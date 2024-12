Guida TV Sky Cinema e NOW: Come far litigare mamma e papà, Giovedi 26 Dicembre 2024

Giovedi 26 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Come far litigare mamma e papà, una commedia brillante con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Al centro della storia c’è Gabriele, un bambino vivace e pieno di fantasia che, stanco di vedere i suoi genitori vivere in un clima di perfetto amore, escogita mille modi per farli litigare. Tra tentativi goffi e situazioni esilaranti, la sua missione prenderà pieghe inaspettate, mettendo in luce il vero significato dell’amore familiare e dell’unione. Un film per tutta la famiglia, dove il sorriso si mescola con momenti di dolce riflessione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Oppenheimer, il capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, vincendo ben sette Oscar®. La pellicola narra la vita di J. Robert Oppenheimer, interpretato magistralmente da Cillian Murphy, e ripercorre il tortuoso percorso che lo ha portato a diventare il padre della bomba atomica. Attraverso una narrazione intensa e visivamente spettacolare, il film esplora i dilemmi morali e le ripercussioni personali di una delle invenzioni più controverse della storia. Un’esperienza cinematografica imperdibile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Last Christmas, una romantica commedia ambientata nel periodo natalizio con Emilia Clarke e Henry Golding. Kate, una giovane dal passato travagliato, lavora come elfo in un negozio di articoli natalizi ma sogna di diventare una cantante. La sua vita prende una svolta sorprendente quando incontra Tom, un uomo enigmatico e affascinante che sembra vedere il mondo in modo diverso. Tra musica di George Michael e atmosfere magiche, il film racconta una storia d’amore dolce e inaspettata.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e il principe mezzosangue, il sesto capitolo della saga di J.K. Rowling diretto da David Yates. Harry torna a Hogwarts per un anno pieno di misteri e pericoli, scoprendo un vecchio libro di pozioni che gli rivela segreti sulla magia nera. Ma l’ombra di Voldemort si fa sempre più opprimente, e per sconfiggerlo sarà necessario indagare nel passato del potente mago oscuro. Tra amicizie messe alla prova e rivelazioni sconvolgenti, questo capitolo prepara il terreno per il gran finale. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Rambo 2 - La vendetta, il leggendario secondo capitolo della saga di Sylvester Stallone, che torna nei panni del veterano di guerra John Rambo. Dopo aver scontato la pena per gli eventi del primo film, Rambo accetta una missione che gli promette la libertà: tornare in Vietnam per salvare prigionieri di guerra dimenticati dal governo. Azione mozzafiato, adrenalina pura e un’interpretazione iconica rendono questo film un cult intramontabile. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Inferno, un thriller avvincente tratto dal bestseller di Dan Brown, diretto da Ron Howard e con protagonista Tom Hanks. Il professor Robert Langdon si sveglia in un ospedale di Firenze senza memoria degli ultimi giorni, ma con un indizio misterioso legato all’Inferno di Dante. Mentre il tempo stringe, Langdon deve decifrare enigmi intricati e fermare un folle che minaccia di scatenare una catastrofe globale. Un’avventura piena di tensione e colpi di scena in suggestive location italiane.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, E all’improvviso arriva l’amore, una commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. La trama segue le vicende di un compositore che, bloccato in una crisi creativa, accetta il consiglio della moglie di partire per un viaggio alla ricerca di ispirazione. Durante il suo percorso incontra personaggi bizzarri e scopre nuove prospettive sulla vita e sull’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Blade Runner, il capolavoro distopico di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una Los Angeles futuristica e decadente, l’ex cacciatore di replicanti Rick Deckard è richiamato in servizio per eliminare un gruppo di androidi ribelli che cercano disperatamente di prolungare la propria esistenza. Il film, con le sue atmosfere cupe e domande esistenziali, è una pietra miliare della fantascienza cinematografica. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Mia moglie per finta, una commedia scoppiettante con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Un chirurgo plastico, abituato a mentire spudoratamente per conquistare le donne, si ritrova intrappolato nella propria rete di bugie quando si innamora. Per conquistare la fiducia della donna dei suoi sogni, coinvolgerà i suoi amici e colleghi in un piano tanto assurdo quanto divertente.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Wonka, una rivisitazione originale della celebre storia di Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet. Il film esplora le origini del personaggio creato da Roald Dahl, raccontando i suoi primi passi nel mondo della cioccolata e le sfide che ha affrontato per realizzare il suo sogno. Una storia di coraggio, creatività e magia che incanta grandi e piccini. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, La mia Africa, un dramma intenso diretto da Sydney Pollack, premiato con sette Oscar®. Ambientato nelle sconfinate terre del Kenya, il film ripercorre la vita di Karen Blixen, una scrittrice danese che si trasferisce in Africa per gestire una piantagione di caffè. Attraverso i suoi occhi, lo spettatore scopre le bellezze e le difficoltà di una terra affascinante, insieme alla sua tormentata storia d’amore con un avventuriero interpretato da Robert Redford.

