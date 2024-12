Guida TV Sky Cinema e NOW: La Stanza degli Omicidi, Venerdi 20 Dicembre 2024

Venerdi 20 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, sul canale 301, andrà in onda "La Stanza degli Omicidi", una commedia noir che segna il ritorno della coppia formata da Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Ambientato nella vivace e caotica New York, il film segue la storia di una gallerista d'arte in difficoltà economiche che si unisce a due criminali per attuare un piano di riciclaggio di denaro attraverso opere d'arte. Quello che sembrava un progetto perfetto si trasforma in un intricato intreccio di tradimenti, colpi di scena e momenti di suspense, condito da una brillante ironia. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Dall'alto di una fredda torre", un intenso dramma familiare interpretato da Edoardo Pesce e Vanessa Scalera. La pellicola affronta i dilemmi etici e le emozioni strazianti di una famiglia sconvolta dalla scoperta che entrambi i genitori sono affetti da gravi malattie, ma solo uno di loro può essere salvato. Un ritratto commovente di amore, sacrificio e scelte difficili. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, sul canale 303, sarà la volta di "Love Actually - L'amore davvero", una commedia romantica diretta da Richard Curtis con un cast stellare che include Hugh Grant, Keira Knightley ed Emma Thompson. Ambientato nella magica atmosfera natalizia di Londra, il film intreccia dieci storie d’amore, ciascuna con i propri momenti di gioia, malinconia e sorprese, celebrando la complessità e la bellezza dei sentimenti umani.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, sul canale 304, andrà in onda "Jumanji - The Next Level", il sequel campione d'incassi con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Il gruppo di amici si ritrova catapultato in una nuova avventura nel pericoloso mondo di Jumanji per salvare Spencer, affrontando ambientazioni esotiche, pericoli straordinari e sorprendenti scambi di ruoli. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, sul canale 305, sarà trasmesso "Pompei", un action storico diretto dal regista di "Resident Evil", con Kit Harington. Ambientato durante gli ultimi giorni della città romana, il film racconta la storia di un giovane gladiatore che tenta di salvare la donna amata mentre il Vesuvio erutta con devastante potenza. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, sul canale 306, sarà la volta di "Mon Crime - La colpevole sono io", una commedia gialla di François Ozon ambientata nella Parigi degli anni '30. Una giovane attrice accusata ingiustamente di omicidio si difende con l’aiuto di una avvocatessa brillante, in un intreccio che mescola mistero, ironia e critica sociale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, sul canale 307, andrà in onda "Amore, bugie e calcetto", una commedia italiana con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi che racconta le vite di sette amici uniti dalla passione per il calcetto, in una trama ricca di comicità e momenti di profonda umanità. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, sul canale 308, verrà trasmesso "Una giusta causa", un biopic dedicato a Ruth Bader Ginsburg, interpretata da Felicity Jones. Il film ripercorre la sua battaglia per i diritti civili e contro i pregiudizi di genere negli Stati Uniti degli anni '50. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, sul canale 309, sarà la volta di "... E fuori nevica!", una commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso e Giorgio Panariello. La storia di tre fratelli costretti a convivere per ottenere l’eredità materna si trasforma in un susseguirsi di equivoci, litigi e momenti di riflessione sul valore della famiglia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, sul canale 310, verrà trasmesso "Moonfall", un fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. La Luna, spinta fuori orbita da una forza misteriosa, si avvicina minacciosamente alla Terra, innescando una corsa contro il tempo per salvare l'umanità. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, sul canale 311, sarà la volta di "The Son", un dramma familiare con Hugh Jackman e Laura Dern. Il film esplora le fragilità dei rapporti familiari e le difficoltà di un padre nel cercare di riconnettersi con il figlio adolescente dopo il divorzio.

