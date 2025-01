Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del Barlume - Gatte da pelare, Lunedi 20 Gennaio 2025

Lunedi 20 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:45 sul canale 309, I delitti del BarLume - Gatte da pelare. Tratto dai romanzi di Marco Malvaldi, questo nuovo capitolo della saga de "I delitti del BarLume" porta ancora una volta il pubblico a Pineta, dove il barista Massimo e i suoi amici si trovano coinvolti in una serie di eventi caotici. Nel frattempo, Vittoria vola in Montenegro per catturare la misteriosa Anna Rusic. La situazione si complica quando a Pineta i poliziotti Cioni e Govoni devono affrontare un'indagine che finirà per attirare l'ira di un pezzo grosso del governo colombiano, mettendo in pericolo la loro vita e quella delle persone che amano. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Shining, il capolavoro del maestro Stanley Kubrick, tratto dal romanzo di Stephen King, con Jack Nicholson nel ruolo che lo ha reso leggendario. Jack Torrance, un aspirante scrittore, accetta il lavoro di custode invernale di un hotel isolato tra le montagne del Colorado, dove si trasferisce con la sua famiglia. L'isolamento e il freddo inverno faranno scoprire a Jack il lato più oscuro della sua psiche, mentre la sua famiglia vivrà l'incubo di una discesa nella follia che porterà alla morte e alla distruzione.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Al vertice della tensione, un thriller ad alta quota con Ben Affleck e Morgan Freeman, basato sul personaggio di Jack Ryan creato da Tom Clancy. In questo quarto capitolo della saga, Jack Ryan è un giovane analista della CIA chiamato a fermare un gruppo di terroristi che sta pianificando un attacco devastante contro gli Stati Uniti. Le sue capacità analitiche e il suo coraggio saranno messi a dura prova mentre si infiltra in un complotto internazionale che minaccia la sicurezza globale. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Hook - Capitan Uncino, un'avventura magica diretta da Steven Spielberg. Con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts, il film racconta la storia di Peter Pan, ormai adulto e dimentico della sua infanzia, che deve tornare sull'Isola che non c'è per salvare i suoi figli rapiti dal temibile Capitan Uncino. Tra battaglie epiche e una riscoperta del proprio passato, il film esplora il valore della famiglia e l'importanza di non dimenticare mai il bambino che c'è dentro ognuno di noi. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Baby Driver - Il genio della fuga, un adrenalinico action con Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx. Il giovane Baby è un pilota eccezionale, costretto a lavorare per un boss della malavita. Dopo aver compiuto una serie di rapine ad alta velocità, Baby sogna di uscire dal giro e iniziare una nuova vita, ma prima dovrà affrontare un'ultima, pericolosissima missione che metterà alla prova la sua astuzia e il suo talento alla guida.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Dead Shot - Vendetta disperata, un film drammatico Sky Original con Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong. Ambientato negli anni '70, il film racconta la storia di un ex paramilitare irlandese che assiste impotente all'assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale delle forze speciali britanniche. Dopo essere stato creduto morto, riesce a sfuggire e intraprende un percorso di vendetta che lo porterà per le strade di Londra in una serie di scontri violenti con i responsabili del crimine. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Ti odio, ti lascio, ti..., una commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo un altro litigio, Gary e Brooke decidono di separarsi, ma nessuno dei due vuole lasciare la casa coniugale. Mentre si sforzano di convincere l'altro a fare il primo passo, la loro relazione si trasforma in un terreno di battaglia legale e emotiva, tra divertenti e drammatiche situazioni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il Padrino della Mafia, un thriller avvincente con Sergio Castellitto. La storia ruota attorno a un sarto che ha vestito la famiglia mafiosa dei Paternò per generazioni. Quando diventa l'erede di questo prestigioso mestiere, dovrà affrontare una serie di sfide per guadagnarsi la fiducia del boss della mafia canadese, rischiando la sua vita e quella della sua famiglia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, The Apprentice - Alle origini di Trump, un biopic con Sebastian Stan nel ruolo di Donald Trump, diretto da Ali Abbasi. Ambientato nella New York degli anni '70, il film racconta la giovinezza di Trump, l'imprenditore che, all'ombra del padre, ha intrapreso una carriera nel settore immobiliare, determinato a costruire un impero e a distaccarsi dalla figura paterna che ha sempre dominato la sua vita. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Un anno difficile, una commedia brillante con la regia dei creatori di Quasi amici. Due uomini, profondamente indebitati, si ritrovano coinvolti in un'incredibile serie di eventi che li porterà a far parte, quasi per caso, di un gruppo di eco-attivisti. Tra risate e momenti di riflessione, il film esplora il tema della crisi economica e della lotta per la sopravvivenza, mescolando satira sociale e umorismo surreale.

