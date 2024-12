Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 23 Dicembre 2024

Lunedi 23 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Suspense HD alle 21:45 sul canale 306, Piedone - Uno sbirro a Napoli | Episodio 4 - Anema e Core, l'episodio conclusivo della serie poliziesca che segue le indagini del commissario interpretato da Salvatore Esposito. Un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre, e Vincenzo, affiancato da Sonia, si mette alla ricerca della donna, scoprendo che l'indagine li porta in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli. Nonostante il nuovo caso, Palmieri è ossessionato dalla sua vendetta su Iodice, e Vincenzo è determinato a chiudere definitivamente con il passato, per sempre. Questo episodio si arricchisce di suspense, azione e momenti di riflessione sulle scelte personali e professionali dei protagonisti. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Il tenente ottomano, un dramma storico che racconta l'amore in tempo di guerra. La storia segue un'infermiera americana che, alla vigilia della Grande Guerra, parte per una missione medica nell'Impero ottomano. Interpretato da Ben Kingsley e Josh Hartnett, il film esplora le difficili scelte e le emozioni contrastanti di chi si trova coinvolto in un conflitto mondiale, tra sacrificio, coraggio e desiderio di pace. Un'opera che miscela perfettamente il dramma romantico con il contesto storico.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Elf - Un elfo di nome Buddy, una fiaba natalizia che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Will Ferrell interpreta Buddy, un bambino che finisce nel sacco di Babbo Natale e cresce al Polo Nord insieme agli altri elfi. Da adulto, decide di tornare a New York alla ricerca dei suoi genitori biologici, dando vita a un'avventura esilarante che porta allegria e speranza. Il film è un inno alla magia del Natale, all'importanza della famiglia e alla bellezza dell'accettazione di sé. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo capitolo della saga che segna un momento cruciale nella crescita di Harry. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Gary Oldman sono i protagonisti di un'avventura che porta Harry a scoprire che il pericoloso criminale Sirius Black sta cercando di ucciderlo. Il film, ricco di magia, mistero e colpi di scena, esplora temi come il coraggio, la lealtà e il valore della famiglia, con una narrazione sempre più complessa e matura. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Sotto assedio - White House, un thriller ad alta tensione con Channing Tatum e Jamie Foxx. Un aspirante agente di sicurezza si trova coinvolto in un attacco paramilitare alla Casa Bianca durante una visita con la figlia. Con la vita del presidente in pericolo, l'uomo deve mettere da parte le sue paure e lanciarsi in un'azione eroica per fermare i terroristi. Un film che unisce suspense e azione frenetica, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Love Again, una commedia romantica che tocca il cuore degli spettatori. Mira, ancora sconvolta dalla morte del fidanzato, continua a inviare messaggi al suo numero di telefono, ignara che il numero sia stato riassegnato a un altro uomo. Questo porta a una serie di eventi che faranno incontrare Mira con Rob, un uomo che la aiuterà a superare il dolore e a riscoprire l'amore. Con la partecipazione di Celine Dion, il film esplora il potere della musica e delle seconde occasioni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il Padrino - Parte II, uno dei film più acclamati della storia del cinema. Con Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton, il film racconta la storia di Don Vito Corleone, che nel 1901 lascia la Sicilia per arrivare negli Stati Uniti e costruire il suo imperio criminale. Un capolavoro che mescola dramma familiare e crimine, con una narrazione che si alterna tra il passato e il presente, esplorando temi di potere, tradimento e famiglia. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Una commedia pericolosa, una brillante commedia gialla che vede protagonista Enrico Brignano nei panni dell'agente Mao, un investigatore goffo ma infallibile. In un'avventura che si tinge di mistero, Mao è chiamato a risolvere un caso che sembra impossibile. Il film gioca con gli elementi del genere giallo, portando il pubblico tra colpi di scena e situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, The Holdovers - Lezioni di vita, un dramedy straordinario diretto da Alexander Payne. Il film racconta la storia di un professore inflessibile, uno studente indisciplinato e una cuoca che sono costretti a trascorrere insieme le feste di Natale. Tra il conflitto iniziale e la crescita personale, si sviluppa un legame tanto inaspettato quanto speciale, che lascia una forte impressione su chiunque lo guardi. Premiato con un Oscar e due Golden Globe, il film esplora il significato di famiglia, cambiamento e amicizia. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Margin Call, un thriller ambientato nel mondo di Wall Street. Con Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons, il film segue un gruppo di manager che, a poche ore dall'inizio della crisi finanziaria, scoprono la verità sul destino della banca per cui lavorano. Un film che analizza le dinamiche di potere e le conseguenze delle azioni aziendali in un mondo impazzito dalla speculazione finanziaria.

