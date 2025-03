Guida TV Sky Cinema e NOW: Povere Creature!, Domenica 2 Marzo 2025

Domenica 2 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Povere Creature!, il capolavoro di Yorgos Lanthimos, vincitore di 4 premi Oscar e del Leone d’Oro a Venezia. Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo guidano il cast di questa sorprendente storia in cui uno scienziato riporta in vita una donna, dando il via a un viaggio di trasformazione tanto straordinario quanto imprevedibile. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, The Holdovers - Lezioni di vita, un dramedy intenso diretto da Alexander Payne, premiato con un Oscar e due Golden Globe. Durante le vacanze di Natale, un burbero professore, un giovane studente ribelle e una cuoca affranta si ritrovano costretti a convivere, dando vita a un legame inaspettato che cambierà per sempre le loro vite. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Skyscraper, un’adrenalinica corsa contro il tempo con Dwayne Johnson e Neve Campbell. Un veterano di guerra deve affrontare i responsabili di un incendio che ha avvolto un avveniristico grattacielo e salvare la sua famiglia intrappolata tra le fiamme.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Sonic - Il film, l’adattamento live-action del celebre videogioco SEGA, con Jim Carrey e James Marsden. Il velocissimo porcospino blu arriva sulla Terra e si trova a fronteggiare il malvagio Dr. Robotnik, in un’avventura esilarante per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Dangerous - Pericoloso, un action thriller con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. Un ex detenuto, in libertà vigilata, infrange le regole per indagare sulla misteriosa morte del fratello, scoprendo segreti che lo metteranno in pericolo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, The Lodge, un horror psicologico con Riley Keough. Durante una violenta tempesta di neve, due fratellini si trovano bloccati in uno chalet isolato con la nuova fidanzata del padre, una donna dal passato oscuro, in un crescendo di tensione e mistero.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Moglie e marito, una divertente commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Dopo un esperimento scientifico andato storto, un medico e sua moglie, celebre conduttrice televisiva, si ritrovano intrappolati l’uno nel corpo dell’altra, affrontando la vita da una prospettiva del tutto nuova. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Soldato Jane, il film cult di Ridley Scott con Demi Moore e Viggo Mortensen. Una donna determinata si sottopone a un addestramento estenuante per entrare nei Navy SEALs, sfidando il pregiudizio e la brutalità del suo istruttore. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Flaminia, una commedia brillante diretta e interpretata da Michela Giraud. La vita apparentemente perfetta della protagonista viene stravolta dall’arrivo improvviso della sorellastra, dando il via a situazioni esilaranti e riflessioni profonde sulle relazioni familiari.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Come ti spaccio la famiglia, una commedia on the road con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis. Uno spacciatore si finge padre di famiglia e coinvolge i suoi vicini in un viaggio in camper per trasportare un carico illegale oltre il confine, dando vita a una serie di esilaranti imprevisti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il materiale emotivo, una commedia raffinata diretta e interpretata da Sergio Castellitto, con Berenice Bejo e Matilda De Angelis. Nella magica cornice di Parigi, la vita monotona di un libraio solitario viene sconvolta dall’incontro con un’attrice travolgente, in una storia delicata e romantica.



