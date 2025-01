Guida TV Sky Cinema e NOW: The Apprentice - Alle origini di Trump, Domenica 19 Gennaio 2025

Domenica 19 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308, The Apprentice - Alle origini di Trump, un biopic che vede Sebastian Stan nei panni di Donald J. Trump, raccontando gli inizi della sua carriera a New York negli anni ’70. Un giovane Trump, determinato a costruire un impero immobiliare, cerca di svincolarsi dall'influenza del padre. Diretto da Ali Abbasi, il film esplora i primi passi di un uomo che cambierà per sempre la storia degli Stati Uniti, sfidando i propri limiti e cercando di lasciare un’impronta indelebile nel panorama economico e politico. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Un anno difficile, una brillante commedia che unisce umorismo e satira sociale. I registi di Quasi amici tornano con una storia che segue due uomini, in grave difficoltà economica, che si trovano coinvolti in un gruppo di eco-attivisti, ma lo fanno per caso. Tra situazioni impreviste e tentativi di risollevare le proprie sorti, il film offre uno spunto di riflessione sul nostro tempo e le sue contraddizioni, facendo ridere e riflettere allo stesso tempo.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Sotto il segno del pericolo, il terzo capitolo della saga di Jack Ryan, interpretato da Harrison Ford. Il celebre agente, protagonista dei romanzi di spionaggio di Tom Clancy, affronta una nuova minaccia, questa volta in Colombia, dove si trova a lottare contro una banda di narcotrafficanti che godono della protezione del governo americano. Un film ricco di adrenalina e tensione che spinge il protagonista a fare scelte difficili per salvare vite e smascherare il sistema. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, A un metro da te, una toccante love story per teenager con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Due adolescenti, malati di fibrosi cistica, sono costretti a mantenere una distanza fisica di almeno un metro l’uno dall’altra per non mettersi a rischio. Nonostante le difficoltà, i due riescono a sviluppare un legame speciale che supera le barriere imposte dalla malattia. Un film che esplora temi di speranza, sacrificio e amore in un contesto emotivamente intenso. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Fall Guy, un thriller d'azione con uno stuntman di Hollywood che, dopo un grave incidente, si trova a investigare sulla misteriosa scomparsa di una star del cinema. Questo lo coinvolgerà in un intrigo più grande, tra complotti e inganni, mentre cerca di riconquistare l’amore della sua ex. Una pellicola che mescola adrenalina, mistero e emozioni, mettendo alla prova i limiti fisici e psicologici del protagonista.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Alex Cross - La memoria del killer, un thriller di Rob Cohen con Tyler Perry, Edward Burns e Jean Reno, ispirato al romanzo di James Patterson. Il detective Alex Cross è sulle tracce di un serial killer che ha assassinato sua moglie, un caso che diventa una questione personale, spingendo il protagonista a fare scelte difficili per scoprire la verità. Il film esplora la determinazione e il dolore di un uomo in cerca di giustizia a tutti i costi. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Qualcosa di speciale, una commedia romantica con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Dopo la morte della moglie, un uomo, che ha imparato a convivere con il dolore del lutto, scrive un libro per aiutare gli altri a superare le difficoltà emotive. Un film che esplora temi di guarigione, amore e perdita, offrendo una riflessione sulla vita e sulle seconde possibilità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Febbre da cavallo - La mandrakata, il sequel del celebre cult degli anni ‘70 diretto da Carlo Vanzina. Gigi Proietti ed Enrico Montesano tornano nei panni dei loro personaggi in questa commedia esilarante che vede Mandrake, un accanito scommettitore, coinvolgere un gruppo di buffi complici in una truffa ai danni di un casinò. Un film che mescola il vecchio e il nuovo, mantenendo lo spirito comico del suo predecessore.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, I delitti del Barlume - Non è un paese per bimbi, il 25esimo film Sky Original della saga. Gino è misteriosamente scomparso, e un'improbabile coppia è costretta a indagare, scoprendo che dietro la sua sparizione c’è un traffico di diamanti. Un film che mescola il giallo all'umorismo tipico della serie, mantenendo intatto il suo stile unico. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, The Untouchables - Gli intoccabili, il capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Ambientato nella Chicago degli anni ’30, il film racconta la storia della squadra speciale formata per abbattere il temuto boss mafioso Al Capone. Un classico del genere gangster che ha segnato un'epoca nel cinema, con performance indimenticabili e una regia impeccabile.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)