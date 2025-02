Guida TV Sky Cinema e NOW: Campo di battaglia, Venerdi 7 Febbraio 2025

Venerdi 7 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e in contemporanea su Sky Cinema Drama HD dalle 21:45 sul canale 308, "Campo di battaglia", un intenso dramma storico diretto da Gianni Amelio, con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi. Ambientato durante la Grande Guerra e l’epidemia di febbre spagnola, il film racconta la profonda amicizia tra due medici, che si trova a essere messa alla prova da divergenze etiche e morali. Tra il caos della guerra e la lotta per salvare vite umane, il film esplora il conflitto interiore dei protagonisti, chiamati a compiere scelte difficili in un periodo di estrema incertezza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Emma", un’elegante trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Jane Austen, con Gwyneth Paltrow nei panni della brillante e sofisticata Emma Woodhouse. Nell’Inghilterra dell’Ottocento, la giovane protagonista si diletta nel fare da cupido tra amici e conoscenti, ma la sua eccessiva sicurezza e le sue convinzioni sulle relazioni amorose la porteranno a commettere errori e a mettere alla prova il suo stesso cuore. Vincitore dell’Oscar per la miglior colonna sonora, il film è un gioiello del cinema in costume, ricco di fascino e ironia.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Jumanji", un’avventura fantasy cult con Robin Williams. Quando due ragazzi trovano un misterioso gioco da tavolo, si ritrovano catapultati in un mondo pieno di pericoli, creature selvagge e sorprese inaspettate. Con l’aiuto di un uomo rimasto intrappolato nel gioco per decenni, dovranno trovare il modo di concludere la partita prima che sia troppo tardi. Effetti speciali sorprendenti e una narrazione avvincente rendono questo classico un must per gli amanti dell’avventura. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "LEGO Batman - Il film", un’esplosiva avventura d’animazione che unisce l’universo LEGO con il mondo dei supereroi DC. Questa volta, il Cavaliere Oscuro dovrà mettere da parte il suo individualismo e collaborare con i membri della Justice League per fermare Joker e il suo esercito di supercriminali. Tra azione frenetica, battute irriverenti e un'estetica colorata e coinvolgente, il film è perfetto per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Attacco al potere 3", un adrenalinico action thriller con Gerard Butler, Morgan Freeman e Nick Nolte. L’agente Mike Banning, dopo aver protetto il presidente in innumerevoli missioni, si ritrova improvvisamente accusato di un attentato e costretto alla fuga. Braccato dall’FBI e dai suoi stessi colleghi, dovrà scoprire la verità e sventare una nuova minaccia prima che sia troppo tardi. Azione, inseguimenti e colpi di scena in un capitolo ad alta tensione della saga.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Inside Man", un raffinato thriller diretto da Spike Lee con un cast stellare: Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster. Una rapina apparentemente perfetta si trasforma in un intricato gioco psicologico tra il capo dei malviventi e un abile detective di New York. Mentre la tensione cresce e i segreti emergono, nulla è come sembra in questo film che mescola abilmente azione, suspense e ingegno. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Sogno di una notte di mezza età", una commedia brillante con Gérard Depardieu e Daniel Auteuil. La storia segue un uomo sposato dalla fervida immaginazione, che inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata del suo migliore amico. Tra situazioni esilaranti e imprevisti sentimentali, il film regala un ritratto divertente e pungente delle relazioni amorose. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Non si ruba a casa dei ladri", una commedia italiana firmata Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. Quando un uomo perde tutto a causa di un potente politico corrotto, decide di organizzare una truffa per ottenere giustizia e vendetta. Tra equivoci e situazioni paradossali, una storia di rivalsa che unisce risate e critica sociale.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Assassinio sull’Orient Express", una sontuosa rivisitazione cinematografica del celebre giallo di Agatha Christie, diretta e interpretata da Kenneth Branagh nei panni dell’iconico detective Hercule Poirot. Quando un misterioso omicidio sconvolge i passeggeri dell’Orient Express, Poirot dovrà risolvere il caso prima che il killer colpisca di nuovo. Con un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp, il film è un viaggio nel mistero tra ambientazioni lussuose e una narrazione intrigante. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Bob Marley: One Love", un emozionante biopic dedicato alla leggenda della musica reggae. Ambientato nella Giamaica turbolenta degli anni ’70, il film esplora la vita, la carriera e il messaggio di pace e unità del leggendario Bob Marley, raccontando il suo impatto rivoluzionario sulla musica e sulla società. Tra momenti di ispirazione e brani iconici, un tributo appassionato a un’icona senza tempo.

