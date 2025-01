Guida TV Sky Cinema e NOW: Kung Fu Panda 4, Sabato 4 Gennaio 2025

Sabato 4 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e Sky Cinema Family HD alle 21:45 sul canale 304, Kung Fu Panda 4. Nel quarto capitolo della celebre saga, Po si prepara ad affrontare la sfida definitiva prima di assumere il ruolo di leader spirituale della Valle della Pace. Quando una strega mutaforma minaccia la serenità della valle, Po dovrà mettere alla prova tutte le sue abilità per difendere i suoi amici e i suoi valori. Capace di assumere le sembianze di chiunque, la strega rappresenta una sfida non solo fisica ma anche morale, obbligando Po a confrontarsi con dubbi e paure mai affrontati prima. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Gran Torino, un capolavoro firmato e interpretato da Clint Eastwood. Il film racconta la storia di Walt Kowalski, un burbero veterano di guerra e vedovo che vive in un quartiere popolato da immigrati. La sua vita cambia quando Thao, un timido ragazzo asiatico, tenta di rubargli l'auto, una preziosa Ford Gran Torino del 1972. Da questo evento nasce un legame inaspettato, con Walt che diventa il mentore del giovane, insegnandogli il valore del coraggio e dell'integrità in un ambiente difficile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, quarto capitolo della spettacolare saga con Tom Cruise, Jeremy Renner e Simon Pegg. Ethan Hunt e la sua squadra devono affrontare un'avventura ad alta tensione per scoprire l'identità dell'organizzazione terroristica che ha compiuto un devastante attentato al Cremlino. Con risorse limitate e sotto copertura, la squadra dovrà mettere in gioco tutte le proprie abilità per salvare il mondo da una minaccia globale.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, 65 - Fuga dalla Terra, un fanta-action avvincente prodotto da Sam Raimi e interpretato da Adam Driver. Dopo che un'astronave precipita su un pianeta apparentemente sconosciuto, i superstiti scoprono di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Tra dinosauri predatori e un ambiente ostile, i due protagonisti devono trovare il modo di sopravvivere e tornare a casa, in un'avventura ricca di tensione e sorprese. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Piedone - Uno sbirro a Napoli - Episodio 1, il primo episodio di una nuova serie poliziesca targata Sky Original. Interpretato da Salvatore Esposito, il commissario Piedone si muove tra le vie di Napoli per risolvere casi intricati e mantenere la giustizia. Con il suo stile inconfondibile e una dose di umanità, il personaggio rinnova l'eredità dell'iconico eroe interpretato da Bud Spencer. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Ufficiale e gentiluomo, un classico degli anni ’80 con Richard Gere. Il film racconta la storia di Zack Mayo, un giovane ribelle che si iscrive all'accademia per piloti di jet militari. Sotto la guida di un istruttore severo e spietato, Zack impara a trovare la disciplina e il coraggio necessari per diventare un ufficiale, mentre una storia d'amore con una giovane operaia lo aiuta a scoprire il vero significato della vita.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, La guerra di Charlie Wilson, un biopic con Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman. Ambientato negli anni '80, il film narra la storia di Charlie Wilson, un deputato texano noto per il suo stile di vita spensierato, che si trasforma in un abile stratega politico. Grazie al suo intervento, gli Stati Uniti riescono a fornire un supporto cruciale ai ribelli afghani contro l'invasione sovietica. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - Aria di mare, settima commedia della serie Sky Cinema ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Quando il corpo di una donna viene ritrovato sulla spiaggia, la Fusco, con l'aiuto di Massimo e degli abitanti del BarLume, si mette alla ricerca della verità. Tra gag irresistibili e un intrigo da risolvere, il film regala momenti di puro intrattenimento.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Collateral Beauty, un dramma commovente con Will Smith. Dopo la perdita della figlia, Howard inizia a scrivere lettere simboliche alla Morte, al Tempo e all'Amore, cercando di elaborare il dolore. I suoi amici, preoccupati per il suo benessere, elaborano un piano per aiutarlo a ritrovare un significato nella vita.

Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, The Wolf of Wall Street, un biopic esplosivo di Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio interpreta Jordan Belfort, un giovane broker che, grazie al suo carisma e alla sua ambizione, costruisce un impero finanziario. Tra eccessi, illegalità e una vita fuori controllo, il film racconta l’ascesa e la caduta di un uomo consumato dalla sete di potere.

