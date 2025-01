Guida TV Sky Cinema e NOW: Il giorno sbagliato, Giovedi 9 Gennaio 2025

Giovedi 9 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), Il giorno sbagliato presenta un thriller ad alta tensione con Russell Crowe. Una donna, dopo aver suonato insistentemente il clacson nel traffico, scatena la rabbia di un autista psicopatico, che inizia a perseguitarla in un'escalation di violenza. Questo film tiene lo spettatore incollato allo schermo con un crescendo di suspense, mostrando il lato oscuro delle reazioni umane e i pericoli derivanti da comportamenti quotidiani che, a volte, possono innescare tragedie. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, May December è un dramma emozionante diretto da Todd Haynes. Il film racconta la storia di un’attrice, interpretata da Natalie Portman, che viene scritturata per interpretare un biopic su Gracie, una donna matura condannata per aver avuto una relazione con un tredicenne, creando uno scandalo mediatico. La pellicola esplora temi di giustizia, redenzione e i confini tra realtà e finzione, con una forte interpretazione anche di Julianne Moore. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, Mission: Impossible III è il terzo capitolo della saga con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Questa volta, Hunt deve affrontare un trafficante d'armi che ha in mano una bomba potente. Diretto da J.J. Abrams, il film è caratterizzato da un ritmo incalzante, scene di azione spettacolari e una trama ricca di colpi di scena, che mantiene alta l'attenzione dello spettatore.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, Rosanero è una commedia Sky Original che racconta la storia di una bambina che, dopo un coma, si risveglia nel corpo di un boss della criminalità, mentre il boss si ritrova nel corpo della bambina. Con Salvatore Esposito, il film gioca con il tema dell'identità e delle prospettive contrastanti, portando a situazioni comiche e sorprendenti. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), Hulk diretto da Ang Lee è un film che esplora la trasformazione di un fisico, interpretato da Eric Bana, in una creatura verde con forza sovrumana dopo un incidente in laboratorio. La pellicola racconta le difficoltà di controllare una forza immensa, ma anche il conflitto interno di un uomo che cerca di gestire una condizione che minaccia di distruggere tutto ciò che ama. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21:00, City of Lies - L'ora della verità con Johnny Depp e Forest Whitaker è un thriller che esplora il mistero intorno agli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Un detective e un reporter indagano sugli eventi oscuri della storia del rap, cercando di svelare le verità nascoste dietro questi crimini.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), Ange & Gabrielle - Amore a sorpresa è una commedia romantica francese che narra le disavventure di un architetto seducente, la cui vita viene sconvolta dall'annuncio di una madre single furiosa. Con Isabelle Carré e Patrick Bruel, il film è una riflessione leggera e divertente sulle complicazioni dell'amore e delle relazioni. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, Vice - L'uomo nell'ombra, un biopic diretto da Adam McKay, esplora la carriera politica di Dick Cheney, interpretato da Christian Bale. Questo film racconta la storia del controverso vicepresidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione Bush, evidenziando il suo ruolo dietro le quinte e le sue azioni decisionali che hanno segnato la politica americana. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), I delitti del BarLume - Compro oro è il 17esimo capitolo della serie Sky Original. In questa nuova avventura, Massimo aiuta la Fusco a risolvere un caso legato al commercio di oro usato, mentre una coppia di italoamericani arriva a Pineta, portando con sé nuovi misteri e divertenti complicazioni.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, Vermiglio (vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia) è un dramma di Maura Delpero ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Racconta le difficoltà di una famiglia trentina mentre la guerra minaccia di distruggere la loro stabilità, in un periodo di profonda trasformazione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, Mystic River, un film di Clint Eastwood che ha vinto numerosi premi con Sean Penn e Tim Robbins. Racconta l'omicidio di una ragazza che riporta alla luce un antico caso di pedofilia che coinvolse tre bambini di Boston, trattando temi di dolore, giustizia e vendetta in un racconto drammatico di grande intensità.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)