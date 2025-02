Guida TV Sky Cinema e NOW: Horizon: An American Saga - Capitolo 1, Lunedi 10 Febbraio 2025

Lunedi 10 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, "Horizon: An American Saga - Capitolo 1", il primo capitolo dell'epica saga western scritta, diretta e interpretata da Kevin Costner. Ambientato durante la Guerra Civile Americana, il film racconta le drammatiche vicende dei pionieri in cerca di una nuova vita e il conflitto con i nativi americani, in un viaggio che esplora il prezzo del progresso e il sacrificio umano dietro la costruzione di una nazione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Ladyhawke", un cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer che fonde avventura, fantasy e romanticismo. Un crudele sortilegio separa due amanti condannandoli a vedersi solo per un istante all'alba e al tramonto: lui in forma umana di giorno e trasformato in lupo di notte, lei intrappolata nelle sembianze di un falco durante il giorno. Un’epica lotta contro il destino in un racconto intramontabile di amore e magia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Tartarughe Ninja - Caos mutante", un’avventura d'animazione che reinventa le origini delle iconiche Teenage Mutant Ninja Turtles in uno spettacolare action firmato Nickelodeon. Tra combattimenti acrobatici, battute fulminanti e un’estetica vibrante, il film segue i quattro fratelli mutanti nel loro primo scontro con i criminali di New York. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Mission: Impossible - Dead Reckoning", il settimo esplosivo capitolo della saga con Tom Cruise nei panni dell'infallibile Ethan Hunt. Questa volta, l’agente segreto affronta la sua missione più pericolosa: fermare un’Intelligenza Artificiale fuori controllo che minaccia il futuro dell'umanità, in un’adrenalinica corsa contro il tempo tra spettacolari sequenze d'azione e acrobazie mozzafiato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Il fuoco del peccato", un noir torbido e seducente con Ray Nicholson e Diane Kruger. Tra giochi di potere, attrazione e mistero, un uomo si ritrova intrappolato in una spirale di seduzione e inganno ordita da una donna enigmatica, in un intreccio di passione e pericolo che lascia col fiato sospeso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Duplicity", una sofisticata commedia a base di spionaggio e doppio gioco con Clive Owen e Julia Roberts. Due ex agenti segreti, ora spie industriali e un tempo amanti, si ritrovano a collaborare per rubare una formula segreta, tra inganni, attrazione e colpi di scena. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Sei fratelli", un intenso dramma familiare diretto da Simone Godano, con Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini. Quando il suicidio del padre riunisce sei fratelli per l’apertura del testamento, segreti nascosti da anni emergono, mettendo alla prova i legami di sangue tra scontri, rivelazioni e possibili riappacificazioni. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Terapia d’urto", una commedia esilarante con Jack Nicholson e Adam Sandler. Un tranquillo uomo d'affari, a causa di un malinteso, si trova costretto a seguire una terapia per la gestione della rabbia sotto la guida di un terapeuta eccentrico e imprevedibile, dando vita a situazioni esilaranti e surreali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Limonov", un biopic ispirato al romanzo di Emmanuel Carrère, diretto da Kirill Serebrennikov e interpretato da Ben Whishaw. Il film ripercorre la vita straordinaria dello scrittore e politico Eduard Limonov, tra Russia, America ed Europa, in un racconto di ambizione, ribellione e controversie. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "The Truman Show", il capolavoro con Jim Carrey che ha segnato un'intera generazione. Truman Burbank vive la sua vita ignaro del fatto che è il protagonista di uno spettacolare reality show trasmesso in diretta mondiale, finché non inizia a sospettare che tutto intorno a lui sia una costruzione. Un film che riflette sul confine tra realtà e finzione, in una delle più straordinarie e visionarie metafore del nostro tempo.

