Guida TV Sky Cinema e NOW: Kong Skull Island, Martedi 18 Febbraio 2025

Martedì 18 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Kong: Skull Island", l’avventuroso reboot con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e Brie Larson. Negli anni ’70, una squadra di esploratori e soldati si avventura su un’isola del Pacifico ancora inesplorata, dove scoprirà un mondo primordiale dominato da creature gigantesche, con il possente King Kong a regnare sovrano. Effetti speciali spettacolari e un ritmo travolgente rendono questo film un must per gli amanti dell’azione e dell’avventura. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "L’attimo fuggente", il capolavoro con Robin Williams che ha segnato intere generazioni. Ambientato in un rigido college americano, il film racconta la storia di un insegnante di letteratura anticonformista che incoraggia i suoi allievi a pensare con la propria testa, ispirandoli con il celebre motto "Carpe Diem". Un film emozionante e profondo, vincitore dell’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Ma cosa ci dice il cervello", una commedia brillante con Paola Cortellesi e un cast d’eccezione. Giovanna è una tranquilla impiegata del Ministero dell’Interno che in realtà nasconde una doppia vita da agente segreto. Quando scopre che i suoi vecchi amici subiscono soprusi quotidiani, decide di mettere le sue abilità al servizio della loro vendetta, in un mix di azione e comicità irresistibile.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Wonder", il commovente film con Julia Roberts e Owen Wilson, tratto dal bestseller di R.J. Palacio. August Pullman, un bambino nato con una rara malformazione facciale, si appresta a frequentare per la prima volta una scuola pubblica, affrontando il difficile percorso per essere accettato dai suoi compagni. Una storia di coraggio, amicizia e resilienza che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "The Accountant", un thriller avvincente con Ben Affleck nei panni di Chris Wolff, un genio della matematica con la sindrome di Asperger che lavora come contabile forense per alcune delle organizzazioni criminali più pericolose. Quando inizia a collaborare con un’azienda legale, scopre un complotto che lo porterà a sfoderare le sue incredibili abilità nascoste. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Chief Of Station - Verità a tutti i costi", un thriller carico di tensione con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. Un ex agente della CIA, dopo la morte misteriosa della moglie, si trova coinvolto in una cospirazione internazionale e dovrà collaborare con un avversario per scoprire la verità.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Crazy, Stupid, Love", una brillante commedia romantica con Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore. Dopo essere stato lasciato dalla moglie, un uomo di mezza età si lascia guidare da un giovane e affascinante seduttore per riconquistare fiducia in sé stesso e ritrovare l’amore. Tra momenti divertenti e situazioni sentimentali inaspettate, il film offre un perfetto mix di ironia e romanticismo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Una giusta causa", la biografia ispirata alla storia della giurista Ruth Bader Ginsburg, interpretata da Felicity Jones. Ammessa ad Harvard negli anni ’50, la giovane avvocatessa si batte con determinazione per abbattere le discriminazioni di genere, in una storia di lotta e determinazione che ha segnato la storia della giustizia americana. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "CHiPS", la divertente commedia d’azione ispirata alla celebre serie TV degli anni ’80. Due agenti motociclisti della California Highway Patrol si ritrovano coinvolti in un’indagine su un giro di corruzione, tra inseguimenti spericolati e situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "L’amore e altre seghe mentali", una commedia romantica con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione amorosa, Guido si è chiuso in sé stesso diventando cinico e disilluso, ma l’incontro con Giulia potrebbe rimettere in discussione tutte le sue convinzioni sull’amore. Un film leggero e divertente, perfetto per una serata di relax. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "The Apprentice - Alle origini di Trump", il biopic diretto da Ali Abbasi con Sebastian Stan nei panni di Donald J. Trump. Il film ripercorre gli anni ‘70 a New York, quando il giovane imprenditore era agli albori della sua carriera e determinato a costruire un impero immobiliare, cercando di distinguersi dall’ingombrante ombra paterna. Un racconto avvincente sulla scalata al potere dell’uomo che diventerà Presidente degli Stati Uniti, candidato agli Oscar® 2025 per Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Kong: Skull Island

L'urlo di King Kong nell’avventuroso reboot con Tom Hiddleston. Anni 70: su un’isola del Pacifico, alcuni esploratori scoprono un mondo primordiale regnato da un gigantesco gorilla.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'attimo fuggente

Un memorabile Robin Williams nel film premio Oscar 1990 per la sceneggiatura. Il nuovo insegnante di letteratura di un college sprona gli allievi a rompere le regole tradizionali.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilità di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder

Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Chief Of Station - Verita' a tutti i costi

Intrighi e menzogne in un thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La morte della moglie porta un ex agente CIA a collaborare con un avversario per svelare una cospirazione.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Crazy, Stupid, Love

Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore in una commedia romantica. Un giovane seduttore aiuta un marito tradito e lasciato dalla moglie a rimettersi in gioco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Una giusta causa

Felicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo. Ammessa a Harvard negli anni '50, Ruth Ginsburg ingaggia una tenace battaglia contro ogni discriminazione fra uomini e donne.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

CHiPS

Dax Shepard, Michael Pena e un cameo di Erik Estrada nella commedia ispirata alla serie tv anni 80. Per indagare su un giro di corruzione, un agente Fbi lavorerà con una recluta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'amore e altre seghe mentali

Commedia romantica di e con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione d'amore Guido è diventato cinico, ma l'incontro con Giulia potrebbe fargli cambiare idea

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Apprentice - Alle origini di Trump

Sebastian Stan interpreta Donald J. Trump in questo biopic diretto da Ali Abbasi. Nella New York degli anni ’70, il giovane Trump è un imprenditore agli albori della sua carriera, determinato a costruire il suo impero immobiliare e a distinguersi dall’ombra del padre. Candidato agli Oscar® 2025 per Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)