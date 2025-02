Guida TV Sky Cinema e NOW: Le parole che non ti ho detto, Mercoledi 5 Febbraio 2025

Mercoledi 5 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Le parole che non ti ho detto", un’emozionante storia d’amore tratta dal romanzo di Nicholas Sparks, con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista scopre in una bottiglia un messaggio struggente e inizia un viaggio alla ricerca del suo autore, un uomo segnato dalla perdita e dal dolore. Tra romanticismo e malinconia, il film racconta la forza dei sentimenti e la speranza di un nuovo inizio. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Salvate il soldato Ryan", il capolavoro bellico di Steven Spielberg vincitore di 5 premi Oscar, con Tom Hanks e Matt Damon. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film segue un gruppo di soldati incaricati di trovare e riportare a casa l’unico sopravvissuto di quattro fratelli caduti in battaglia. Un viaggio nell’orrore della guerra, tra scene di combattimento straordinariamente realistiche e un’intensa riflessione sul sacrificio e il dovere. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Giù la testa", un classico western di Sergio Leone restaurato in alta definizione, con James Coburn e Rod Steiger. Un fuorilegge messicano e un ex rivoluzionario irlandese si alleano per una rapina, ma si ritrovano coinvolti nei sanguinosi scontri della Rivoluzione Messicana, tra ideali, tradimenti e sparatorie mozzafiato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Belle & Sebastien - Amici per sempre", il terzo capitolo della toccante saga ispirata al romanzo di Cécile Aubry. Un uomo sostiene di essere il legittimo proprietario di Belle, ma il giovane Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua amica a quattro zampe. Un’avventura emozionante che celebra l’amicizia e il coraggio. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "The Flash", l’adrenalinico film targato DC con Ezra Miller e il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Il supereroe decide di tornare indietro nel tempo per salvare sua madre, ma la sua azione altera il corso degli eventi e lo trascina in una realtà alternativa dove deve affrontare sfide inaspettate. Effetti visivi spettacolari e colpi di scena per un viaggio epico nel multiverso. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "French Connection", un thriller avvincente ambientato nella Marsiglia degli anni ’70 con Jean Dujardin. Un giudice coraggioso sfida uno spietato boss del narcotraffico in una battaglia senza esclusione di colpi, tra inseguimenti mozzafiato e tensione alle stelle.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Jeanne du Barry - La favorita del Re", il biopic con Johnny Depp sulla vita dell’ultima amante di Luigi XV. Da umili origini alle sfarzose sale di Versailles, Jeanne usa il suo fascino e la sua astuzia per farsi strada a corte, sfidando le convenzioni dell’epoca. Un racconto di passione e ambizione in una sontuosa ricostruzione storica. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Palazzina Laf", il debutto alla regia di Michele Riondino, con Elio Germano. La storia di un operaio dell’Ilva che viene incaricato da un dirigente di raccontare la realtà della fabbrica, trovandosi a confrontarsi con una verità scomoda e dolorosa. Un film intenso che riflette sulle condizioni lavorative e sulla lotta per la dignità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Senza arte né parte", una commedia brillante con Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston. Tre operai rimasti senza lavoro vengono assunti come custodi di una collezione d’arte, ma la loro inesperienza e voglia di riscatto li porteranno in situazioni esilaranti. Un racconto ironico sull’arte di arrangiarsi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "King Arthur - Il potere della spada", il fantasy spettacolare diretto da Guy Ritchie, con Charlie Hunnam e Jude Law. La leggenda di Re Artù viene reinventata in un’epica avventura d’azione, dove un giovane orfano scopre la sua vera identità dopo aver estratto la spada Excalibur. Combattimenti spettacolari e un ritmo serrato per una versione moderna del mito. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Gravity", il film di fantascienza di Alfonso Cuarón vincitore di 7 Oscar, con Sandra Bullock e George Clooney. Due astronauti si trovano alla deriva nello spazio dopo un incidente catastrofico e devono lottare per sopravvivere nel vuoto cosmico. Un’esperienza visiva mozzafiato e una tensione palpabile per un thriller spaziale unico nel suo genere.

