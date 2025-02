Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio a Venezia, Giovedi 13 Febbraio 2025

Giovedi 13 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Assassinio a Venezia", il terzo capitolo della saga di Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh, tratto dai romanzi di Agatha Christie. Il celebre investigatore, ormai in pensione in Italia, viene trascinato in un nuovo mistero quando un omicidio avviene durante una seduta spiritica. In un’atmosfera cupa e inquietante, tra ombre e superstizioni, Poirot dovrà mettere alla prova il suo leggendario intuito per svelare la verità nascosta dietro il crimine. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Nel nome del padre", un dramma biografico acclamato dalla critica, diretto da Jim Sheridan e vincitore dell’Orso d'Oro a Berlino. Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson danno vita a una storia sconvolgente basata su eventi reali: quattro cittadini irlandesi vengono ingiustamente accusati di terrorismo e incarcerati, dando inizio a una battaglia legale lunga e dolorosa per dimostrare la loro innocenza. Un film potente, intenso ed emozionante. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Vizi di famiglia", una commedia brillante con Jennifer Aniston, Kevin Costner e Shirley MacLaine, diretta da Rob Reiner. Sarah, una giornalista di successo, scopre con stupore che la storia del celebre film "Il laureato" potrebbe essere ispirata proprio alla sua famiglia. Tra segreti rivelati e situazioni esilaranti, si troverà a mettere in discussione le proprie certezze in un viaggio alla scoperta delle sue vere origini.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi", una spassosa avventura per tutta la famiglia. Il giovane Tom scopre di avere come compagno di casa il fantasmino Hugo, un’adorabile presenza ultraterrena. Per aiutarlo a ritrovare la sua famiglia spettrale, chiede l’aiuto di una stravagante investigatrice dell’occulto, dando vita a un’inaspettata missione paranormale ricca di magia e divertimento. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Matrix", il cult assoluto della fantascienza diretto dalle sorelle Wachowski, vincitore di 4 Oscar. Keanu Reeves veste i panni di Neo, un hacker che scopre l’inquietante verità: la realtà in cui vive non è altro che una simulazione costruita per tenere l’umanità sotto controllo. Con spettacolari scene d’azione, effetti speciali rivoluzionari e una trama che ha segnato la storia del cinema, Matrix è un’esperienza imperdibile. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "La maledizione della Queen Mary", un horror inquietante con Alice Eve, diretto dal regista di "Dracula Untold". La leggendaria nave da crociera Queen Mary nasconde un oscuro segreto: una tragedia del passato si intreccia con il presente, trascinando i protagonisti in un incubo terrificante. Tra atmosfere cupe, visioni macabre e un destino segnato, il film promette brividi e tensione pura.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Scent of a Woman - Profumo di donna", un classico intramontabile con Al Pacino, premiato con l’Oscar per la sua interpretazione. Remake del film italiano "Profumo di donna", segue la storia di uno studente che accetta di prendersi cura di un ex ufficiale cieco dal carattere impossibile. Quella che inizia come un’esperienza difficile si trasforma in un viaggio emozionante e rivelatore, tra lezioni di vita e momenti indimenticabili. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Game Change", un biopic politico con Julianne Moore ed Ed Harris, vincitore di 3 Golden Globe. Il film racconta l’ascesa e la controversa candidatura di Sarah Palin come vicepresidente degli Stati Uniti nelle elezioni del 2008. Con una narrazione avvincente e interpretazioni magistrali, il film offre uno sguardo critico e appassionante sui retroscena della politica americana. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "I delitti del BarLume - Gatte da pelare", un nuovo caso per la serie Sky Original ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Questa volta, Vittoria e Tassone si avventurano fino in Montenegro per una missione ad alto rischio, mentre a Pineta Cioni e Govoni si trovano alle prese con un’indagine che sfugge rapidamente di mano, scatenando guai con la malavita colombiana e mettendo nei guai anche Pasquali. Tra misteri, humor toscano e personaggi irresistibili, un episodio imperdibile.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "My Spy", un’action-comedy esilarante con Dave Bautista. L’agente segreto JJ viene smascherato dalla giovane Sophie, che minaccia di rivelare la sua identità a meno che lui non le insegni tutti i trucchi del mestiere. Tra sparatorie, inseguimenti e situazioni comiche, il film è un mix perfetto di azione e divertimento. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Gli immortali", un’intensa pellicola diretta da Anne Riitta Ciccone. Chiara lavora come tecnico delle luci in uno spettacolo teatrale su Dioniso, quando il ritorno improvviso del padre, assente da lungo tempo, sconvolge la sua vita. Un film toccante e riflessivo che esplora il legame tra passato e presente, tra arte e famiglia, tra dolore e speranza.

Assassinio a Venezia

Terzo capitolo tratto dai romanzi di Agatha Christie di e con Kenneth Branagh. In pensione in Italia, Poirot deve tornare in azione quando durante una seduta spiritica avviene un omicidio

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Nel nome del padre

Biopic con Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson diretti da Jim Sheridan, Orso d'oro a Berlino. La drammatica vicenda giudiziaria di 4 irlandesi condannati ingiustamente per terrorismo

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Vizi di famiglia

Jennifer Aniston, Kevin Costner e Shirley MacLaine in una commedia di Rob Reiner. Una giornalista scopre che la sua famiglia ha ispirato la storia del celebre film "Il laureato".

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un investigatrice dell'occulto per aiutarlo a tornare a casa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Matrix

4 Oscar a un autentico cult movie con Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Un hacker scopre che la realta' in cui viviamo e' una simulazione architettata per tenere sotto scacco l’umanita'

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La maledizione della Queen Mary

Ghost-movie con Alice Eve, dal regista di "Dracula Untold". La maledizione della Queen Mary è un horror truculento dove passato e presente sono uniti da un macabro evento.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Scent of a Woman - Profumo di donna

Oscar ad Al Pacino e 3 Golden Globe per il remake americano di "Profumo di donna". Uno studente accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Game Change

Julianne Moore e Ed Harris nel biopic su Sarah Palin vincitore di 3 Golden Globe. La discussa ascesa politica della governatrice dell'Alaska nelle elezioni presidenziali americane del 2008.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Gatte da pelare

Vittoria, accompagnata da Tassone, si spinge fino in Montenegro per catturare Anna Rusic e concludere una missione ad alto rischio. Nel frattempo, a Pineta, Cioni e Govoni si ritrovano alle prese con un caso che sfugge rapidamente di mano, attirando le ire dei parenti della vittima e di un pezzo grosso del Governo colombiano, che finisce per prendersela anche con Pasquali.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

My Spy

Action-comedy con Dave Bautista alle prese con una ragazzina che sa il fatto suo. Quando Sophie scopre che JJ è un agente segreto, lo costringe a insegnarle i trucchi del mestiere

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gli immortali

Pellicola intima di Anne Riitta Ciccone. Chiara lavora come tecnico delle luci in uno spettacolo dedicato a Dioniso quando il padre piomba nella sua vita dopo una lunga assenza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)