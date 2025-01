Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Domenica 12 Gennaio 2025

Domenica 12 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

u Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, il secondo capitolo della saga diretta da Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace. Questa volta, il brillante detective Sherlock Holmes e il fidato Dottor Watson si trovano ad affrontare il geniale e spietato Professor Moriarty, la mente criminale dietro una serie di attentati che minacciano di gettare l'Europa nel caos. Tra inseguimenti spettacolari e intricati giochi di deduzione, i due amici dovranno fermare un piano che rischia di cambiare il corso della storia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, La sfida delle mogli, una commovente commedia drammatica diretta da Peter Cattaneo. Ambientata in una base militare britannica, la storia segue un gruppo di donne che, per combattere la solitudine causata dall'assenza dei mariti in missione in Afghanistan, decide di formare un coro. Tra differenze personali e problemi familiari, le donne scopriranno la forza dell'amicizia e il potere della musica di unire le persone. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Transformers - La vendetta del caduto, il secondo capitolo della saga diretta da Michael Bay. Megan Fox e Shia LaBeouf tornano nei panni dei protagonisti umani, costretti a unire le forze con gli Autobot per fermare un antico nemico, il Fallen, risvegliato dai Decepticon. Il film offre un mix esplosivo di azione, effetti speciali mozzafiato e battaglie epiche tra i celebri robot alieni.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Blueback, una toccante storia ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Abby, una donna tornata nella sua città natale in Australia, ricorda il suo legame speciale con una cernia blu, un pesce ora in pericolo di estinzione. Attraverso i flashback, il film esplora la sua infanzia e la lotta per proteggere il fragile ecosistema marino. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, La rapina perfetta, un thriller con Jason Statham basato su eventi reali. Nel 1972, un gruppo di criminali esegue una rapina audace ai danni della Baker Street Bank di Londra, ignari delle implicazioni che coinvolgono il governo, la mafia e persino la monarchia. Il film racconta una storia di inganni, tradimenti e coraggio. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, La legge della notte, un noir diretto e interpretato da Ben Affleck. Ambientato durante il Proibizionismo, segue la discesa di Joe Coughlin, un veterano della Prima guerra mondiale che abbandona i valori del padre poliziotto per diventare un gangster. Tra amore, vendetta e potere, il film offre uno sguardo intenso su un’epoca dominata da contrasti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, French Girl, una commedia romantica che mescola nostalgia e nuove opportunità. Quando un insegnante di Brooklyn, interpretato da Zach Braff, è pronto a fare la proposta alla sua fidanzata, l’incontro con una vecchia fiamma lo costringe a riflettere sul passato e sul futuro. Vanessa Hudgens aggiunge un tocco di fascino e umorismo alla storia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, A.C.A.B.: All Cops Are Bastards, un dramma diretto da Stefano Sollima. Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro interpretano tre poliziotti di reparto mobile che affrontano il rancore dei cittadini, ricordi traumatici del G8 di Genova e complicazioni nella vita privata. Un ritratto intenso e crudo delle contraddizioni della società. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - La girata, un episodio della celebre serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Una battuta di caccia tra amici si trasforma in tragedia quando uno di loro muore misteriosamente. La Fusco e Massimo si trovano coinvolti in un’indagine piena di humor e intuizioni.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, The Penitent, un adattamento diretto da Luca Barbareschi del dramma di David Mamet. Quando un paziente di un noto psichiatra commette una strage, il medico si trova al centro di un feroce processo mediatico, affrontando domande etiche e morali. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Back to Black, il biopic che racconta la vita della leggendaria cantante Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Diretto da Sam Taylor-Johnson, il film esplora il percorso artistico e personale della cantante, dall’ascesa al successo mondiale fino al tragico epilogo, intrecciando la sua musica con una storia d’amore travagliata.

