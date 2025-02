Guida TV Sky Cinema e NOW: The Rhythm Section, Venerdi 14 Febbraio 2025

Venerdi 14 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "The Rhythm Section", un adrenalinico action-thriller con Blake Lively e Jude Law. Stephanie, una donna segnata dalla tragedia, scopre che l’incidente aereo che ha sterminato la sua famiglia non è stato un caso, ma il frutto di un complotto. Determinata a scoprire la verità e a vendicarsi, intraprende un pericoloso percorso che la trasformerà in una letale assassina. Tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e una performance intensa di Blake Lively, il film promette tensione e adrenalina fino all’ultima scena. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "La zona d’interesse", un dramma storico di Jonathan Glazer che affronta con uno sguardo inedito il contrasto tra il quotidiano e l’orrore assoluto. Il film racconta la vita di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e di sua moglie Hedwig, immersi in un’apparente normalità familiare, mentre oltre il muro della loro elegante dimora si consuma la tragedia dell’Olocausto. Un’opera intensa e disturbante, capace di far riflettere sulla banalità del male. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Mai Stati Uniti", una divertente commedia diretta da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini. Cinque sconosciuti scoprono di essere fratelli solo alla morte del padre, il quale ha lasciato loro un’eredità con un’unica condizione: spargere le sue ceneri in Arizona. Inizia così un viaggio on the road pieno di situazioni esilaranti e malintesi, tra culture diverse e un’improbabile convivenza forzata.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Dora e la città perduta", una fiaba avventurosa live-action con Isabela Moner, ispirata alla celebre serie Nickelodeon. Dora, una giovane esploratrice, parte con il cugino Diego e la sua inseparabile scimmia per un viaggio mozzafiato alla ricerca dei suoi genitori scomparsi e della leggendaria città Inca di Parapata. Tra enigmi, trappole e una mappa misteriosa, il film è un’avventura perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Into the Storm", un disaster-movie spettacolare con effetti speciali mozzafiato e un ritmo travolgente. Quando una cittadina dell’Oklahoma viene devastata da una serie di tornado senza precedenti, un gruppo di studenti e cacciatori di tempeste si trova intrappolato in una corsa contro il tempo per mettersi in salvo. Tra vortici distruttivi e coraggio estremo, il film offre un’esperienza visiva coinvolgente. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "La vedova Winchester", un thriller paranormale con Helen Mirren nei panni di Sarah Winchester, erede della famosa azienda produttrice di armi. Ossessionata dalle anime delle vittime causate dai fucili della sua famiglia, Sarah costruisce una mastodontica dimora in continua espansione per confondere gli spiriti inquieti. Ma quando un medico scettico si reca nella tenuta per indagare, la realtà si mescola all’incubo in un crescendo di tensione e mistero.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Titanic", il kolossal intramontabile di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, vincitore di 11 premi Oscar. La tragica storia d’amore tra Jack e Rose, due giovani di classi sociali opposte che si incontrano a bordo del transatlantico più celebre della storia, destinato a un drammatico epilogo dopo l’impatto con un iceberg. Un film epico che continua a emozionare a distanza di anni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Che fine ha fatto Bernadette?", una pellicola firmata Richard Linklater con Cate Blanchett nel ruolo di una donna alla riscoperta di sé. Dopo anni passati a dedicarsi esclusivamente alla famiglia, Bernadette sente il bisogno di ritrovare le sue passioni e parte all’avventura, riscoprendo la creatività e il desiderio di libertà. Un racconto toccante e ispiratore. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Omicidio a Los Angeles", una brillante commedia Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Un ex poliziotto, ritiratosi in una capanna isolata, è costretto a tornare in azione quando un divo televisivo viene accusato di omicidio. Tra situazioni assurde e battute irriverenti, il film mescola noir e comicità in un mix irresistibile.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Assassinio a Venezia", il terzo capitolo della saga di Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh. In pensione in Italia, il celebre investigatore si ritrova suo malgrado coinvolto in un nuovo caso quando, durante una seduta spiritica in un antico palazzo veneziano, viene commesso un omicidio. Tra atmosfere gotiche e indagini avvincenti, il film è un omaggio ai classici di Agatha Christie. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Nel nome del padre", un intenso biopic con Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino. Il film racconta la vera storia di quattro irlandesi condannati ingiustamente per terrorismo durante gli anni ’70 e della battaglia legale per dimostrare la loro innocenza. Un dramma coinvolgente che denuncia le ingiustizie giudiziarie e la forza della resistenza umana.

