Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Martedi 21 Gennaio 2025

Martedi 21 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Secret Team 355, un adrenalinico spy-action che vede protagoniste Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Quando un dispositivo top secret cade nelle mani sbagliate, un team di agenti speciali provenienti da diverse nazioni deve unire le forze per evitare una catastrofe globale. Tra inseguimenti mozzafiato, missioni sotto copertura e tradimenti inaspettati, il film mette in luce la forza, l'astuzia e la determinazione di queste donne straordinarie, offrendo un'esperienza di puro intrattenimento. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Holdovers - Lezioni di vita, un dramedy profondo diretto da Alexander Payne, vincitore di un Oscar e due Golden Globe. La trama segue un burbero professore, un giovane ribelle e una cuoca dal cuore d’oro che si ritrovano costretti a trascorrere insieme le festività natalizie in un collegio deserto. Tra momenti di tensione, risate e riflessioni toccanti, i tre protagonisti costruiscono un legame che cambierà le loro vite per sempre, affrontando temi come la solitudine, la comprensione e l'umanità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Jack Ryan: L'iniziazione, il quinto capitolo della celebre saga basata sui romanzi di Tom Clancy. Chris Pine veste i panni del giovane analista della CIA, Jack Ryan, che viene inviato a Mosca per sventare un complotto terroristico mirato a destabilizzare l’economia statunitense. Tra intricati giochi di spionaggio e azione ad alta tensione, il film mantiene vivo lo spirito delle classiche storie di Clancy, offrendo un’avventura ricca di colpi di scena.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Max Steel, un fanta-action ispirato al celebre giocattolo della Mattel e all'omonima serie animata. La trama segue Max McGrath, un adolescente che scopre di avere incredibili poteri grazie all’unione con Steel, un simpatico alieno tecnologico. Insieme, i due devono imparare a controllare le loro abilità combinate per affrontare un oscuro nemico legato al misterioso passato del padre di Max. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Un giorno da leone, un thriller intenso con J.K. Simmons, Scott Caan e Frank Grillo. Un uomo disperato, per salvare il figlio dall'entrata in riformatorio, accetta di portare a termine un pericoloso incarico per conto di un noto criminale. Tuttavia, gli imprevisti lo trascinano in una spirale di tensione e pericolo, in cui ogni decisione potrebbe rivelarsi fatale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Suburra, il noir di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Ambientato in una Roma corrotta e cupa, il film racconta la lotta per il potere tra criminalità organizzata, politica e Chiesa, in una rete intricata di intrighi, tradimenti e vendette. La pellicola, visivamente potente, cattura l’essenza di un mondo spietato e senza scrupoli.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Partnerperfetto.com, una commedia romantica che esplora l'amore nell’era digitale. Diane Lane interpreta una quarantenne divorziata che, spinta dalle sorelle, decide di iscriversi a un sito di incontri online. Le sue esperienze, tra appuntamenti disastrosi e sorprese inaspettate, la porteranno a scoprire che l'amore potrebbe trovarsi dove meno se lo aspetta. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Million Dollar Baby, il capolavoro diretto da Clint Eastwood, vincitore di quattro Oscar, con Hilary Swank e Morgan Freeman. La trama segue la storia di Maggie Fitzgerald, una donna determinata a diventare una campionessa di boxe nonostante le difficoltà. Grazie all'aiuto di un allenatore inizialmente riluttante ma dal cuore grande, Maggie affronta sfide personali e professionali, offrendo un racconto emozionante sulla resilienza e il sacrificio. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo, una commedia a tinte gialle targata Sky Original. In una cittadina dell’Arizona, il capo della polizia, interpretato da Jon Hamm, deve risolvere il misterioso omicidio di due donne omonime. Con l’aiuto della sua collega Tina Fey, si dipana una trama ricca di humor nero e situazioni surreali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, I delitti del BarLume - Gatte da pelare, un nuovo episodio della serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. In Montenegro, Vittoria è impegnata a catturare Anna Rusic, mentre a Pineta i soliti Cioni e Govoni si trovano coinvolti in un’indagine complessa che attira l’attenzione di un personaggio influente del Governo colombiano, tra risate e intrighi. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dal romanzo di Stephen King. Jack Nicholson interpreta uno scrittore che, accettato il lavoro di custode invernale di un remoto hotel di montagna, si trasferisce con la sua famiglia. Man mano che l'isolamento e le presenze sovrannaturali prendono il sopravvento, il protagonista scivola nella follia, portando a un finale tanto inquietante quanto indimenticabile.

