Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del Barlume - Non e' un paese per bimbi, Lunedi 13 Gennaio 2025

Lunedi 13 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:45 sul canale 309, I delitti del Barlume - Non è un paese per bimbi: Nel 25esimo film della saga targata Sky Original, Gino è scomparso misteriosamente, lasciando dietro di sé un vuoto che mette in allarme i suoi compagni. Iniziano così le indagini di una coppia improbabile, che si trova coinvolta in un traffico internazionale di diamanti. Tra indizi che portano a situazioni sempre più rischiose e un'ambientazione che mescola il noir alla commedia, il film si tinge di mistero e tensione, con un pizzico di ironia che non guasta mai. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Hateful Eight: Questo western di Quentin Tarantino porta sullo schermo una storia di vendetta e mistero in un rifugio di montagna, dove otto sconosciuti si trovano bloccati a causa di una tormenta. Le tensioni tra i personaggi si intensificano, alimentate da inganni, minacce e, naturalmente, pallottole. Con un cast stellare e la leggendaria colonna sonora di Ennio Morricone, il film mescola i temi classici del western con il marchio di fabbrica di Tarantino: dialoghi taglienti e una suspense che cresce costantemente.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Transformers: Dark of the Moon: Nel terzo capitolo della saga diretta da Michael Bay, Shia LaBeouf e John Turturro tornano per combattere contro i Decepticons e un nuovo, potente nemico che minaccia di distruggere la Terra. Gli Autobot sono chiamati a difendersi ancora una volta, questa volta scoprendo un oscuro segreto legato alla Luna che cambierà per sempre la guerra tra i robot. Azione senza sosta, effetti speciali spettacolari e una trama che scivola senza sforzo tra epiche battaglie e rivelazioni mozzafiato. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Caterina va in città: Questa commedia di Paolo Virzì segue Caterina, una tredicenne che si trasferisce a Roma con i suoi genitori. L'adolescente si trova subito a fare i conti con le contraddizioni sociali e culturali della capitale, cercando di adattarsi alla vita cittadina e a un ambiente scolastico che sembra non lasciarle scampo. Con Margherita Buy e Sergio Castellitto, il film esplora le dinamiche familiari e le difficoltà del crescere, ma anche la bellezza di scoprire se stessi in una città che non perdona. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Painter: Charlie Weber e Jon Voight sono i protagonisti di questo action-thriller che mescola spionaggio e arte. Un ex agente della CIA, ora pittore, si ritrova coinvolto in una lotta per la sopravvivenza quando il suo passato lo raggiunge. Tra fughe mozzafiato e confronti letali, il film esplora il mondo nascosto delle operazioni segrete, mentre l'ex agente deve usare la sua astuzia e le sue abilità per proteggere se stesso e i suoi cari.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Run: Questo thriller psicologico, con Sarah Paulson e Keira Allen, racconta la storia di Chloe, una giovane costretta a vivere su una sedia a rotelle. Sua madre, inizialmente presentata come una figura amorevole e protettiva, nasconde però un oscuro segreto che Chloe inizia a scoprire lentamente. Un susseguirsi di rivelazioni sconvolgenti porta la giovane a lottare per la propria libertà in una situazione che la costringe a confrontarsi con la verità e con le proprie paure più profonde. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Il sole a mezzanotte: Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger sono i protagonisti di questa struggente love story. Katie soffre di una rara malattia che le impedisce di esporsi alla luce del giorno, ma quando incontra Charlie, un ragazzo affascinante, scatta una connessione che va al di là di ogni limite fisico. Il film esplora l'amore che nasce nonostante le difficoltà e le sfide, con un tocco romantico che colpisce dritto al cuore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Edison - L'uomo che illuminò il mondo: Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Michael Shannon sono i protagonisti di questo biopic che racconta la vita del pioniere dell'industria elettrica, Thomas Edison. Tra scoperte scientifiche rivoluzionarie e lotte personali, il film esplora l'irresistibile forza di volontà di un uomo che ha cambiato il corso della storia, migliorando la vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Nel sequel di Guy Ritchie, Robert Downey Jr. e Jude Law tornano nei panni di Sherlock Holmes e del suo inseparabile amico Watson. L’indagine li conduce a un intricato complotto che coinvolge il professor Moriarty, un genio del crimine pronto a scatenare il caos in tutta Europa. Tra deduzioni brillanti e inseguimenti mozzafiato, il film è un mix di azione, intelligenza e colpi di scena. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, La sfida delle mogli: Un biopic al femminile diretto da Peter Cattaneo, regista di Full Monty. Il film racconta la storia di un gruppo di donne che, per sopportare l'assenza dei mariti impegnati in missione in Afghanistan, decidono di formare un coro musicale. Tra difficoltà, risate e momenti di forte emozione, queste donne troveranno la forza di affrontare la solitudine e l'incertezza, dimostrando che la solidarietà femminile può superare ogni ostacolo.

