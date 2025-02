Guida TV Sky Cinema e NOW: Poveri ma ricchissimi, Martedi 25 Febbraio 2025

Martedi 25 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Poveri ma ricchissimi", la spassosa commedia diretta da Fausto Brizzi che riporta sullo schermo la famiglia Tucci, interpretata da Christian De Sica ed Enrico Brignano. Dopo essere diventati improvvisamente miliardari, i Tucci decidono di entrare in politica e organizzano un referendum per proclamare l’indipendenza del loro piccolo borgo. Ma la loro avventura politica si trasforma presto in un susseguirsi di situazioni esilaranti e imprevedibili, tra malintesi, colpi di scena e satira sociale pungente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Michael Collins", un potente biopic storico diretto da Neil Jordan, vincitore del Leone d’Oro a Venezia nel 1996. Con una straordinaria interpretazione di Liam Neeson, il film racconta la storia del leggendario leader guerrigliero irlandese, che negli anni 1916-1922 guidò il movimento indipendentista contro il dominio britannico. Un racconto epico di coraggio, sacrificio e strategia politica, impreziosito da una messa in scena avvincente e un cast di altissimo livello. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Hereafter", il dramma intenso e profondo diretto da Clint Eastwood, con Matt Damon nei panni di un uomo dotato di un dono particolare: la capacità di comunicare con i defunti. La sua esistenza si intreccia con quella di una giornalista francese sopravvissuta a un’esperienza di pre-morte e di un bambino londinese devastato da un lutto. Un film che esplora il mistero della vita oltre la morte con sensibilità e profondità emotiva, grazie alla regia magistrale di Eastwood.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "La fabbrica di cioccolato", il magico remake di Tim Burton con Johnny Depp nei panni dell’eclettico Willy Wonka. Un viaggio nel fantastico mondo della celebre fabbrica, dove il piccolo Charlie, vincitore di un biglietto d’oro, si troverà immerso in un’avventura straordinaria tra invenzioni incredibili e lezioni di vita indimenticabili. Uno spettacolo visivo affascinante che incanta grandi e piccoli con la sua atmosfera fiabesca. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "La mummia", un’avventura mozzafiato con Tom Cruise, Sofia Boutella e Russell Crowe. Quando un’antica regina viene risvegliata dal suo sepolcro, libera un potere oscuro che minaccia l’intero pianeta. Tra azione spettacolare, effetti speciali di grande impatto e un mix di horror e mitologia, il film offre un’esperienza cinematografica adrenalinica che reinventa il mito della mummia in chiave moderna. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Night Hunter - Il cacciatore", un thriller ricco di tensione con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La caccia a un pericoloso serial killer, che adesca e uccide donne assumendo diverse personalità, si trasforma in un’indagine ad alta tensione per la polizia e un giudice determinato a fermarlo. Un racconto avvincente che mescola suspense, azione e colpi di scena inquietanti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Un oggi alla volta", un’emozionante storia di crescita con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa. Marco, un ragazzo di 19 anni, incontra per caso Aria, una giovane affetta da una malattia degenerativa. Un numero di telefono sbagliato li unisce in un viaggio intenso, fatto di emozioni profonde e momenti di straordinaria dolcezza. Un film che parla di amore, destino e della bellezza dell’imprevedibile. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "La guerra di Charlie Wilson", un biopic avvincente diretto da Mike Nichols, con Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman. La storia vera di Charlie Wilson, un deputato texano dall’animo goliardico che, negli anni ’80, riesce a influenzare la politica americana sostenendo i ribelli afghani nella loro lotta contro l’invasione sovietica. Un film che mescola ironia, intrighi politici e momenti drammatici con un cast stellare. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Ti ripresento i tuoi", una commedia divertente diretta da Dany Boon. Un brillante architetto parigino nasconde le sue umili origini per costruirsi un’immagine di successo, ma tutto cambia quando i suoi genitori decidono di fargli una sorpresa e si presentano nella capitale. Tra equivoci esilaranti e situazioni imbarazzanti, il film offre una satira sulle differenze sociali e sul valore della famiglia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Furiosa - A Mad Max Saga", il prequel spettacolare di "Mad Max: Fury Road" diretto da George Miller. In un mondo post-apocalittico dominato dal caos e dalla violenza, la giovane Furiosa viene rapita da una banda di predoni e si ritrova al centro di una guerra tra fazioni rivali. Tra inseguimenti adrenalinici e battaglie epiche, il film racconta la sua ascesa come guerriera e icona di resistenza. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Il premio", una commedia on the road diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Un celebre scrittore, terrorizzato dall’aereo, è costretto a raggiungere Stoccolma in auto per ritirare il Premio Nobel. Il viaggio si trasforma in un’avventura ricca di incontri bizzarri, rivelazioni inaspettate e momenti di grande umanità, dando vita a un film divertente e toccante allo stesso tempo.

