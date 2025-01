Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Domenica 5 Gennaio 2025

Domenica 5 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

SuSky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda Sherlock Holmes, una reinterpretazione avvincente del celebre detective firmata da Guy Ritchie. Con Robert Downey Jr. e Jude Law nei ruoli di Holmes e Watson, il film unisce avventura e mistero in una Londra vittoriana immersa in atmosfere soprannaturali, seguendo i protagonisti alle prese con una serie di omicidi legati a una setta di magia nera. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, spazio a Gravity, l'acclamata opera di fantascienza diretta da Alfonso Cuarón, premiata con ben 7 Oscar. Con Sandra Bullock e George Clooney, il film racconta una lotta per la sopravvivenza nello spazio, offrendo spettacolarità visiva e una narrazione emotivamente coinvolgente. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) troviamo Mission: Impossible - Rogue Nation, il quinto capitolo della celebre saga con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Il film è un susseguirsi di azioni mozzafiato e tradimenti mentre Hunt cerca di fermare il Sindacato, un'organizzazione criminale internazionale.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, va in onda Viaggio nell'isola misteriosa, un’avventura per tutta la famiglia ispirata a Jules Verne. Con Dwayne Johnson, il film conduce il pubblico in un’isola straordinaria tra animali fantastici e sfide imprevedibili. Per gli amanti dell’action, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) c’è American Sniper, il potente film di Clint Eastwood con Bradley Cooper. La pellicola narra la storia vera del cecchino Chris Kyle, esplorando il peso emotivo e psicologico della guerra. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, l’episodio Piedone - Uno sbirro a Napoli: Oltre il confine porta Vincenzo e Sonia in una drammatica indagine internazionale che li conduce da Napoli ad Amburgo, in uno scontro con una rete criminale pericolosa.

Per una serata romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) c’è C’è post@ per te, la commedia romantica con Meg Ryan e Tom Hanks, dove amore e competizione tra librerie si intrecciano in un racconto emozionante. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 troviamo Cento domeniche, diretto e interpretato da Antonio Albanese, che affronta con sensibilità le difficoltà economiche e sociali delle famiglie coinvolte nei crack bancari. Per chi cerca humour e mistero, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) va in onda I delitti del BarLume - Un due tre stella!, con Stefano Fresi e Corrado Guzzanti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, il nuovo capitolo animato Kung Fu Panda 4 segue Po in una sfida epica contro una strega mutaforma, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) troviamo Gran Torino, capolavoro di Clint Eastwood, che esplora temi di redenzione e amicizia in un contesto toccante e umano.

