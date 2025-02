Guida TV Sky Cinema e NOW: L'Arte della Gioia, Venerdi 28 Febbraio 2025

Venerdì 28 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "L'Arte della Gioia", una serie esclusiva Sky che racconta l’incredibile viaggio di Modesta, una giovane siciliana del primo Novecento che, nata in povertà, lotta con determinazione per conquistare amore, libertà e potere. Strappata alla sua famiglia da un tragico incidente, viene accolta in convento, dove la sua intelligenza e caparbietà la rendono la protetta della Madre Superiora. Ma il destino la conduce alla villa della Principessa Brandiforti, dove riesce a diventare una figura chiave della casa. Un intenso percorso di emancipazione personale e sessuale, tra ambizione, scoperta di sé e rivendicazione del diritto al piacere e alla felicità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "A Beautiful Mind", il film vincitore di 4 premi Oscar e 4 Golden Globe, diretto da Ron Howard con Russell Crowe e Jennifer Connelly. La straordinaria e drammatica biografia di John Nash, genio della matematica e premio Nobel, che affronta le sue battaglie interiori contro la schizofrenia mentre lotta per distinguere la realtà dalle allucinazioni che lo tormentano. Un capolavoro emozionante che esplora la fragilità e la grandezza della mente umana. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Jason Bourne", con Matt Damon di nuovo nei panni dell’ex agente segreto più ricercato al mondo. Diretto da Paul Greengrass, il quinto capitolo della celebre saga d’azione vede Bourne costretto a uscire dall’ombra per affrontare una nuova minaccia internazionale, in un intreccio di inseguimenti mozzafiato e rivelazioni sconvolgenti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Il cacciatore e la regina di ghiaccio", il prequel di "Biancaneve e il cacciatore" che porta sullo schermo un’avventura epica con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera devono affrontare le perfide sorelle Ravenna e Freya per salvare il regno. Tra battaglie spettacolari e creature magiche, un fantasy avvincente che conquista grandi e piccoli. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Superman", il film che ha segnato la storia del cinema portando sul grande schermo l’iconico supereroe DC Comics, interpretato da Christopher Reeve, con Marlon Brando e Gene Hackman. L’origine del leggendario Uomo d’Acciaio, dal suo arrivo sulla Terra fino alla sua missione per proteggere il mondo nei panni di Clark Kent. Un classico senza tempo premiato con un Oscar. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Domino", un avvincente thriller di Brian De Palma con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce. Due poliziotti danesi si ritrovano coinvolti in un pericoloso intrigo internazionale mentre inseguono un assassino tra Europa e Medio Oriente. Tra colpi di scena e tensione crescente, un noir adrenalinico diretto da un maestro del genere.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Love Actually", la commedia romantica corale di Richard Curtis con un cast stellare che include Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth e Keira Knightley. Dieci storie d’amore si intrecciano nella magia del Natale londinese, regalando momenti di romanticismo, risate e tanta emozione. Un cult moderno che celebra tutte le sfaccettature dell’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Path to War - L'altro Vietnam", l’ultimo film diretto da John Frankenheimer con Donald Sutherland, vincitore del Golden Globe. Un ritratto inedito e potente del presidente Lyndon B. Johnson, che si trova a dover affrontare le drammatiche conseguenze della guerra in Vietnam. Una pellicola intensa che svela il lato più oscuro del potere e delle scelte politiche. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Cambia la tua vita con un click", con Adam Sandler e Kate Beckinsale. Un architetto ossessionato dal lavoro scopre un telecomando magico che gli permette di controllare il tempo. Inizialmente tutto sembra perfetto, finché non si rende conto che giocare con il destino ha conseguenze imprevedibili. Una commedia brillante che unisce risate e spunti di riflessione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Mission: Impossible III", il terzo capitolo della spettacolare saga d’azione con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Questa volta, il protagonista deve affrontare un pericoloso trafficante d’armi, interpretato da Philip Seymour Hoffman, mentre la sua vita privata è messa a dura prova. Diretto da J.J. Abrams, un mix perfetto di adrenalina, suspense e spettacolari sequenze d’azione. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Gli indesiderabili", il nuovo film di Ladj Ly, regista de "I miserabili". Un ritratto intenso e attuale delle tensioni nelle periferie parigine, dove un giovane sindaco e un’attivista si scontrano sul destino di un quartiere emarginato. Una storia potente e realistica che esplora temi di giustizia sociale e disuguaglianza.

