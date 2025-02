Guida TV Sky Cinema e NOW: Furiosa - A Mad Max Saga, Lunedi 24 Febbraio 2025

Lunedì 24 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Furiosa - A Mad Max Saga

George Miller dirige questo adrenalinico prequel di Mad Max: Fury Road, che esplora le origini di Furiosa. In un mondo post-apocalittico, la futura imperatrice viene rapita dalla banda di Dementus e coinvolta in un conflitto tra gruppi rivali, dove si forgia come combattente.

Il premio

Alessandro Gassmann dirige e interpreta una commedia con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta. Uno scrittore con la paura di volare raggiunge Stoccolma in auto per ritirare il Nobel.

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo e' coinvolto in un tragico intrigo

School of Rock

Commedia a colpi di chitarra con Jack Black. Un cantante ribelle e svitato, cacciato dalla sua band, ottiene una cattedra in una scuola elementare: insegnerà agli alunni la magia del rock.

Pride and Glory - Il prezzo dell'onore

Edward Norton e Colin Farrell in un dramma poliziesco ambientato a New York. Un detective scopre la colpevolezza del cognato e deve scegliere fra la famiglia e il rispetto della legge.

Vi presento Joe Black

Anthony Hopkins e Brad Pitt in una suggestiva pellicola sull'amore e la morte. Un miliardario accoglie il tenebroso fidanzato della figlia, ma è ignaro della sua vera identità.

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

Il tuo ex non muore mai

Spy-comedy al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale, inseguite da un killer e da un attraente agente segreto.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese dirige questo potente dramma storico, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar. Negli anni ’20, la tribù Osage dell’Oklahoma vive nell’opulenza grazie alla scoperta del petrolio sulle proprie terre, ma la loro ricchezza scatena la violenza dei colonizzatori.

Tre piani

Nanni Moretti dirige e interpreta l'adattamento del romanzo di Eshkol Nevo, con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. In un condominio romano si intrecciano i destini di tre famiglie.

