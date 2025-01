Guida TV Sky Cinema e NOW: Girasoli, Mercoledi 29 Gennaio 2025

Mercoledi 29 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Dune - Parte Due, un'epica continuazione fantascientifica diretta da Denis Villeneuve. Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, è costretto a rifugiarsi tra i Fremen, il popolo del deserto che vive sul pianeta Arrakis. In questo ambiente ostile ma spiritualmente ricco, Paul non solo affronta un viaggio interiore che lo conduce verso il suo destino, ma si prepara anche a guidare una ribellione contro le forze oppressive che minacciano la sua famiglia e la galassia intera. Zendaya interpreta Chani, la misteriosa Fremen che diventa una figura centrale nella vita di Paul. Mentre una guerra santa si profila all'orizzonte, il film esplora temi di potere, profezia e sacrificio, arricchito da una regia visivamente straordinaria e una colonna sonora evocativa. Ha ricevuto 5 nomination agli Oscar® 2025, confermando il suo ruolo di spicco nel panorama cinematografico. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Girasoli, un dramma profondo e toccante con Monica Guerritore. Ambientato negli anni '60, il film segue Anna, una giovane orfana che trova lavoro come infermiera nell’ospedale psichiatrico di Santa Teresa. Lì si lega a Lucia, una ragazza che, nonostante il suo delicato stato mentale, mostra una straordinaria sensibilità e un talento nascosto per il disegno. Anna si impegna per aiutare Lucia a trovare una via d’uscita dal buio della sua condizione, sfidando i rigidi metodi del sistema psichiatrico dell’epoca. La pellicola affronta temi di compassione, speranza e lotta contro le ingiustizie istituzionali. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Eyes Wide Shut, l'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, con Nicole Kidman e Tom Cruise. Il film esplora le complessità di un matrimonio e i confini dell'intimità. Quando la moglie Alice confessa a suo marito, il dottor Bill Harford, di aver avuto pensieri proibiti su un altro uomo, Bill si ritrova catapultato in un mondo oscuro di desideri e ossessioni. Tra festini segreti e incontri pericolosi, il film è un viaggio nella psiche umana, caratterizzato da un'atmosfera densa e provocatoria.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Barely Lethal - 16 anni e spia, un'action-comedy con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Megan, cresciuta in un programma di addestramento per giovani spie, si rende conto di aver perso la propria adolescenza. Quando le viene assegnata una nuova missione, decide di approfittarne per cambiare vita e iscriversi in una scuola superiore, fingendo di essere una normale adolescente. Tuttavia, il passato torna a perseguitarla, costringendola a bilanciare i pericoli del suo lavoro segreto con le sfide di una vita "normale". Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Unknown - Senza identità, un thriller ad alta tensione con Liam Neeson. Il dottor Martin Harris si sveglia in un ospedale di Berlino dopo un incidente stradale, solo per scoprire che un altro uomo ha preso la sua identità e sua moglie non lo riconosce. Determinato a scoprire la verità, Martin si imbarca in una corsa contro il tempo che lo porta a svelare un complotto internazionale, mettendo in discussione tutto ciò che credeva di sapere su se stesso. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Rapina a Stoccolma, con Ethan Hawke e Noomi Rapace. Nel 1973, una rapina in banca a Stoccolma si trasforma in un caso emblematico quando gli ostaggi iniziano a sviluppare un'insolita complicità con i rapitori. Basato sulla vera storia che ha dato origine al termine "Sindrome di Stoccolma", il film mescola tensione e ironia, esplorando le dinamiche psicologiche tra rapitori e ostaggi.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, una commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. Lucy, un'avvocatessa ambientalista, accetta di lavorare per un eccentrico magnate, ma ben presto si rende conto che la sua vita ruota completamente attorno a lui. Quando decide di dare le dimissioni, la loro relazione prende una piega inaspettata, mostrando come l'amore possa sbocciare nei contesti più improbabili. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Apocalypse Now, il capolavoro di Francis Ford Coppola. In una missione per eliminare il colonnello Kurtz, un ufficiale impazzito che opera al di fuori delle regole, il capitano Willard intraprende un viaggio surreale e inquietante attraverso il Vietnam. La versione final cut amplifica l'intensità emotiva e visiva, offrendo una riflessione potente sulla follia della guerra. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Benvenuto Presidente!, una commedia irresistibile con Claudio Bisio. Quando un pescatore di montagna viene eletto Presidente della Repubblica per un errore burocratico, il caos si scatena a Palazzo Chigi. Con la sua semplicità e il suo buon senso, riuscirà a conquistare il cuore degli italiani.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Fuga in Normandia, con Michael Caine. Bernie Jordan, un veterano della Seconda Guerra Mondiale, decide di rivivere lo sbarco in Normandia, sfidando le sue limitazioni fisiche e burocratiche. In un viaggio pieno di emozione e ricordi, Bernie dimostra che il coraggio e la determinazione non hanno età. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Django Unchained, un western spettacolare firmato Quentin Tarantino. Django, uno schiavo liberato, si unisce al cacciatore di taglie Dr. Schultz per salvare sua moglie, tenuta prigioniera da un crudele proprietario di piantagione. Con un mix di azione, ironia e una narrazione potente, il film offre uno sguardo unico sull'America pre-Guerra Civile

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dune - Parte Due

Timothée Chalamet e Zendaya tornano in questo epico sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Rifugiatosi tra i Fremen, il giovane Paul Atreides intraprende un viaggio spirituale, mentre lo spettro di una guerra santa aleggia sulla galassia. Il film ha ottenuto 5 nomination agli Oscar® 2025: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Girasoli

Monica Guerritore guida il cast di questo film drammatico, che affronta il delicato tema degli ospedali psichiatrici. Anna, giovane orfana, trova lavoro come infermiera nell’ospedale di Santa Teresa. Qui le viene affidata la cura di Lucia, una ragazzina fragile ma piena di potenziale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Eyes Wide Shut

Nicole Kidman e Tom Cruise nell'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick che scava nell'intimità di una coppia. Un uomo perde ogni certezza quando la moglie gli svela i suoi sogni proibiti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Barely Lethal - 16 anni e spia

Action con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Addestrata fin da piccola ad uccidere, Megan sogna un'esistenza normale. Una nuova missione le darà modo di rifarsi una vita.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Unknown - Senza identità

Thriller con Liam Neeson, Diane Kruger e Bruno Ganz. Berlino: un medico riprende conoscenza dopo un incidente e scopre che qualcuno si è impossessato della sua identità.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Rapina a Stoccolma

Ethan Hawke e Noomi Rapace nella vera storia della rapina che ha dato il nome alla famosa sindrome. 1973: in una banca, gli ostaggi stringono un rapporto di complicità con i rapitori.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi

Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. New York: Lucy, brillante avvocato ambientalista, viene assunta da un magnate degli immobili che vuole demolire un antico edificio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Apocalypse Now

Palma d'oro e 2 Oscar al capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Benvenuto Presidente!

Claudio Bisio sale al Quirinale nella commedia di Riccardo Milani con Kasia Smutniak. Per un caso di omonimia, un montanaro patito di pesca viene eletto Presidente della Repubblica.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fuga in Normandia

Michael Caine fa da protagonista a questa pellicola drammatica, ispirata ad una storia vera. Bernie Jordan, veterano di guerra, sogna di rivivere lo Sbarco in Normandia. Quando scopre di non poter prenotare il viaggio ufficiale, decide di partire da solo, coperto in casa di riposo dalla moglie Rene.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Django Unchained

2 Oscar e 2 Golden Globe al western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo nero riacquista la liberta' e corre a salvare anche sua moglie.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)