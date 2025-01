Guida TV Sky Cinema e NOW: La Zona D'Interesse, Domenica 26 Gennaio 2025

Domenica 26 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Collection alle 21:45 sul canale 30, La zona d'interesse, un dramma storico diretto da Jonathan Glazer, che esplora il contrasto tra la vita agiata di una famiglia borghese e le atrocità dell'Olocausto. Il film racconta la storia di Rudolf Höss, comandante del campo di concentramento di Auschwitz, che vive con la sua famiglia in una routine quotidiana tranquilla e indifferente agli orrori che si consumano oltre i cancelli del suo isolato rifugio. Un ritratto inquietante della normalità che si intreccia con il crimine più orribile della storia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Erin Brockovich - Forte come la verità, un film diretto da Steven Soderbergh che vede protagonista Julia Roberts, premiata con Oscar e Golden Globe. La pellicola racconta la vera storia di una segretaria che, determinata e senza alcuna esperienza legale, intraprende una battaglia legale contro una multinazionale che ha contaminato le acque di una piccola comunità, provocando malformazioni e gravi malattie. La lotta di Erin per giustizia diventa un simbolo di coraggio contro l'abuso di potere.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Sulle ali dell'avventura, un'avvincente avventura ecologista diretta dal regista di Belle & Sebastien. Il film racconta la storia di un adolescente che si unisce al padre, uno scienziato impegnato nella protezione delle oche nane in via di estinzione. I due intraprendono una missione che li porta a contatto con la natura selvaggia e le sfide della conservazione ambientale.Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Robin Hood, un film epico diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett. Il leggendario arciere torna a casa dopo aver combattuto nelle Crociate e si ritrova a combattere contro un corrotto usurpatore del trono, mettendo in atto la famosa ribellione di Robin Hood. L'azione è intensa, ma il cuore del film resta il tema della giustizia sociale e della lotta contro l’oppressione.Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, L'inferno di cristallo, un thriller catastrofico che ha fatto storia. Con Paul Newman e Steve McQueen, il film racconta l'inaugurazione di un grattacielo a San Francisco che si trasforma in un incubo quando un incendio devastante minaccia di distruggere l'edificio. La lotta per la sopravvivenza tra i piani alti e il dramma che si svolge tra le fiamme è uno dei momenti culminanti di questo classico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Always - Per sempre, una commedia romantica soprannaturale diretta da Steven Spielberg. Richard Dreyfuss e Holly Hunter interpretano una coppia che affronta la morte prematura di lui in un incidente aereo. L'uomo diventa un angelo custode che guida la fidanzata a realizzare il suo sogno di diventare una pilota. Un film che unisce amore, speranza e il delicato legame tra il mondo dei vivi e quello dei defunti.Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, C'era una volta in America, la versione estesa e restaurata di un capolavoro di Sergio Leone. Con Robert De Niro, il film esplora la vita di due gangster attraverso i decenni, partendo dalla giovinezza nel quartiere ebraico di New York fino agli anni di decadenza e tradimenti. Accompagnato dalla memorabile colonna sonora di Ennio Morricone, il film è un'opera che intreccia storia, passione e disillusione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Mr Cobbler e la bottega magica, una commedia fantastica diretta da Thomas McCarthy. Adam Sandler interpreta un calzolaio che, grazie a un magico cimelio di famiglia, può entrare nella vita dei suoi clienti semplicemente indossando le loro scarpe. Con l’aiuto di un nuovo cliente misterioso, il calzolaio inizia a cambiare la sua vita e quella delle persone che incontra. Un film che mescola magia, risate e temi di trasformazione personale.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, I delitti del BarLume - Gatte da pelare, un episodio tratto dai romanzi di Marco Malvaldi che segue le indagini di Vittoria, Cioni e Govoni. Questa volta, Vittoria è in missione in Montenegro, mentre a Pineta i nostri protagonisti si trovano invischiati in un caso che coinvolge un'importante figura del governo colombiano. Il mix tra il giallo e il comico è perfetto in questo nuovo capitolo della serie. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, La La Land, un musical romantico di Damien Chazelle che ha conquistato 6 Oscar. La storia di Mia, un'aspirante attrice, e Sebastian, un pianista jazz, si sviluppa tra sogni infranti e nuove opportunità, mentre i due vivono una storia d'amore che sfida le difficoltà del destino e della carriera. Il film è un’ode alla musica, al cinema e all'amore, con le straordinarie performance di Ryan Gosling ed Emma Stone.

