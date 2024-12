Guida TV Sky Cinema e NOW: Moonfall, Giovedi 19 Dicembre 2024

Giovedi 19 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Moonfall, un fanta-action spettacolare diretto da Roland Emmerich, con Halle Berry e Patrick Wilson. La pellicola segue la storia di due astronauti e un teorico del complotto che uniscono le forze per salvare la Terra da una catastrofe imminente: una forza misteriosa ha alterato l'orbita della Luna, minacciando di farla schiantare sul nostro pianeta. Tra incredibili effetti speciali e una narrazione adrenalinica, il film esplora temi di sopravvivenza, sacrificio e la fragilità del nostro mondo di fronte all'ignoto. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Son, un dramma intenso con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. La storia si concentra su un adolescente tormentato che, segnato dalla separazione dei genitori, decide di andare a vivere con il padre, un uomo apparentemente realizzato ma emotivamente distante. Mentre cercano di ricostruire un rapporto e affrontare il dolore latente, le tensioni familiari emergono con forza, portando a momenti di grande commozione e riflessione sul significato dell’amore e del supporto reciproco. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Un Natale con i fiocchi, una divertente commedia natalizia con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando. La trama segue un poliziotto onesto che, durante il periodo natalizio, ritrova un vecchio amico d’infanzia, ignaro del fatto che ora lavora come autista per dei rapinatori. Tra equivoci, momenti esilaranti e un tocco di magia delle feste, il film celebra l’amicizia e il potere del perdono.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Jumanji - Benvenuti nella giungla, un’avventura emozionante con Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black. Quattro adolescenti trovano una vecchia console e vengono risucchiati all'interno di un videogioco, trasformandosi nei loro avatar virtuali. Per sopravvivere e tornare alla realtà, dovranno affrontare pericoli straordinari, risolvere enigmi e imparare a lavorare insieme. Una storia di crescita personale e amicizia, arricchita da momenti di pura adrenalina e comicità. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Il risolutore - A Man Apart, un revenge movie carico di tensione con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto devoto alla lotta al narcotraffico viene colpito da una tragedia personale quando sua moglie viene uccisa. Mosso da una sete di vendetta implacabile, abbandona le regole e si immerge in un mondo di violenza per affrontare il potente cartello responsabile della sua perdita. Un film crudo e avvincente che esplora il confine tra giustizia e vendetta. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Firewall - Accesso negato, un thriller avvincente con Harrison Ford e Paul Bettany. La trama segue un esperto di sicurezza informatica di una banca, la cui famiglia viene presa in ostaggio da un criminale spietato che lo obbliga a violare il sistema della sua stessa azienda. Tra tensione crescente e colpi di scena, il protagonista deve usare tutta la sua astuzia per salvare i suoi cari e smascherare il responsabile.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Il lato positivo - Silver Linings Playbook, una commedia drammatica acclamata dalla critica con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro. Dopo un ricovero in una clinica psichiatrica, un uomo torna a casa con l'obiettivo di riconquistare la sua ex moglie. Tuttavia, l'incontro con una giovane vedova ribelle cambia completamente la sua prospettiva, dando vita a un’imprevedibile storia d’amore e di rinascita emotiva. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Caracas, un potente film di Marco D'Amore, che torna dietro e davanti alla macchina da presa accanto a Toni Servillo. Ambientato in una Napoli oscura e affascinante, il film segue le vite intrecciate di tre personaggi che cercano disperatamente di sfuggire ai loro destini. Tra violenza, redenzione e scelte difficili, Caracas è un ritratto toccante e crudo dell’animo umano. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Scuola di polizia, una commedia cult degli anni '80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La trama segue un gruppo di improbabili reclute che si iscrivono all'accademia di polizia dopo l'abolizione di criteri di selezione rigorosi. Tra gag esilaranti e situazioni surreali, il film offre una satira leggera e irresistibile sul mondo delle forze dell’ordine.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Un figlio di nome Erasmus, una commedia che intreccia amicizia e nostalgia. Quattro vecchi amici si ritrovano a Lisbona per il funerale di una donna che tutti hanno amato durante i tempi dell’Erasmus. La sorpresa arriva con la lettura del testamento: uno di loro è il padre di suo figlio, ma nessuno sa chi. Tra ricordi del passato e situazioni comiche, il film esplora l’evoluzione dei rapporti umani. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Terraferma, un dramma toccante di Emanuele Crialese che affronta il tema dell’immigrazione. In una piccola isola siciliana, l’arrivo di clandestini mette a dura prova l’equilibrio di una comunità tradizionale. Una storia di conflitti morali e solidarietà che invita a riflettere su temi di grande attualità, premiata con il Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Moonfall

Fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Son

Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins in un toccante dramma familiare. Segnato dal divorzio dei genitori, un adolescente problematico chiede di stare con il padre

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un Natale con i fiocchi

Alessandro Gassmann e Silvio Orlando in una commedia firmata Sky Cinema. Un poliziotto incontra dopo anni un vecchio amico che sbarca il lunario facendo l'autista per rapinatori.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - Benvenuti nella giungla

Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il risolutore - A Man Apart

Revenge movie con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto impegnato nella lotta al narcotraffico usa metodi poco ortodossi contro il criminale che gli ha ucciso la moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Firewall - Accesso negato

Thriller con Harrison Ford e Paul Bettany. Un criminale prende in ostaggio la famiglia del responsabile della sicurezza informatica di una banca, obbligandolo a trafugarne il denaro.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il lato positivo - Silver Linings Playbook

Oscar e Golden Globe a Jennifer Lawrence in una commedia con Bradley Cooper e Robert De Niro. Una giovane vedova entra nella vita di un uomo che vuole riconquistare sua moglie

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Caracas

Marco D'Amore torna alla regia ed è anche protagonista con Toni Servillo. In una Napoli che terrorizza e affascina allo stesso tempo, tre personaggi cercano una via di salvezza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scuola di polizia

Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un figlio di nome Erasmus

Quattro amici quarantenni - Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo - vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Tre sapevano di essere in condivisione, mentre uno, Jacopo, pensava di essere il fidanzato ufficiale. Ognuno di loro ha un proprio lavoro stabile, una posizione sociale definita, chi più chi meno. Addirittura, Jacopo nel suo cammino ha incontrato Dio ed è diventato un alto prelato del Vaticano. Amalia ha lasciato un'inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre?

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Terraferma

Il tema dell’immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un'isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)