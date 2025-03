Guida TV Sky Cinema e NOW: Come ti spaccio la famiglia, Sabato 1 Marzo 2025

Sabato 1 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Come ti spaccio la famiglia", una commedia demenziale 'on the road' con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis. Un spacciatore coinvolge i suoi vicini di casa in un viaggio in camper per consegnare della droga oltre il confine. Situazioni esilaranti e colpi di scena rendono questo film una perfetta commedia da non perdere. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Il materiale emotivo", una commedia di e con Sergio Castellitto, Berenice Bejo e Matilda De Angelis. Ambientata a Parigi, la storia segue la vita monotona del proprietario di una libreria che viene scossa dall'arrivo di un'esuberante attrice. Le dinamiche tra i protagonisti si sviluppano tra risate e riflessioni sul cambiamento e sull'emotività. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "San Andreas", un disaster-movie con Dwayne Johnson e Carla Gugino. Dopo un terremoto devastante in California, il pilota Ray e l'ex moglie intraprendono un pericoloso viaggio per salvare la figlia. La suspesne è assicurata tra scene di azione mozzafiato e momenti di intensa drammaticità.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Cattivissimo me 3", il terzo capitolo del fortunato franchise che ha conquistato il pubblico mondiale. Gru scopre di avere un fratello gemello, Dru, e insieme cercheranno di fermare il cattivo Balthazar Bratt. Il film è una divertente avventura per tutta la famiglia, con i Minions sempre pronti a fare capolino in momenti esilaranti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Jurassic World", il primo film della nuova trilogia del celebre parco dei dinosauri. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono i protagonisti di un'avventura che vede gli scienziati progettare un dinosauro geneticamente modificato per attrarre più visitatori. Ma le cose vanno storte, e il caos è inevitabile. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Monolith", un thriller Sky basato sull'omonima graphic novel. Una donna, sola nel deserto, deve cercare di liberare suo figlio intrappolato in una macchina blindata. Il film regala un'atmosfera tesa e avvincente.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Another End", un melodramma sci-fi diretto da Piero Messina. Il film racconta la storia di Sal, un uomo sconvolto dalla morte della moglie, che si affida a una tecnologia che permette di "caricare" i ricordi dei defunti nei corpi di persone vive. Una riflessione toccante sull'amore, la perdita e la memoria. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Gotti - Il primo Padrino", una biografia di John Gotti con John Travolta. Il film segue l'ascesa del crudele gangster italo-americano, da semplice affiliato a boss del crimine organizzato, in un racconto drammatico e affascinante. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Brave ragazze", una commedia con Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca, dando vita a situazioni esilaranti e momenti di grande comicità.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "L'Arte della Gioia", un film che racconta la storia di Modesta, una giovane siciliana che, partita dalla povertà, lotta per conquistare amore, libertà e potere. Una narrazione di emancipazione, crescita personale e sessuale, che si snoda tra eventi e scelte che definiscono la sua esistenza. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "A Beautiful Mind", il capolavoro di Ron Howard con Russell Crowe, che racconta la storia di John Nash, genio matematico e premio Nobel affetto da schizofrenia, un film che commuove e ispira attraverso la biografia di un uomo che ha lottato contro le sue difficoltà mentali per raggiungere il successo.

