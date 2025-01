Guida TV Sky Cinema e NOW: 300 - L'alba di un impero, Giovedi 30 Gennaio 2025

Giovedi 30 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "300 - L’alba di un impero", un'epica continuazione del celebre "300", con Sullivan Stapleton ed Eva Green. Il film segue le gesta dello stratega ateniese Temistocle, determinato a contrastare l’avanzata dell’imponente esercito persiano guidato dal semidio Serse. Tra spettacolari battaglie navali e scene di combattimento mozzafiato, il film esplora il coraggio, la strategia e il sacrificio necessari per affrontare un nemico apparentemente invincibile. Visivamente potente e con un'estetica fedele al primo capitolo, questa pellicola promette azione e adrenalina pura. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Potere assoluto", un thriller di culto diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene Hackman. Un ladro esperto si introduce in una villa di lusso e, nascosto dietro uno specchio unidirezionale, assiste a un omicidio in cui è coinvolto il Presidente degli Stati Uniti. Improvvisamente braccato dall’FBI e dai servizi segreti, il protagonista si trova costretto a un pericoloso gioco del gatto e del topo, con il potere più alto della nazione deciso a insabbiare la verità a ogni costo. Suspense, tensione e colpi di scena rendono questa pellicola un classico del genere. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Cuori ribelli", un emozionante dramma romantico diretto da Ron Howard, con Tom Cruise e Nicole Kidman. Nell’Irlanda del XIX secolo, il giovane Joseph lascia la sua terra natale per cercare fortuna in America, dove incontra la caparbia Shannon. I due affrontano un lungo viaggio fatto di difficoltà, speranze e sogni di una vita migliore, culminando nella storica corsa alla terra in Oklahoma. Tra passioni e sfide, il film regala una narrazione coinvolgente e visivamente spettacolare.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "IF - Gli amici immaginari", un’affascinante avventura fantastica con Ryan Reynolds, diretta da John Krasinski. Bea, una bambina dal cuore gentile, scopre di poter vedere gli "If", creature fantastiche che un tempo erano gli amici immaginari di qualcuno ma che ora sono stati dimenticati. Decisa ad aiutarli a ritrovare i loro vecchi compagni umani, Bea si imbarca in una straordinaria missione piena di magia, emozioni e divertimento, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Greenland", un disaster movie adrenalinico con Gerard Butler e Morena Baccarin. Una cometa minaccia di distruggere la Terra e un ingegnere, insieme alla sua famiglia, deve affrontare un viaggio disperato per raggiungere un rifugio sotterraneo in Groenlandia. Tra panico globale, catastrofi naturali e momenti di intensa drammaticità, il film offre un racconto avvincente sulla lotta per la sopravvivenza e la forza dei legami familiari. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Ai confini del male", un thriller Sky Original con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio. Dopo la misteriosa scomparsa di due ragazzi durante un rave in un bosco, un intero paese cade nella paura. Due carabinieri, Meda e Rio, vengono incaricati delle indagini, scoprendo segreti inquietanti e un'atmosfera sempre più tesa. Un noir avvincente che esplora il lato oscuro della provincia italiana.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Resta con me", con Shailene Woodley e Sam Claflin. Basato su una storia vera, il film racconta la drammatica vicenda di una giovane coppia di innamorati che decide di affrontare una traversata oceanica in barca a vela. Ma quando un uragano si abbatte su di loro, la loro avventura si trasforma in una disperata lotta per la sopravvivenza. Tra romanticismo e tensione, una storia di amore e resilienza che tocca il cuore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "A Bigger Splash", un sofisticato thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino, con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton. Ambientato sull’isola di Pantelleria, il film racconta la vacanza di una rockstar e del suo compagno, che viene sconvolta dall’arrivo inaspettato di un ex amante carismatico e pericoloso. Un intreccio di passioni, gelosie e segreti esplosivi prende vita in un'ambientazione mozzafiato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Se Dio vuole", una brillante commedia con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Un famoso cardiochirurgo ateo si trova ad affrontare la sua più grande crisi esistenziale quando il figlio annuncia di voler diventare sacerdote. Tra equivoci, scontri generazionali e momenti di grande ironia, il film racconta con leggerezza il confronto tra fede e scetticismo, regalando risate e spunti di riflessione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Dune - Parte Due", il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya. Dopo essersi rifugiato tra i Fremen, Paul Atreides affronta il suo destino, mentre una guerra sacra minaccia di travolgere l’intera galassia. Con 5 nomination agli Oscar® 2025, il film è un’esperienza visiva e narrativa straordinaria, destinata a segnare la storia del cinema di fantascienza. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Girasoli", un toccante dramma con Monica Guerritore. Ambientato negli anni ’60, il film segue la storia di Anna, una giovane infermiera che trova lavoro in un ospedale psichiatrico. Qui si lega a Lucia, una paziente dalla straordinaria sensibilità, sfidando le convenzioni dell’epoca per cercare di darle una nuova speranza. Una pellicola intensa che affronta il delicato tema della cura e della dignità umana.

