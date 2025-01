Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 31 Gennaio 2025

Venerdi 31 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, gli episodi finali di "M. - Il figlio del secolo", la serie che racconta l’ascesa di Mussolini. Dopo il successo elettorale che ha colorato di nero il Parlamento, il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia i brogli e le violenze delle camicie nere, chiedendo l’annullamento delle elezioni. Pronto a svelare un grave caso di corruzione che coinvolgerebbe direttamente Mussolini, Matteotti diventa un bersaglio per il regime. Quando viene rapito e assassinato, il suo cadavere occultato, l’Italia intera resta sconvolta. Le indagini portano alla luce il coinvolgimento diretto di uomini di fiducia del Duce, facendo tremare le fondamenta del potere fascista. Un racconto avvincente e drammatico, che porta lo spettatore nel cuore degli eventi che hanno segnato la storia d’Italia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Radioactive", un’intensa biografia con Rosamund Pike nei panni di Marie Curie. Il film ripercorre la straordinaria vita della scienziata due volte premio Nobel, pioniera della radioattività in un mondo dominato dagli uomini. Dalla scoperta del radio e del polonio alle difficoltà personali e professionali, la pellicola racconta il coraggio, la determinazione e il lascito di una donna che ha cambiato per sempre la scienza e la medicina. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "The Peacemaker", un action adrenalinico targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Dopo un disastro ferroviario in Russia che provoca un’esplosione nucleare, un colonnello e una scienziata si ritrovano coinvolti in una corsa contro il tempo per sventare un pericolo ancora più grande. Tra intrighi, tensione internazionale e azione mozzafiato, il film offre un mix esplosivo di adrenalina e strategia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Alla fine ci sei tu", un’emozionante storia di crescita con Asa Butterfield e Maisie Williams. Il giovane Calvin, ipocondriaco e terrorizzato dalle malattie, vede la sua vita cambiare quando accetta di aiutare Skye, una coetanea malata terminale, a esaudire la sua lista di desideri. Tra risate, momenti toccanti e lezioni di vita, il film esplora il valore dell’amicizia e l’importanza di affrontare le proprie paure. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Blackhat", un thriller digitale diretto da Michael Mann, con Chris Hemsworth. Quando un misterioso hacker minaccia la sicurezza globale con una serie di attacchi informatici, l’FBI decide di collaborare con Nick Hathaway, un geniale pirata informatico rinchiuso in prigione. Tra inseguimenti, complotti e alta tensione tecnologica, il film esplora il lato oscuro del cyber-crimine con lo stile inconfondibile del regista. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "God is a Bullet", un intenso thriller Sky Original con Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx. Il detective Bob Hightower scopre che sua figlia è stata rapita da una setta satanica. Determinato a salvarla, si infiltra nel gruppo per riportarla a casa. Un viaggio disperato tra violenza, adrenalina e vendetta, diretto da Nick Cassavetes.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Un giorno di pioggia a New York", una sofisticata commedia romantica diretta da Woody Allen con Elle Fanning, Timothée Chalamet e Selena Gomez. Due giovani fidanzati partono per un romantico weekend a Manhattan, ma la città li travolge con una serie di imprevisti che metteranno alla prova la loro relazione. Tra atmosfere vintage e dialoghi brillanti, una storia leggera e affascinante. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Flight", un dramma ad alta quota diretto da Robert Zemeckis, con Denzel Washington in una delle sue interpretazioni più intense. Il pilota Whip Whitaker riesce miracolosamente a far atterrare un aereo fuori controllo, salvando quasi tutti i passeggeri. Ma quando emergono dettagli sulla sua dipendenza da alcol e droghe, si trova costretto ad affrontare la verità su se stesso e sul proprio passato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Un fidanzato per mia moglie", una divertente commedia con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Un uomo stanco del suo matrimonio decide di assumere un playboy per sedurre sua moglie e indurla a chiedere il divorzio. Ma il piano prende una piega inaspettata, dando vita a situazioni esilaranti e colpi di scena.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "300 - L’alba di un impero", il sequel dell’epico "300". Con Sullivan Stapleton ed Eva Green, il film racconta lo scontro tra gli ateniesi guidati da Temistocle e l’invincibile esercito persiano di Serse. Tra battaglie spettacolari e visioni mitologiche, un’avventura adrenalinica che trasporta lo spettatore nel cuore dell’antica Grecia. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Potere assoluto", un capolavoro del thriller diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene Hackman. Un ladro esperto si introduce in una villa di lusso e, nascosto dietro uno specchio unidirezionale, assiste a un omicidio che coinvolge direttamente il Presidente degli Stati Uniti. Braccato dai servizi segreti, si trova a dover sfuggire a un gioco mortale orchestrato dal potere più alto della nazione.

