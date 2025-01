Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 10 Gennaio 2025

Venerdi 10 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, M. Il Figlio del Secolo, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, è una serie Sky Original che narra la tumultuosa ascesa di Benito Mussolini e la nascita del fascismo in Italia. In un'epoca di profonda crisi sociale e politica, il racconto si dipana attraverso complotti, manipolazioni e decisioni cruciali, mostrando come Mussolini, partendo da una posizione di marginalità, riesca a trasformarsi in una figura di potere assoluto, influenzando irreversibilmente il destino del Paese. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Cattive acque, un biopic intenso diretto da Todd Haynes, vede Mark Ruffalo nei panni di Robert Bilott, un avvocato che, spinto dal senso di giustizia, decide di intraprendere una pericolosa battaglia contro una multinazionale chimica. Le sue indagini, innescate dalla denuncia di un allevatore, svelano un complotto tossico che ha contaminato le acque di un lago, mettendo a rischio la vita di migliaia di persone. Tra pressioni e minacce, Bilott deve affrontare enormi sacrifici personali per difendere la verità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Mission: Impossible - Rogue Nation propone un'altra elettrizzante avventura della saga con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. La squadra IMF si ritrova di fronte al Sindacato, un’organizzazione segreta determinata a destabilizzare il mondo. Tra inseguimenti mozzafiato, combattimenti corpo a corpo e complotti internazionali, Hunt e i suoi alleati mettono in gioco tutto per annientare la minaccia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Il richiamo della foresta è un'emozionante avventura ispirata al romanzo di Jack London. La storia segue Ryann, una bambina che, durante le vacanze dal nonno interpretato da Christopher Lloyd, salva un lupo ferito. Il legame che si instaura tra i due la conduce in un viaggio di crescita e scoperta, mentre la natura selvaggia del Montana fa da sfondo a un racconto di coraggio e libertà. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Blu profondo è un thriller adrenalinico con Samuel L. Jackson e Saffron Burrows. Un gruppo di scienziati, nel tentativo di sviluppare una cura per l’Alzheimer, crea accidentalmente squali geneticamente modificati. Queste creature, dotate di un'intelligenza superiore e di una ferocia senza precedenti, mettono in pericolo l’intero laboratorio sottomarino, dando vita a una lotta disperata per la sopravvivenza. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Blowback - Vendetta incrociata, un avvincente action-thriller, segue la storia di un rapinatore, interpretato da Randy Couture, che vede il suo piano perfetto andare in pezzi dopo essere stato tradito dai suoi stessi complici. Determinato a farsi giustizia, la sua vendetta diventa una spirale di azione e suspense.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Mamma Mia!, un musical irresistibile con Meryl Streep e Pierce Brosnan, porta sullo schermo l'energia delle canzoni degli Abba. Sophie, in procinto di sposarsi, invita tre uomini che potrebbero essere il suo padre biologico, scatenando una serie di esilaranti equivoci e momenti toccanti sull'isola greca che fa da cornice a questa storia di amore e famiglia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, La vita straordinaria di David Copperfield reinventa il classico di Charles Dickens con un cast eccezionale, tra cui Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton. Ambientato nell’Inghilterra vittoriana, il film segue il giovane David nella sua lotta contro le ingiustizie, in un percorso di crescita e affermazione personale che riflette i temi universali della resilienza e della speranza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - Indovina chi?, la diciannovesima avventura della produzione Sky Original, ci riporta a Pineta, dove un nuovo caso di omicidio scuote la comunità. Mentre Tiziana e Beppe si trovano ospiti di Pasquali, Viviani e Rimediotti collaborano con la Fusco per risolvere il mistero, tra colpi di scena e il consueto umorismo toscano.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Il giorno sbagliato, un thriller teso con Russell Crowe, racconta l’incubo di una donna che diventa l’ossessione di un uomo psicopatico dopo un banale scontro nel traffico. Il crescendo di violenza e inseguimenti esplosivi culmina in un drammatico confronto che mette in gioco la sua vita e quella delle persone che ama. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, May December, un dramma raffinato diretto da Todd Haynes, esplora le sfumature del rapporto tra Gracie, una donna matura al centro di uno scandalo, e un’attrice che si trasferisce a casa sua per prepararsi a interpretarla in un biopic. Con Natalie Portman e Julianne Moore, il film indaga sulle dinamiche del potere, dell’identità e della narrazione.

