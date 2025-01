Guida TV Sky Cinema e NOW: Dune - Parte Due, Mercoledi 1 Gennaio 2025

Mercoledi 1 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, va in onda Dune - Parte Due, l’attesissimo seguito dell’epico adattamento di Denis Villeneuve. Timothée Chalamet torna nei panni di Paul Atreides, il giovane erede di una dinastia travolta dalla violenza e dal tradimento. Rifugiatosi tra i Fremen, i misteriosi abitanti del deserto di Arrakis, Paul intraprende un viaggio spirituale che lo porterà a scoprire il proprio destino come messia. Al suo fianco, Zendaya interpreta Chani, guida e alleata nei complessi giochi di potere che avvolgono la galassia, minacciata dall’ombra di una guerra santa. Villeneuve amplifica la narrazione visiva con un’attenzione maniacale ai dettagli, creando un universo che alterna sequenze mozzafiato di battaglie intergalattiche e momenti di intensa introspezione. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, ritorna Il Grande Gatsby, il visionario adattamento di Baz Luhrmann del classico di F. Scott Fitzgerald. Leonardo DiCaprio brilla nel ruolo di Jay Gatsby, il misterioso milionario che incarna il sogno americano e la sua inevitabile decadenza. Attraverso gli occhi di Nick Carraway (Tobey Maguire), un giovane aspirante scrittore, scopriamo il mondo scintillante e tragico degli anni ’20, un’epoca di eccessi e segreti. Con una colonna sonora moderna e uno stile visivo sontuoso, il film riesce a catturare l’essenza dell’epoca jazz, restituendo con potenza emotiva il conflitto tra aspirazioni, amore e la realtà dell’ambizione. Su Sky Cinema Collection HD, alle ore 21:15 sul canale 303, l’azione si accende con Mission: Impossible - Dead Reckoning, settimo capitolo della saga con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Questa volta, Hunt deve affrontare una minaccia senza precedenti: un’Intelligenza Artificiale che rischia di destabilizzare l’intera umanità. Tra inseguimenti spettacolari, colpi di scena e scene mozzafiato, il film conferma il suo status di pilastro dell’action, spingendo Cruise a superare ancora una volta i limiti fisici con le sue incredibili performance.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, si torna bambini con Sonic - Il film, una frizzante avventura live action che porta sullo schermo il celebre porcospino blu della Sega. Sonic, dotato di una velocità supersonica, deve fermare il diabolico Dr. Robotnik, interpretato da un irrefrenabile Jim Carrey. Tra comicità e azione, il film conquista il pubblico di tutte le età con il suo ritmo incalzante e il messaggio sull’amicizia e il coraggio. Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, si entra in un intricato enigma con Hypnotic, il thriller psicologico diretto da Robert Rodriguez. Ben Affleck interpreta un detective tormentato dalla scomparsa della figlia, che si ritrova immerso in un’indagine piena di colpi di scena. Affiancato da Alice Braga, il protagonista scopre una realtà sconvolgente legata a individui dotati di poteri mentali straordinari e rapine in banca apparentemente inspiegabili. Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, il mistero si tinge di humor nero con Cena con delitto - Knives Out, il thriller corale con Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc. La storia si svolge attorno alla morte di un ricco scrittore, con ogni membro della sua eccentrica famiglia che diventa un sospetto. Il film, diretto da Rian Johnson, fonde brillantemente gli elementi del giallo classico con una narrazione moderna e un cast stellare.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, si riscopre il romanticismo con Se scappi, ti sposo, la deliziosa commedia con Julia Roberts e Richard Gere. Il regista di “Pretty Woman” riunisce la coppia in una storia che mescola amore e ironia, incentrata su una donna che fugge da ogni matrimonio e su un giornalista determinato a raccontare la sua storia.Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, si vive un’esperienza intensa con Il miglio verde, il capolavoro tratto dal romanzo di Stephen King. Tom Hanks interpreta una guardia carceraria in un penitenziario dove si intrecciano storie di redenzione e mistero, con la straordinaria figura di John Coffey, un uomo accusato di omicidio ma dotato di poteri miracolosi. Infine, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, torna l’ironia gialla di I delitti del BarLume - Il re dei giochi,



Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) rispettivamente, ritroviamo Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi e il cult The Blues Brothers, per chiudere la serata tra risate e grande musica.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dune - Parte Due

Timothée Chalamet e Zendaya tornano in questo epico sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Rifugiatosi tra i Fremen, il giovane Paul Atreides intraprende un viaggio spirituale, mentre lo spettro di una guerra santa aleggia sulla galassia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Grande Gatsby

Baz Luhrmann dirige Leonardo DiCaprio nell'adattamento del capolavoro di F.S. Fitzgerald. America, anni 20: un aspirante scrittore entra nel mondo di un misterioso milionario.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sonic - Il film

Avventura in live action basata sui videogiochi Sega con Jim Carrey e James Marsden. Giunto sulla Terra, Sonic, il porcospino piu' veloce del suono, affronta un diabolico scienziato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Hypnotic

Ben Affleck e Alice Braga in un labirintico thriller scritto e diretto da Robert Rodriguez. Aiutato da una sensitiva, un detective scopre che la misteriosa scomparsa di sua figlia è collegata a una serie di rapine in banca e all'esistenza di individui dotati di un potere speciale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Cena con delitto - Knives Out

Daniel Craig e un super cast in una movimentato commedia-thriller. Un detective indaga sulla famiglia d'un un ricco scrittore per scoprirne l'assassino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di "Pretty Woman". Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il re dei giochi

Giallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d’auto scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Romeo è Giulietta

Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci sul mondo del teatro e sul tema dell'identità con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. Scartata da un burbero regista per il ruolo di Giulietta, una giovane attrice si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Blues Brothers

John Belushi e Dan Aykroyd nell'irriverente commedia musicale di John Landis. Per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli riuniscono la loro band per un concerto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)