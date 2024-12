Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Sabato 28 Dicembre 2024

Sabato 28 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Piedone - Uno sbirro a Napoli | Episodio 4 - Anema e Core, un episodio emozionante della serie poliziesca che segue le indagini del commissario Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito. In questo capitolo, un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre, e insieme alla sua collega Sonia, Vincenzo inizia una ricerca che li porta in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli. Tuttavia, nonostante il nuovo caso, Palmieri è tormentato dal pensiero di vendicarsi di Iodice, il suo nemico giurato. Determinato a chiudere con il suo passato una volta per tutte, Vincenzo dovrà affrontare non solo il crimine, ma anche il suo stesso desiderio di giustizia personale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Titanic, un kolossal diretto da James Cameron che ha vinto 11 Oscar, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli principali. La pellicola narra la tragica storia d'amore tra Jack e Rose, due giovani provenienti da mondi molto diversi, che si incontrano a bordo del famoso transatlantico. Mentre la nave affronta il suo fatale destino dopo l'impatto con un iceberg, i due protagonisti devono fare i conti con l’impossibilità del loro amore in un contesto segnato dalla tragedia e dalla lotta per la sopravvivenza. Un'opera che mescola passione, dramma e una riflessione sulla classe sociale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Capodanno a New York, una commedia festosa diretta dal regista di "Pretty Woman", Garry Marshall. Con una parata di star hollywoodiane, il film racconta una serie di storie intrecciate che si svolgono nella notte di Capodanno a New York. Tra desideri non realizzati, incontri inaspettati e sorprese dell'ultimo minuto, i protagonisti vivranno un viaggio di speranza e rinascita. La pellicola si distingue per il suo spirito positivo e il messaggio di rinnovamento che il nuovo anno porta con sé.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e i doni della Morte Parte II, il gran finale della saga magica con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. In questa ultima parte, Harry Potter e i suoi amici tornano a Hogwarts per distruggere l'ultimo horcrux di Voldemort, ma la battaglia finale si avvicina e la lotta tra il bene e il male raggiunge il suo culmine. La pellicola è un tripudio di effetti speciali, ma al centro resta la crescita di Harry, il suo sacrificio e l'importanza dell'amicizia e dell'amore nel combattere l'oscurità. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Wonder Woman, un film che racconta le origini della leggendaria supereroina Dc Comics, interpretata da Gal Gadot. Dopo aver salvato un ufficiale americano, Steve Trevor (Chris Pine), durante la Prima Guerra Mondiale, Diana Prince inizia a scoprire il suo destino, abbandonando la sua isola paradisiaca per affrontare il conflitto che scuote il mondo. Mentre combatte contro le forze oscure che minacciano la pace, Diana dovrà confrontarsi con la sua identità e il vero significato del sacrificio. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, The Equalizer - Il vendicatore, un action-thriller con Denzel Washington, che interpreta un ex agente della CIA che, dopo aver lasciato una vita di violenza, torna a combattere il crimine per proteggere una giovane prostituta. Ispirato alla celebre serie televisiva degli anni '80 "Un giustiziere a New York", il film esplora il tema della giustizia personale e della redenzione, in un crescendo di azione e tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Ex, una commedia corale diretta da Fausto Brizzi, che racconta le complicazioni che emergono quando gli ex partner di sei coppie si rifanno vivi, mettendo in crisi le relazioni attuali. Tra momenti di imbarazzo, risate e riflessioni, il film esplora con leggerezza e ironia le dinamiche sentimentali e i legami che persistono nonostante il passare del tempo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Casinò, un capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. La storia segue Sam "Ace" Rothstein, un uomo d'affari e direttore di un casinò a Las Vegas, il cui mondo crolla quando un vecchio amico gangster e una donna fatale entrano nella sua vita. La pellicola esplora le ombre del potere, della corruzione e della violenza, con un'intensa riflessione sulla discesa nell'inferno della criminalità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Odio l'estate, una commedia di Massimo Venier che vede protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. Le tre famiglie, per un errore, sono costrette a trascorrere le vacanze estive nella stessa casa al mare. Tra equivoci, risate e situazioni imbarazzanti, il film celebra l'importanza delle relazioni familiari e la bellezza delle piccole cose, pur nell'assurdità delle circostanze.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, A Quiet Place - Giorno 1, un prequel del famoso thriller apocalittico, con Lupita Nyong'o protagonista. La storia si svolge in un mondo invaso da creature aliene cieche ma dotate di un udito straordinario, che sterminano ogni essere umano che faccia rumore. Il film racconta gli sforzi di un gruppo di persone che lottano per la sopravvivenza a New York, cercando di sopravvivere senza fare alcun suono, in un ambiente ostile dove ogni passo potrebbe essere fatale. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il traditore, un dramma biografico diretto da Marco Bellocchio, che narra la storia di Tommaso Buscetta, il "pentito" che ha testimoniato nel maxiprocesso contro Cosa Nostra. Interpretato da Pierfrancesco Favino, il film esplora la vita di un uomo diviso tra il tradimento e la giustizia, in un racconto che mette in luce le lotte interne e le difficili scelte che segnano la sua vita e quella della sua famiglia.

