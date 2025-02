Guida TV Sky Cinema e NOW: La Vita Accanto, Domenica 2 Febbraio 2025

Domenica 2 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "La vita accanto", un intenso dramma diretto da Marco Tullio Giordana con Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon. La nascita della piccola Rebecca, segnata da una vistosa macchia rossa sul viso, sconvolge l’equilibrio di una ricca famiglia borghese. I genitori, incapaci di accettare la diversità della figlia, affrontano un difficile percorso emotivo che li porterà a mettere in discussione le proprie certezze e a confrontarsi con i pregiudizi della società. Un racconto profondo sulla bellezza imperfetta e sull’amore incondizionato. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Unbroken", un war movie biografico sceneggiato dai fratelli Coen e diretto da Angelina Jolie. Il film racconta la straordinaria storia vera di Louis Zamperini, un atleta olimpico che, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene arruolato nell'aviazione americana e precipita nel Pacifico. Dopo giorni alla deriva, viene catturato dai giapponesi e sottoposto a torture e privazioni in un campo di prigionia. Una storia di resistenza, coraggio e forza d’animo, capace di ispirare e commuovere. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Per qualche dollaro in più", il secondo capitolo della leggendaria trilogia western di Sergio Leone, restaurato in alta definizione. Clint Eastwood e Gian Maria Volonté si sfidano in un duello epico, interpretando due cacciatori di taglie sulle tracce di un pericoloso criminale messicano. Un capolavoro senza tempo, arricchito dalla colonna sonora indimenticabile di Ennio Morricone e da un’estetica che ha segnato la storia del cinema.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Space Jam", il cult che mescola animazione e live-action con protagonista la leggenda del basket Michael Jordan. Quando un gruppo di alieni minaccia di rapire i Looney Tunes, Bugs Bunny e i suoi amici arruolano il campione dei Chicago Bulls per affrontarli in una partita di basket senza esclusione di colpi. Un’avventura piena di energia, comicità e momenti iconici, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "La fratellanza", un thriller carcerario adrenalinico con Nikolaj Coster-Waldau. Un broker di Wall Street finisce in carcere per omicidio colposo e, per sopravvivere, entra a far parte di una spietata gang di detenuti. Tra violenza, tradimenti e lotta per la sopravvivenza, il film offre una rappresentazione brutale del sistema penitenziario e delle sue regole spietate. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Il Codice da Vinci", un thriller mozzafiato diretto da Ron Howard e tratto dal bestseller di Dan Brown. Tom Hanks interpreta Robert Langdon, esperto di simbologia, che si trova coinvolto in un’intricata caccia al tesoro tra Parigi e Londra per svelare un mistero legato alla Chiesa e a un antico segreto nascosto da secoli. Suspense e colpi di scena garantiti in un’avventura che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Il bacio che aspettavo", una commedia romantica con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Un giovane aspirante scrittore, ancora provato dalla rottura con la sua fidanzata, si ritrova coinvolto in una relazione inaspettata che gli farà riscoprire la voglia di amare. Tra incontri casuali e momenti di tenerezza, il film racconta con delicatezza le seconde possibilità e la bellezza degli inizi. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Padri e figlie", un toccante dramma familiare diretto da Gabriele Muccino con Russell Crowe e Amanda Seyfried. Il film segue la storia di Katie, una giovane donna che cerca di superare i traumi di un’infanzia segnata dalla malattia mentale del padre, uno scrittore di successo con problemi psicofisici. Un racconto intenso sull’amore, la memoria e il peso del passato nelle nostre scelte di vita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Truffatori in erba", una scatenata action-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Un manager di una grande compagnia farmaceutica inscena un finto rapimento per ottenere un ingente riscatto, ma il suo piano prende una piega inaspettata quando finisce coinvolto in un vortice di inganni, sparatorie e doppi giochi. Una commedia d’azione ricca di humor nero e colpi di scena.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici", un nuovo episodio della celebre saga crime ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Il sogno di Marchino di diventare un famoso trapper si infrange quando si ritrova coinvolto in un caso di omicidio. Toccherà alla determinata Fusco e all’irriverente gruppo del BarLume far luce sulla verità, tra sospettati ambigui e colpi di scena esilaranti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Il grande Gatsby", l’elegante e visionario adattamento cinematografico firmato Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio. Nell’America degli anni ‘20, un giovane aspirante scrittore entra nell’affascinante mondo del misterioso milionario Gatsby, tra feste sfavillanti e amori proibiti. Un film spettacolare che cattura l’essenza del romanzo di F. Scott Fitzgerald con uno stile visivo unico e una colonna sonora memorabile.

