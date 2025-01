Guida TV Sky Cinema e NOW: Viaggio al centro della Terra, Martedi 14 Gennaio 2025

Martedi 14 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Viaggio al centro della Terra, un’avventura mozzafiato con Brendan Fraser, che rivisita il classico degli anni ’50 basato sul romanzo di Jules Verne. La storia segue Trevor Anderson, un vulcanologo dai metodi poco ortodossi, che si unisce al nipote Sean e alla guida Hannah in una spedizione scientifica straordinaria. Quello che inizia come un’esplorazione geologica si trasforma in una corsa contro il tempo quando i tre si ritrovano in un mondo sotterraneo affascinante e pericoloso, popolato da creature preistoriche e fenomeni naturali spettacolari. Tra panorami mozzafiato e colpi di scena, la missione diventa una sfida per la sopravvivenza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Bombshell - La voce dello scandalo, un intenso dramma basato su eventi reali. Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie offrono interpretazioni magistrali in questa ricostruzione del caso Roger Ailes, l’influente capo di Fox News accusato di molestie sessuali. Il film esplora con profondità le vicende personali delle donne che hanno trovato il coraggio di esporsi, mostrando il loro percorso verso la giustizia in un ambiente dominato da potere e manipolazione mediatica. Tra intrighi e tensioni emotive, emerge una denuncia potente e attuale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Transformers 4 - L'era dell'estinzione, un’avventura spettacolare diretta da Michael Bay. Mark Wahlberg interpreta Cade Yeager, un inventore che, anni dopo gli eventi di Chicago, scopre casualmente Optimus Prime nascosto nel suo garage. Mentre i resti degli Autobot sono braccati dalle autorità, una nuova minaccia aliena si profila all'orizzonte, mettendo a rischio l’umanità. Con effetti visivi straordinari e sequenze d’azione mozzafiato, il film è un viaggio adrenalinico nel conflitto tra Autobot, Decepticon e nuove forze misteriose.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, una storia commovente che esplora il legame indissolubile tra un cane e il suo padrone. Bailey, un adorabile golden retriever, si reincarna più volte per mantenere la promessa fatta al suo amato padrone: prendersi cura della nipotina CJ. Attraverso vite diverse e avventure emozionanti, Bailey affronta sfide e pericoli, dimostrando che l’amore può superare ogni ostacolo. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Jackal, un thriller avvincente tratto dal romanzo di Frederick Forsyth. Bruce Willis interpreta un enigmatico assassino assoldato dalla mafia russa per eliminare un alto funzionario politico americano. Richard Gere e Sidney Poitier si uniscono alla caccia in una corsa contro il tempo per fermare un piano mortale. Con una trama intricata e colpi di scena incessanti, il film tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Red Lights, un thriller paranormale che mette in scena un confronto tra scienza e soprannaturale. Robert De Niro interpreta Simon Silver, un medium non vedente che ritorna sulla scena dopo decenni di assenza. Sigourney Weaver e Cillian Murphy sono due studiosi scettici determinati a smascherare i suoi presunti trucchi. Ma man mano che indagano, la linea tra realtà e illusione si confonde, portandoli a confrontarsi con le loro stesse paure.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Una lunga domenica di passioni, un dramma struggente diretto da Jean-Pierre Jeunet. Audrey Tautou interpreta Mathilde, una giovane donna che si rifiuta di accettare la scomparsa del fidanzato durante la Prima Guerra Mondiale. La sua ostinazione la porta a intraprendere un viaggio attraverso la Francia devastata dalla guerra, incontrando testimoni e scoprendo verità nascoste. Con una narrazione poetica e visivamente sublime, il film celebra l’amore e la speranza. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il punto di rugiada, una storia intensa diretta da Marco Risi. Carlo, un giovane condannato ai servizi sociali in un ospizio per anziani dopo un incidente, si trova immerso in un mondo sconosciuto. Le esperienze con i residenti cambiano la sua prospettiva sulla vita, portandolo a riflettere sui suoi errori e a scoprire un’umanità che non aveva mai considerato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Tropic Thunder - Unisciti a loro, una commedia irriverente diretta e interpretata da Ben Stiller. Un gruppo di attori vanitosi e impreparati si ritrova a girare un film di guerra in una giungla reale, ignari del pericolo che li circonda. Con un cast stellare che include Jack Black e Robert Downey Jr., il film è una satira pungente sull'industria cinematografica.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, I delitti del Barlume - Non è un paese per bimbi, un nuovo caso per il colorato gruppo di investigatori amatoriali del BarLume. In questo capitolo, la misteriosa scomparsa di Gino si intreccia con un traffico di diamanti, portando a rivelazioni sorprendenti e situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, The Hateful Eight, un capolavoro western firmato Quentin Tarantino. In una locanda isolata durante una tempesta di neve, otto personaggi dal passato oscuro si trovano a confrontarsi in un clima di tensione crescente, alimentato da inganni e sospetti. Con un cast eccezionale e la colonna sonora vincitrice dell’Oscar di Ennio Morricone, il film è una lezione di cinema e suspense.

