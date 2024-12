Guida TV Sky Cinema e NOW: A Quiet Place - Giorno 1, Venerdi 27 Dicembre 2024

Venerdi 27 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, A Quiet Place - Giorno 1, un intenso prequel della saga A Quiet Place, diretto da John Krasinski e interpretato da Lupita Nyong'o. Ambientato in un apocalittico scenario a New York, il film racconta l'arrivo di misteriose creature aliene, cieche ma dotate di un udito straordinariamente sviluppato. Queste creature scatenano il caos in una città già in ginocchio, mettendo alla prova l'istinto di sopravvivenza dei protagonisti. I personaggi sono costretti a vivere in silenzio assoluto per evitare di essere rilevati da queste bestie mortali, dando vita a un thriller mozzafiato che esplora le paure più primordiali. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Il traditore, un film drammatico diretto da Marco Bellocchio che racconta la vera storia di Tommaso Buscetta, il primo pentito di mafia. Pierfrancesco Favino interpreta il boss dei due mondi, la figura che decise di ribellarsi alla sua organizzazione criminale e di testimoniare nel maxiprocesso contro Cosa Nostra. Il film esplora la sua lotta interiore, il tradimento e le conseguenze della sua scelta coraggiosa, portando alla luce una figura complessa che, pur nella sua fedeltà alla mafia, affronta il peso del cambiamento in un mondo dominato dall'omertà e dalla violenza. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Hachiko - Il tuo migliore amico, un film commovente con Richard Gere che racconta la storia vera di un cane che, ogni giorno, aspetta il suo padrone alla stazione. Nonostante una tragedia spezza questa routine quotidiana, l'animale continua a dimostrare la sua devozione incrollabile, aspettando il ritorno del suo padrone. Un racconto che commuove e celebra l’amore incondizionato e la fedeltà di un animale, capace di superare ogni barriera umana ed emotiva.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e i doni della Morte, la prima parte dell'adattamento cinematografico dell'ultimo libro di J.K. Rowling. In questo capitolo epico, Harry Potter, insieme a Ron e Hermione, intraprende una missione per trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro. Con il mondo della magia in guerra e Voldemort che prende il controllo, la lotta per la salvezza dell'intero regno magico diventa ancora più cruciale, mentre la fiducia e il coraggio dei tre protagonisti sono messi a dura prova. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Braveheart - Cuore impavido, il kolossal diretto e interpretato da Mel Gibson, che narra la storia di William Wallace, un eroe scozzese che guidò la sua terra contro l'oppressione inglese nel XIII secolo. In un'epoca di guerre sanguinose e tradimenti, Wallace diventa il simbolo di un popolo che combatte per la libertà, unendo uomini e donne contro un nemico che sembra invincibile. Con le sue spettacolari battaglie e la straordinaria interpretazione di Gibson, il film è un inno alla libertà e alla resistenza. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Maigret, un thriller che vede Gérard Depardieu nei panni del celebre commissario della letteratura francese, creato da Georges Simenon. Quando una giovane donna viene trovata assassinata in una piccola città, Maigret si immerge nelle oscure dinamiche locali, scoprendo che dietro il delitto si nascondono verità inquietanti. La sua indagine meticolosa e il suo approccio psicologico al crimine fanno di lui un investigatore unico, capace di scoprire la verità dove altri vedono solo confusione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, The Bodyguard - Guardia del corpo, un film cult degli anni '90 che vede Whitney Houston nel suo debutto cinematografico, affiancata da Kevin Costner. Il film racconta la storia di un ex agente dei servizi segreti, che viene assunto per proteggere una popstar minacciata da un maniaco. Tra momenti di grande tensione e scene romantiche, la relazione tra i due protagonisti si sviluppa, con il passato oscuro dell'ex agente che mina le sue capacità di proteggere la sua cliente. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, C'era una volta il West, un western che ha consacrato Sergio Leone come maestro del genere. Henry Fonda e Claudia Cardinale sono i protagonisti di una storia ambientata nel selvaggio West, dove un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi di un terreno che appartiene a una donna che un tempo lavorava come prostituta. La vendetta, la giustizia e la lotta per il controllo delle terre si intrecciano in un racconto epico che esplora i temi della moralità e della sopravvivenza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Una notte da leoni, una commedia esilarante che segue tre amici, interpretati da Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, che dopo una folle notte a Las Vegas, si svegliano senza memoria degli eventi della sera precedente. Con il promesso sposo scomparso, i tre devono ricostruire gli eventi e rintracciare il loro amico prima del matrimonio. Una corsa frenetica tra colpi di scena, risate e situazioni surreali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Come far litigare mamma e papà, una commedia leggera che racconta le disavventure di un bambino che tenta in tutti i modi di far separare i suoi genitori. Con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini nel cast, il film esplora in modo divertente e spassoso le dinamiche familiari e l’impatto che un bambino può avere nella vita di coppia, in un racconto che si rivolge a tutta la famiglia. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Oppenheimer, l'epico film di Christopher Nolan che racconta la vita di J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy. Il film esplora la creazione della bomba atomica e il peso morale e filosofico che Oppenheimer e i suoi colleghi dovettero affrontare. Un'analisi profonda sulla scienza, la guerra e le implicazioni devastanti delle scelte umane che hanno cambiato il corso della storia.

