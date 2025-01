Guida TV Sky Cinema e NOW: Fidanzata in affitto, Giovedi 2 Gennaio 2025

Giovedi 2 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Fidanzata in affitto, una spassosa commedia romantica che vede Jennifer Lawrence nei panni di Maddie, una giovane donna alle prese con difficoltà economiche. In cerca di soluzioni, accetta una proposta bizzarra da parte di due genitori benestanti: essere pagata per aiutare il loro figlio Percy, un ragazzo timido e inesperto, a prendere confidenza con il mondo femminile prima del college. Tra situazioni esilaranti e momenti toccanti, il film esplora con leggerezza il tema delle relazioni, dell’autostima e del superamento delle proprie insicurezze. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Post, un capolavoro di Steven Spielberg sulla libertà di stampa, interpretato magistralmente da Meryl Streep e Tom Hanks. Ambientato nel 1971, il film segue la redazione del Washington Post, che entra in possesso dei documenti segreti del Pentagono, rivelando dettagli scottanti sulla guerra in Vietnam. Mentre il direttore del giornale e l’editrice Katharine Graham devono affrontare pressioni politiche e dilemmi morali, il film cattura la lotta per la verità e l’importanza della stampa indipendente, in una narrazione avvincente e ricca di tensione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Mission: Impossible II, un adrenalinico secondo capitolo diretto da John Woo con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt, questa volta, deve collaborare con una brillante e affascinante ladra per sventare i piani di un ex collega divenuto un pericoloso criminale. In gioco c’è un virus mortale che minaccia l’umanità. Tra spettacolari scene d’azione e tensione palpabile, il film combina intrighi internazionali e imprese impossibili in perfetto stile della saga.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Jumanji, un’avventura fantasy che ha segnato una generazione con Robin Williams. Due ragazzi trovano un misterioso gioco da tavolo che li trascina in un mondo pieno di insidie e pericoli straordinari. Con l’aiuto di Alan Parrish, un uomo rimasto intrappolato nel gioco per decenni, i ragazzi affrontano prove incredibili per cercare di liberarsi dal maleficio. Tra emozioni, risate e colpi di scena, il film resta una pietra miliare del genere fantastico. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Il Gladiatore, il capolavoro epico di Ridley Scott con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. La storia segue il generale romano Massimo Decimo Meridio, tradito dall’Impero e costretto a combattere come gladiatore per sopravvivere. Mentre cerca vendetta per lo sterminio della sua famiglia, il film esplora temi di onore, coraggio e sacrificio in un’epica resa dei conti al Colosseo. Vincitore di 5 Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Everest, una coinvolgente avventura basata su una storia vera, con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due spedizioni alpinistiche si trovano a dover affrontare una delle tempeste più letali mai registrate sull’Everest. Tra difficoltà estreme e scelte disperate, il film cattura il dramma umano e la fragilità di fronte alla forza della natura, offrendo un’esperienza cinematografica intensa e visivamente straordinaria.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Anna Karenina, un sontuoso adattamento del celebre romanzo di Lev Tolstoj, diretto da Joe Wright. Con Keira Knightley e Jude Law, il film racconta il dramma passionale di Anna, una donna intrappolata in un matrimonio senza amore che si innamora follemente di un giovane ufficiale. Tra intrighi, scandali e il rigido codice sociale della Russia zarista, la storia esplora i temi dell’amore proibito e delle conseguenze delle proprie scelte. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Race for Glory - Audi vs Lancia, un biopic avvincente che ripercorre la rivalità tra due grandi scuderie automobilistiche degli anni ’80. Stefano Mordini dirige Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl in una storia di ambizione, innovazione e competizione, concentrata sul Campionato mondiale di rally del 1983. Al centro della narrazione, il direttore sportivo Cesare Fiorio, che affronta sfide tecniche e personali per battere il team Audi, apparentemente imbattibile. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I Delitti del BarLume - La tombola dei troiai, una commedia brillante tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante il tradizionale scambio di regali brutti natalizi, un misterioso delitto sconvolge la tranquilla Pineta. Il bizzarro gruppo di investigatori improvvisati si ritrova coinvolto nella risoluzione di un caso complicato e divertente, tra battute esilaranti e atmosfere irresistibilmente toscane.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Dune - Parte Due, l’atteso sequel diretto da Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet e Zendaya. Rifugiatosi tra i Fremen, Paul Atreides affronta nuove sfide in un viaggio spirituale e politico, mentre la galassia è sull’orlo di una guerra santa. Tra paesaggi mozzafiato e una narrazione epica, il film continua a esplorare i temi di potere, destino e sacrificio. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il Grande Gatsby, un sontuoso adattamento del romanzo di F. Scott Fitzgerald diretto da Baz Luhrmann. Ambientato nell’America degli anni ’20, il film segue le vicende di Nick Carraway, un aspirante scrittore che si immerge nel mondo sfavillante ma decadente di Jay Gatsby, un enigmatico milionario ossessionato dall’amore per Daisy. Tra feste scintillanti e drammi personali, il film è una riflessione sull’ambizione e sull’illusione del sogno americano.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Fidanzata in affitto

In questa spassosa commedia romantica, Jennifer Lawrence veste i panni di Maddie, una ragazza in crisi economica che accetta un’offerta insolita: essere pagata da due genitori per aiutare il loro figlio Percy, timido e inesperto, a prendere confidenza con il mondo femminile prima del college.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla libertà di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible II

John Woo dirige Tom Cruise nel secondo capitolo della saga. Con l'aiuto di un'affascinante ladra, l'agente Hunt deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji

Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il Gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Everest

Avventura sulla vette del mondo con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due differenti sfidano l'Everest ma vengono sorprese da un'immane tempesta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Anna Katerina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Race for Glory - Audi vs Lancia

Stefano Mordini ripercorre la storica rivalità fra due scuderie automobilistiche in un biopic con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl. 1983: il direttore sportivo della Lancia, Cesare Fiorio, sfida gli imbattibili rivali del team Audi nel Campionato mondiale di rally.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I Delitti del BarLume - La tombola dei troiai

Terza commedia Sky Cinema tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Il tradizionale scambio dei regali brutti avrà un ruolo fondamentale nella scoperta dell'assassino del farmacista di Pineta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dune - Parte Due

Timothée Chalamet e Zendaya tornano in questo epico sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Rifugiatosi tra i Fremen, il giovane Paul Atreides intraprende un viaggio spirituale, mentre lo spettro di una guerra santa aleggia sulla galassia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Grande Gatsby

Baz Luhrmann dirige Leonardo DiCaprio nell'adattamento del capolavoro di F.S. Fitzgerald. America, anni 20: un aspirante scrittore entra nel mondo di un misterioso milionario.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)