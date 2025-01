Guida TV Sky Cinema e NOW: Fuga in Normandia, Martedi 28 Gennaio 2025

Martedi 28 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Fuga in Normandia, un toccante film drammatico con Michael Caine, ispirato a una storia vera. Bernie Jordan, un veterano di guerra determinato a celebrare il ricordo dello Sbarco in Normandia, scopre che non potrà partecipare al viaggio ufficiale organizzato per l'anniversario. Con l'appoggio discreto della moglie Rene, decide di partire di nascosto dalla casa di riposo dove vive. La sua avventura lo porterà a confrontarsi con il peso dei ricordi e a riscoprire la forza dell'amicizia e della memoria. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Django Unchained, il celebre western di Quentin Tarantino premiato con 2 Oscar e 2 Golden Globe. Ambientato negli Stati Uniti pre-guerra civile, il film segue la storia di Django, uno schiavo liberato che, grazie all'aiuto del cacciatore di taglie Dr. King Schultz, cerca di salvare sua moglie Broomhilda dalla schiavitù. Tra sparatorie spettacolari e dialoghi pungenti, il film esplora i temi della vendetta e della libertà. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, The Hours, un dramma intenso che intreccia le vite di tre donne legate dal romanzo Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. Nicole Kidman, vincitrice di Oscar, Golden Globe e Orso d’Argento, interpreta la tormentata scrittrice inglese. Parallelamente, vediamo la storia di Laura, una casalinga negli anni '50, e Clarissa, un'editrice nella New York contemporanea. Le loro vite si sovrappongono in un racconto struggente sulla solitudine e la ricerca di senso.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Beethoven, una spassosa commedia che racconta le disavventure della famiglia Newton, alle prese con il gigantesco e irrequieto cane San Bernardo Beethoven. Nonostante i guai che provoca, Beethoven diventa presto un membro insostituibile della famiglia, dimostrando il suo coraggio quando la sua famiglia è minacciata da pericoli inaspettati. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Un uomo tranquillo, un thriller adrenalinico con Liam Neeson. Nels, un pacifico autista di spazzaneve in una cittadina innevata, vede la sua vita sconvolta dalla morte del figlio, ucciso da un cartello della droga. Determinato a vendicarsi, Nels si trasforma in un implacabile giustiziere, mettendo a rischio tutto ciò che gli è caro.Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Night Swim, un horror-thriller inquietante targato Blumhouse con Wyatt Russell. Dopo essersi trasferito con la famiglia in una villa di lusso, un ex giocatore di baseball scopre che la piscina della proprietà nasconde segreti oscuri e inquietanti. Le misteriose apparizioni portano la famiglia in un vortice di terrore e tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Ritratto della giovane in fiamme, una storia d’amore e identità diretta da Céline Sciamma. Ambientato nella Francia del 1770, il film segue la passione proibita tra Héloïse, promessa sposa di un uomo che non ama, e Marianne, l’artista incaricata di dipingere il suo ritratto. Tra sguardi intensi e momenti di intimità, il film esplora il potere dell’amore e della libertà. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, C'è ancora domani, il toccante esordio alla regia di Paola Cortellesi, che interpreta Delia, una donna che vive nella Roma del 1946. In un’Italia appena uscita dalla guerra, Delia si destreggia tra le difficoltà della vita familiare e il sogno di un futuro migliore per sua figlia. Un ritratto intimo e realistico di una donna in cerca di riscatto. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Chi segna vince, una commedia sportiva firmata da Taika Waititi. Dopo la sconfitta record contro l'Australia per 31-0, la nazionale delle Samoa Americane decide di cambiare rotta ingaggiando un allenatore eccentrico ma determinato, interpretato da Michael Fassbender. Con humor e cuore, il film racconta una storia di rivincita e resilienza.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici, un episodio inedito della serie gialla italiana. Quando il corpo di Chantal, un’aspirante cantante, viene trovato, le indagini svelano una rete di segreti e passioni inconfessabili. Tra gli intrighi, la Fusco e Pasquali cercano di mantenere l’ordine in un’atmosfera carica di tensione e colpi di scena. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Margin Call, un thriller ambientato nel mondo dell’alta finanza. Durante una notte di crisi, un gruppo di manager scopre che la loro banca è sull’orlo del collasso. Nel tentativo disperato di salvare l’azienda, le decisioni prese cambieranno per sempre la vita di tutti i protagonisti. Con un cast stellare, il film esplora le dinamiche morali ed emotive del potere.

