. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, La vita è meravigliosa, l’indimenticabile capolavoro di Frank Capra con James Stewart. La storia segue George Bailey, un uomo che, sull’orlo della bancarotta e disperato, decide di togliersi la vita. Tuttavia, un angelo custode interviene per mostrargli come il mondo sarebbe stato senza di lui, rivelando il valore profondo della sua esistenza. Ambientato nell’America del dopoguerra, il film celebra l’importanza delle piccole azioni quotidiane e il potere della comunità.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Me contro Te: Il Film - Missione Giungla, un’avventura per tutta la famiglia con Sofì e Luì, i beniamini dei più piccoli. Questa volta, i due protagonisti si addentrano in una giungla misteriosa per fermare il piano della perfida Viperiana, intenzionata a contaminare una fonte magica capace di mantenere l’equilibrio del pianeta. Tra scene esilaranti, canti coinvolgenti e momenti di suspense, il film è un inno al coraggio e alla forza dell’amicizia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Dangerous - Pericoloso, un thriller adrenalinico con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. Quando suo fratello muore in circostanze misteriose, un ex detenuto sociopatico, costretto alla libertà vigilata, decide di infrangere le regole per scoprire la verità. Tra inseguimenti mozzafiato e rivelazioni scioccanti, il film offre una miscela di azione e tensione psicologica che tiene lo spettatore con il fiato sospeso. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, American Hustle - L'apparenza inganna, un thriller raffinato e pieno di colpi di scena diretto da David O. Russell. Ambientato negli anni ’70, il film segue due abili truffatori, interpretati da Christian Bale e Amy Adams, che vengono costretti da un ambizioso agente dell’FBI a infiltrarsi in un giro di politici corrotti. Con un cast stellare e un’attenzione meticolosa ai dettagli d’epoca, la pellicola esplora il sottile confine tra realtà e inganno.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, In Amore Niente Regole, una commedia romantica e frizzante diretta e interpretata da George Clooney. Ambientata nel 1925, la storia segue un capitano di football e un giovane talento emergente che si contendono le attenzioni di una brillante giornalista, interpretata da Renée Zellweger. Tra dialoghi sagaci e situazioni esilaranti, il film celebra il fascino del gioco amoroso e le sue imprevedibili conseguenze. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Arancia meccanica, il controverso capolavoro di Stanley Kubrick che continua a sconvolgere e affascinare il pubblico. Ambientato in una distopia futuristica, il film segue Alex DeLarge, un giovane violento e leader di una gang, che viene sottoposto a una brutale terapia di rieducazione dopo l’arresto. Con una regia visionaria e una colonna sonora memorabile, la pellicola è una riflessione sull’etica e la libertà individuale. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Papà scatenato, una commedia vivace con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Quando un giovane italo-americano decide di presentare il suo eccentrico padre siciliano alla famiglia della fidanzata, le differenze culturali esplodono in una serie di situazioni esilaranti e inaspettate. Tra gag irresistibili e momenti di riflessione, il film racconta con ironia il confronto tra tradizioni diverse.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Spider-Man: No Way Home, il fenomeno cinematografico che ha conquistato il pubblico globale. L’Uomo Ragno, interpretato da Tom Holland, cerca l’aiuto del Doctor Strange per ristabilire il segreto della sua identità, ma un incantesimo fallito apre le porte del multiverso, portando a incontri mozzafiato con personaggi iconici del passato. Azione, emozioni e nostalgia si fondono in un’avventura epica. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Confidenza, un’intensa pellicola italiana diretta da Daniele Luchetti. Al centro della trama c’è la vita di un rispettato professore di liceo, interpretato da Elio Germano, che viene sconvolta dalla rivelazione di un segreto mai confessato. Tra rimorsi, tradimenti e scelte difficili, il film esplora le fragilità dell’animo umano con grande sensibilità.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Un figlio di nome Erasmus

Quattro amici quarantenni - Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo - vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Tre sapevano di essere in condivisione, mentre uno, Jacopo, pensava di essere il fidanzato ufficiale. Ognuno di loro ha un proprio lavoro stabile, una posizione sociale definita, chi più chi meno. Addirittura, Jacopo nel suo cammino ha incontrato Dio ed è diventato un alto prelato del Vaticano. Amalia ha lasciato un'inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre?

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Terraferma

Il tema dell’immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un'isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La vita è meravigliosa

L'intramontabile classico di Frank Capra con James Stewart. Nell'America del Dopoguerra, un uomo sull'orlo della bancarotta ha deciso di suicidarsi, ma un angelo interviene in suo aiuto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Me contro Te: Il Film - Missione Giungla

I Me Contro Te tornano nella loro quarta avventura cinematografica, impegnati in una nuova missione nel cuore della giungla. Sofì e Luì affrontano il pericoloso piano della malvagia Viperiana, intenzionata a contaminare una fonte magica che potrebbe trasformare la Terra in un deserto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dangerous - Pericoloso

Action con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. Quando suo fratello muore in circostanze misteriose, un ex detenuto sociopatico infrange la liberta' vigilata per scoprire la verita'

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

American Hustle - L'apparenza inganna

3 Golden Globe al thriller di David O. Russell con Christian Bale e Amy Adams. Anni 70: un agente FBI ricatta due maghi dell'imbroglio per stanare un giro di politici corrotti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

In Amore Niente Regole

George Clooney dirige e interpreta una commedia brllante con Renée Zellweger e John Krasinski. 1925: un capitano di football e un giovane fuoriclasse si innamorano della stessa donna.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arancia meccanica

Il leggendario cult di Stanley Kubrick con Malcolm McDowell. Un teppista londinese, dedito a ogni tipo di violenza, viene arrestato e sottoposto a una terapia sperimentale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Papà scatenato

Due famiglie diverse a confronto per un mix di gag e risate in una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Un uomo si reca insieme al padre, siciliano di vecchio stampo, a casa dei genitori della fidanzata. L'incontro si prometto esplosivo!

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Spider-Man: No Way Home

Record di incassi per il cinecomic con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. L'Uomo Ragno si rivolge al Doctor Strange per ripristinare il segreto della sua identità.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Confidenza

Successo in sala per la pellicola di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. Un segreto mai rivelato cambierà la vita di uno stimato professore di liceo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)