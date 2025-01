Guida TV Sky Cinema e NOW: Collateral Beauty, Venerdi 3 Gennaio 2025

Venerdi 3 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Collateral Beauty

Will Smith in un dramma sul dolore e la perdita. Dopo la morte della figlia, Howard reagisce scrivendo lettere alla Morte, al Tempo e all'Amore. I suoi amici lo aiuteranno.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Wolf of Wall Street

Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible III

Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman nel terzo capitolo della saga diretto da J.J. Abrams. Ethan Hunt torna in azione per fermare un trafficante d'armi in possesso di un micidiale ordigno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Troppo Napoletano

Commedia di Gianluca Ansanelli con Serena Rossi e prodotta da Alessandro Siani. In preda ai primi turbamenti d'amore, il piccolo Ciro si allea con il suo analista per conquistare l'amata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

I segreti di Wind River

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell’FBI per scoprire il killer di una ragazza nativo-americana.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La verità è che non gli piaci abbastanza

Storia di un gruppo di ventenni-trentenni di Baltimora e delle loro peripezie sentimentali, incentrate su fraintendimenti ed equivoci tra i protagonisti in cerca di segnali dal sesso opposto. La speranza è di essere l'eccezione alla regola del non esistono eccezioni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo e' coinvolto in un tragico intrigo

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili

Quinto film prodotto da Sky Cinema tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante un'estate caldissima, la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi e maliziosi pettegolezzi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fidanzata in affitto

In questa spassosa commedia romantica, Jennifer Lawrence veste i panni di Maddie, una ragazza in crisi economica che accetta un’offerta insolita: essere pagata da due genitori per aiutare il loro figlio Percy, timido e inesperto, a prendere confidenza con il mondo femminile prima del college.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)ù

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla libertà di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)