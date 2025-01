Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del Barlume - Non e' un paese per bimbi, Sabato 18 Gennaio 2025

Sabato 18 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, I delitti del Barlume - Non è un paese per bimbi, il venticinquesimo film targato Sky Original che ci riporta nel pittoresco mondo di Pineta. La scomparsa di Gino getta nel caos la comunità e spinge i protagonisti a indagare. Tra misteri intricati e battute esilaranti, emerge una trama che intreccia il caso di Gino con un traffico di diamanti e una coppia inaspettata che si ritrova al centro della vicenda. Con il consueto mix di umorismo e giallo, il film mantiene viva la magia della serie. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Untouchables - Gli intoccabili, un capolavoro diretto da Brian De Palma con un cast stellare composto da Sean Connery, Kevin Costner e Robert De Niro. Ambientato nella Chicago del 1930, il film segue la formazione di una squadra speciale guidata dall’incorruttibile Eliot Ness, determinata a incastrare il famigerato boss mafioso Al Capone. Tra scontri violenti, strategie intelligenti e dilemmi morali, la pellicola cattura il dramma e l’azione del proibizionismo, con una performance memorabile di Connery premiata con l’Oscar. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Miss Sloane - Giochi di potere, un dramma incisivo che esplora il mondo spietato della politica. Jessica Chastain interpreta Elizabeth Sloane, una brillante ma spietata lobbista disposta a tutto pur di vincere. Quando una proposta di legge sul controllo delle armi la mette in contrasto con i suoi stessi principi, decide di unirsi al fronte opposto, affrontando un sistema che conosce fin troppo bene. Il film offre una riflessione profonda sul potere, l’ambizione e il prezzo della verità.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Il Grinch, un classico dell’animazione che racconta la storia del mostriciattolo verde più famoso del Natale. Odiando tutto ciò che rappresenta la festività, il Grinch escogita un piano per rubare il Natale agli abitanti di Chi-non-so. Tuttavia, l’incontro con una bambina piena di speranza lo spingerà a rivalutare le sue azioni e il significato delle festività. Con una grafica spettacolare e una narrazione avvincente, il film è un inno al cambiamento e all’amore. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Jupiter - Il destino dell'universo, un’epopea fantascientifica diretta dalle sorelle Wachowski. Jupiter Jones, una giovane donna di origine russa con una vita modesta, scopre che il suo DNA la rende la legittima erede di un regno intergalattico. Con l’aiuto di Caine, un guerriero geneticamente modificato, Jupiter deve affrontare una serie di sfide e complotti per salvare la galassia. Tra effetti speciali mozzafiato e una trama avvincente, il film esplora temi di destino e identità. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Home Education - Le regole del male, un horror psicologico che esplora i confini dell’amore e dell’ossessione. Dopo la morte del padre, Rachel viene convinta dalla madre che il loro amore potrebbe riportarlo in vita. Mentre i confini tra realtà e illusione si dissolvono, Rachel si ritrova intrappolata in un incubo che sfida la sua sanità mentale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, La rivolta delle ex, una commedia romantica con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Il protagonista, un fotografo di successo e incallito seduttore, viene visitato dai fantasmi delle sue ex fidanzate durante una riunione di famiglia. Tra ricordi e rimpianti, il film racconta il suo viaggio verso la redenzione e la scoperta dell’amore vero. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, La figlia del prigioniero, una toccante storia di redenzione. Un uomo che ha trascorso la vita nel crimine cerca di riconciliarsi con la sua famiglia mentre tenta di proteggerla da un passato violento. Il film esplora i legami familiari e la possibilità di un nuovo inizio, anche nelle circostanze più difficili. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Ti presento i miei, una travolgente commedia che mette alla prova l’amore e la pazienza. Greg Fotter, un giovane innamorato, deve affrontare il severo futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti. Tra equivoci esilaranti e momenti di pura comicità, il film offre una riflessione divertente sulle dinamiche familiari.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, M - Il figlio del secolo - Episodi 3 e 4, un dramma storico che racconta l’ascesa di Mussolini e le tensioni politiche nell’Italia degli anni ’20. La serie segue le strategie di Mussolini, dai disordini fomentati per destabilizzare il governo fino alla sua ascesa come capo del governo, esplorando le dinamiche di potere e violenza che hanno segnato quel periodo. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Mrs Lowry & Son, un delicato biopic che esplora la relazione tra il pittore britannico L.S. Lowry e sua madre autoritaria. Tra sogni di gloria artistica e il peso delle aspettative materne, il film offre uno sguardo intimo sulla vita di un artista in lotta per affermarsi.

