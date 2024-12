Guida TV Sky Cinema e NOW: Romeo è Giulietta, Martedi 31 Dicembre 2024

Martedi 31 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Romeo è Giulietta, una commedia degli equivoci diretta da Giovanni Veronesi, che esplora il mondo del teatro e il tema dell'identità con protagonisti Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. La trama ruota attorno a una giovane attrice che, scartata da un burbero regista per il ruolo di Giulietta, decide di travestirsi da uomo per ottenere la parte di Romeo, dando inizio a una serie di situazioni esilaranti e complicate. La pellicola gioca con il concetto di identità e le dinamiche del mondo teatrale, esplorando come l'inganno e il travestimento possano mettere in discussione ruoli, aspettative e relazioni. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Blues Brothers, la leggendaria commedia musicale di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd. I protagonisti, Jake e Elwood Blues, due fratelli ribelli cresciuti in un orfanotrofio, decidono di riunire la loro band per un concerto con l'obiettivo di raccogliere i soldi necessari per salvare l'orfanotrofio da cui provengono. La pellicola è un viaggio di musica, risate e situazioni folli, con il celebre mix di comedy e numeri musicali che l'hanno resa una delle più iconiche del suo genere. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, The Palace, una commedia nera diretta da Roman Polanski con un cast internazionale. Al Palace Hotel di Gstaad, lussuoso rifugio in Svizzera, fervono i preparativi per una sontuosa festa di Capodanno, destinata a segnare l'inizio del nuovo millennio. La vicenda si sviluppa tra intrighi, bugie e personaggi eccentrici, con una satira pungente sul mondo dell'alta società e le sue contraddizioni. Polanski mescola umorismo e mistero in una riflessione sulla decadenza dei costumi sociali.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter: Return to Hogwarts, un documentario speciale per celebrare il 20esimo anniversario del primo film del franchise. Questa retrospettiva offre una reunion emozionante tra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e gli altri membri del cast, insieme ai registi e produttori. Il film ripercorre la storia del fenomeno globale che ha trasformato i libri di J.K. Rowling in un incredibile successo cinematografico, celebrando il legame speciale che ha unito il cast e l'impatto culturale della saga. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, John Wick 4, il quarto capitolo della saga d'azione con Keanu Reeves. Per chiudere definitivamente i conti con il mondo criminale e conquistare la libertà, John Wick intraprende un viaggio epico in giro per il mondo. Il film, carico di tensione, combattimenti spettacolari e colpi di scena, porta il protagonista ad affrontare sia vecchi amici che nuovi nemici in un’ultima, decisiva battaglia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Here After - L'aldilà, un thriller horror che esplora la vita oltre la morte. Dopo che la figlia di una madre sopravvive a un'esperienza di pre-morte, la donna comincia a credere che la figlia abbia portato con sé qualcosa di malvagio, innescando una serie di eventi spaventosi e inquietanti. La pellicola si immerge nel tema della perdita e della sofferenza, intrecciando un mistero psicologico con elementi paranormali.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, I Ponti di Madison County, un drammatico film d’amore diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Meryl Streep. Ambientato nell’estate del 1965, il film racconta la storia di un fotografo che, durante un incarico di lavoro nell'Iowa, si innamora perdutamente di una casalinga. Il film esplora la passione travolgente e le scelte difficili che definiscono la vita, con una performance indimenticabile della Streep, che le valse numerosi premi. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Striptease, una commedia drammatica degli anni '90 che ha come protagonista Demi Moore. La storia segue Erin, una spogliarellista che entra nel mirino di un politico corrotto e rimane coinvolta in un intrigo pericoloso. Il film esplora le difficoltà della protagonista, una donna che cerca giustizia e libertà, ma si trova intrappolata in una rete di inganni e manipolazioni. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura, il ritorno del tenente Frank Drebin, interpretato da Leslie Nielsen, in uno dei capitoli più esilaranti della saga. In questo episodio, Drebin deve sventare un complotto ecologico con il suo solito mix di disavventure e gag demenziali, che lo vedono coinvolto in un'indagine surreale che sfida ogni logica e buon senso.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Godzilla e Kong - Il nuovo impero, il quinto capitolo della saga MonsterVerse, diretto da Adam Wingard. In questa nuova avventura, i leggendari titani Godzilla e Kong uniscono le forze per affrontare una minaccia che minaccia di distruggere l’intero pianeta. Il film, ricco di effetti speciali spettacolari, offre una battaglia epica tra i mostri più iconici del cinema. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, La pazza gioia, un road movie diretto da Paolo Virzì che racconta la storia di due donne, interpretate da Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, che fuggono da una clinica psichiatrica per riassaporare la libertà e l'avventura. Un film che mescola commedia e dramma in una riflessione sulla salute mentale, l’amicizia e il desiderio di vivere.

