Guida TV Sky Cinema e NOW: Demeter - Il risveglio di Dracula, Sabato 25 Gennaio 2025

Sabato 25 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, I delitti del BarLume - Gatte da pelare, un nuovo capitolo tratto dai romanzi di Marco Malvaldi che fonde giallo e commedia. In questo episodio, la tenace Vittoria vola in Montenegro con l'obiettivo di catturare Anna Rusic, un personaggio enigmatico e pericoloso che rappresenta una minaccia internazionale. Nel frattempo, a Pineta, Cioni e Govoni si ritrovano impigliati in un’indagine rocambolesca che non solo li mette alla prova, ma attira anche l'attenzione di un pezzo grosso del governo colombiano, trasformando il caso in un intricato intrigo diplomatico. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, La La Land, il musical acclamato dalla critica diretto da Damien Chazelle, premiato con sei Oscar. Ambientato a Los Angeles, il film racconta la storia di Mia, un’aspirante attrice con il sogno di sfondare a Hollywood, e Sebastian, un pianista jazz che sogna di aprire un locale per mantenere viva la tradizione del suo genere musicale. Tra successi e delusioni, i due si innamorano e affrontano le sfide di bilanciare l’amore e le loro ambizioni, in una celebrazione visiva e musicale dell’arte e dei sogni. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Il bambino con il pigiama a righe, tratto dall'omonimo bestseller di John Boyne. Questo dramma toccante esplora l'amicizia improbabile tra Bruno, il figlio di un ufficiale nazista, e Shmuel, un ragazzo ebreo rinchiuso in un campo di concentramento. Attraverso il filo spinato che li separa, i due bambini formano un legame profondo e innocente, sfidando le barriere di odio e pregiudizio che li circondano, fino a un finale commovente e devastante.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Chi ha incastrato Roger Rabbit, un capolavoro di Robert Zemeckis che mescola attori e animazione. Ambientato negli anni '40, il film segue Eddie Valiant, un detective disilluso che si ritrova coinvolto in un caso di omicidio in cui il principale sospettato è Roger Rabbit, un cartone animato. Con il suo umorismo brillante e la sua trama intricata, il film esplora il confine tra il mondo umano e quello dei cartoni in un’avventura unica e indimenticabile. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Lucy, un fanta-action mozzafiato diretto da Luc Besson. Scarlett Johansson interpreta una studentessa universitaria che, a seguito di un traffico di droga andato storto, assorbe nel suo corpo una sostanza sperimentale che le conferisce capacità straordinarie. Con l'aiuto di un brillante scienziato, interpretato da Morgan Freeman, Lucy intraprende un viaggio per comprendere e sfruttare le sue nuove abilità, sfidando i limiti dell’intelligenza umana e del controllo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Demeter - Il risveglio di Dracula, un horror intenso e claustrofobico ispirato al celebre romanzo di Bram Stoker. La vicenda si svolge nel 1897, quando una nave mercantile russa viene trovata alla deriva e senza equipaggio. Attraverso il diario di bordo, si svelano i macabri eventi che hanno portato alla sparizione dell’equipaggio, legati alla presenza di una forza oscura e malvagia che si nascondeva nella stiva.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, 20 anni di meno, una commedia romantica ambientata nella scintillante Parigi del mondo della moda. Alice, una giornalista di 38 anni, cerca di dimostrare ai suoi superiori di avere uno spirito giovanile per ottenere una promozione. Per farlo, finge una relazione con Balthazar, un ventenne spensierato e affascinante. Ma ciò che inizia come una messa in scena si trasforma in qualcosa di autentico, sfidando le aspettative e i pregiudizi della società. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, La verità secondo Maureen K., un avvincente thriller biografico con Isabelle Huppert. Il film narra la storia di Maureen Kernay, una sindacalista tenace che si trova al centro di uno scandalo che coinvolge il mondo del lavoro e la politica. La sua lotta per la verità e la giustizia mette in luce le dinamiche oscure del potere e il prezzo della determinazione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Mi presenti i tuoi?, una commedia esilarante con un cast stellare, tra cui Ben Stiller e Robert De Niro. Questo sequel di Ti presento i miei segue le disavventure di Greg, alle prese con l’incontro tra i suoi genitori eccentrici e i consuoceri ipercontrollati. Tra gag irresistibili e momenti imbarazzanti, il film esplora con ironia le dinamiche familiari.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, M - Il figlio del secolo, un dramma storico basato sul romanzo di Antonio Scurati. Gli episodi 5 e 6 raccontano le macchinazioni di Mussolini per consolidare il suo potere, tra riforme elettorali e alleanze strategiche con la Chiesa. Il sacrificio di un carismatico leader interno mette in luce la brutalità del regime fascista e il costo della sua ascesa. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Provaci ancora Sam, una commedia cult firmata Woody Allen. Il film segue le disavventure sentimentali di un critico cinematografico insicuro che, ispirato dal suo eroe Humphrey Bogart, cerca di conquistare l'amore della bella Linda, affrontando le sue nevrosi con umorismo e tenerezza.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

I delitti del BarLume - Gatte da pelare

Tratto dai romanzi di Marco Malvaldi, un nuovo capitolo de "I delitti del BarLume". Vittoria vola in Montenegro per catturare Anna Rusic, mentre a Pineta Cioni e Govoni si trovano coinvolti in un’indagine caotica che attira le ire di un pezzo grosso del Governo colombiano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La La Land

6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s'innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il bambino con il pigiama a righe

Dal bestseller di John Boyne, la commovente storia dell’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Chi ha incastrato Roger Rabbit

3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Lucy

Scarlett Johansson e Morgan Freeman nel fanta-action di Luc Besson. Un criminale inietta una misteriosa sostanza chimica nel corpo di una studentessa che sviluppa poteri sbalorditivi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Demeter - Il risveglio di Dracula

Horror claustrofobico ispirato al romanzo di Bram Stoker. 1897: una nave mercantile russa viene trovata abbandonata e il diario di bordo svelerà i tremendi fatti avvenuti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

20 anni di meno

Romantica commedia nella Parigi glamour dell'alta moda. Per mostrare uno spirito giovanile e ottenere una promozione, una giornalista di 38 anni finge di avere una storia con un ventenne.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La verità secondo Maureen K.

Un thriller biografico con Isabelle Huppert sullo scottante caso di cronaca che coinvolse la tenace sindacalista Maureen Kernay.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mi presenti i tuoi?

Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand nel sequel di "Ti presento i miei". L'incontro fra consuoceri darà vita a una valanga di gag e doppi sensi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

M - Il figlio del secolo - Ep. 5 e 6

Mussolini è al potere ma quel potere non è abbastanza. Vuole nuove elezioni con una nuova legge elettorale che gli assicuri una maggioranza schiacciante in parlamento. Don Sturzo, capo del partito cattolico, prova a sbarrargli la strada ma Mussolini in cambio di concessioni alla Chiesa ne ottiene la cacciata. La legge passa, a Mussolini bastano un quarto dei voti per avere potere assoluto. Per assicurarsi la vittoria elettorale Mussolini apre le liste del partito fascista ai politici di qualsiasi formazione. Pur di essere rieletti in molti abbandonano i propri partiti per salire sul carro del sicuro vincitore. Ma un carismatico e autorevole capo fascista si ribella in nome della purezza del movimento: Mussolini, temendo di perdere il voto dei suoi, lo fa massacrare a bastonate.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Provaci ancora Sam

Commedia cult di Woody Allen con Diane Keaton. Un critico cinematografico, goffo con le donne, chiede aiuto al fantasma di Humphrey Bogart per sedurre la bella Linda.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)