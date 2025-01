Guida TV Sky Cinema e NOW: 300, Giovedi 23 Gennaio 2025

Giovedi 23 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, 300, un film tratto dall'omonima graphic novel di Frank Miller, diretto da Zack Snyder, che porta sullo schermo un’epica battaglia tra i 300 guerrieri spartani guidati da Leonida, interpretato da Gerard Butler, e l’immenso esercito persiano di Serse. La narrazione visivamente spettacolare, con sequenze al rallentatore e uno stile pittorico, immerge lo spettatore in una storia di eroismo, sacrificio e resistenza contro ogni probabilità. Ogni combattimento rappresenta non solo uno scontro fisico ma anche un’affermazione di libertà e orgoglio. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Un gelido inverno, un dramma cupo e struggente che vede Jennifer Lawrence in una delle sue interpretazioni più intense. Ambientato nelle aspre colline del Missouri, il film racconta la storia di Ree Dolly, una sedicenne costretta a crescere troppo in fretta. Con la madre malata e due fratelli più piccoli da accudire, Ree intraprende una pericolosa ricerca del padre scomparso, un cuoco di metanfetamine, per evitare che la loro casa venga confiscata. Il viaggio la porterà a scontrarsi con una comunità chiusa e spietata, in una lotta disperata per la sopravvivenza. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford nei panni dell’iconico Jack Ryan. Nel terzo capitolo tratto dai romanzi di Tom Clancy, Ryan si ritrova invischiato in una rete di intrighi internazionali, corruzione e pericoli mortali mentre indaga su una potente organizzazione di narcotrafficanti colombiani, protetta in parte dai giochi politici del governo americano. Con un perfetto equilibrio tra tensione, azione e dramma, il film esplora i rischi e i compromessi della lotta al crimine organizzato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, I viaggiatori, una coinvolgente avventura firmata Sky Original. Il film segue un gruppo di adolescenti che, nel tentativo di ritrovare il fratello scomparso di uno di loro, viene misteriosamente trasportato nella Roma del 1939, un periodo oscuro e pieno di pericoli. Tra fughe rocambolesche, incontri inaspettati e una scenografia che ricostruisce in maniera impeccabile l’epoca prebellica, i ragazzi dovranno unire le forze per affrontare le sfide del passato e tornare nel presente. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Precious Cargo - Resa dei Conti, un adrenalinico film d'azione con Bruce Willis nel ruolo di un temibile criminale. La trama segue un ladro internazionale, interpretato da Mark-Paul Gosselar, che viene attirato dalla sua ex fidanzata, Claire Forlani, in una rischiosa rapina miliardaria. Il piano si complica rapidamente, scatenando una serie di colpi di scena tra tradimenti, scontri a fuoco e inseguimenti mozzafiato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Il cecchino, un thriller carico di tensione diretto da Michele Placido. La storia segue la caccia a un misterioso tiratore scelto che, con precisione letale, prende di mira i poliziotti durante un’operazione per arrestare una pericolosa banda criminale. Daniel Auteuil e Mathieu Kassovitz sono protagonisti di un confronto mentale e fisico, con un finale sorprendente che tiene lo spettatore con il fiato sospeso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Le relazioni pericolose, un raffinato adattamento cinematografico del celebre romanzo epistolare di de Laclos. Diretto da Stephen Frears, il film esplora il gioco perverso di seduzione e vendetta orchestrato dai personaggi di Glenn Close e John Malkovich. Ambientato nella Francia pre-rivoluzionaria, la storia intreccia intrighi, manipolazioni e amori proibiti, offrendo una visione affascinante della moralità e dell’ambiguità umana. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, La Mala Educación, uno dei lavori più personali e controversi di Pedro Almodóvar. Il film segue due uomini che si rincontranpo anni e rievocano la loro traumatica infanzia in un collegio cattolico, dove sono stati vittime di abusi. Con un intreccio che mescola realtà e finzione, Almodóvar costruisce una narrazione potente e visivamente evocativa, affrontando temi di colpa, redenzione e identità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Il principe abusivo, una commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani. Antonio, uno squattrinato napoletano, viene ingannato da una principessa che vuole aumentare la propria popolarità. Catapultato in un mondo di etichetta e protocolli, Antonio porta il caos a corte con la sua spontaneità e il suo irresistibile senso dell’umorismo, stravolgendo le vite di tutti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Am I OK?, un toccante racconto di scoperta personale con Dakota Johnson. Lucy, una giovane donna insoddisfatta dalle sue esperienze romantiche, si confronta con le proprie emozioni e desideri, intraprendendo un percorso di autoaccettazione e comprensione della sua vera sessualità. Il film offre una riflessione sincera e delicata sui legami affettivi e sull’importanza di essere autentici con se stessi. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Hurricane - Il grido dell’innocenza, una biografia intensa e commovente con Denzel Washington. Rubin "Hurricane" Carter, una leggenda della boxe, vede la sua carriera interrotta quando viene accusato ingiustamente di triplice omicidio. Il film segue la sua lotta decennale per dimostrare la propria innocenza, sostenuto da un gruppo di attivisti. La storia di Carter è un potente simbolo di resilienza e speranza contro l’ingiustizia.

